Кондиционер спасает от жары, но делает организм уязвимым

Жара заставляет всё чаще включать кондиционеры, но их неправильное использование способно нанести организму серьёзный вред. Об этом напомнил врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.

Опасность резкой прохлады

По словам специалиста, установка слишком низкой температуры в помещении может привести к переохлаждению. В результате возрастает риск простудных заболеваний, обостряются хронические недуги, появляются боли в мышцах.

"Оптимальная разница между температурой в помещении и на улице должна составлять 5-7 градусов", — отметил Горячев.

Особенно вреден резкий переход из прохладного офиса или квартиры на улицу, где сохраняется зной. Такие перепады ослабляют иммунитет и делают организм уязвимым к вирусам.

Сухой воздух и аллергии

Кондиционер не только охлаждает воздух, но и снижает уровень влажности. Это вызывает сухость слизистых оболочек, раздражение глаз и кожи. Для людей с аллергией опасность выше: прибор поднимает в воздух пыль, шерсть и пыльцу.

Кроме того, без регулярной очистки фильтры становятся рассадником бактерий и грибков, которые могут спровоцировать инфекции.

Правила безопасного использования

Чтобы снизить риски, эксперт рекомендует:

• направлять поток воздуха в сторону, а не на человека;

• проветривать помещение каждые 2-3 часа;

• использовать увлажнитель, поддерживая влажность на уровне 40-60 %;

• регулярно — минимум раз в месяц — чистить фильтры;

• соблюдать питьевой режим, выпивая 1,5-2 литра воды в день.

Такие простые меры помогут сохранить здоровье и комфорт даже в самый жаркий период, а кондиционер станет помощником, а не источником проблем.