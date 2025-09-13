Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кондиционер
Кондиционер
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:14

Кондиционер спасает от жары, но делает организм уязвимым

Врач Горячев предупредил о рисках неправильного использования кондиционеров

Жара заставляет всё чаще включать кондиционеры, но их неправильное использование способно нанести организму серьёзный вред. Об этом напомнил врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.

Опасность резкой прохлады

По словам специалиста, установка слишком низкой температуры в помещении может привести к переохлаждению. В результате возрастает риск простудных заболеваний, обостряются хронические недуги, появляются боли в мышцах.

"Оптимальная разница между температурой в помещении и на улице должна составлять 5-7 градусов", — отметил Горячев.

Особенно вреден резкий переход из прохладного офиса или квартиры на улицу, где сохраняется зной. Такие перепады ослабляют иммунитет и делают организм уязвимым к вирусам.

Сухой воздух и аллергии

Кондиционер не только охлаждает воздух, но и снижает уровень влажности. Это вызывает сухость слизистых оболочек, раздражение глаз и кожи. Для людей с аллергией опасность выше: прибор поднимает в воздух пыль, шерсть и пыльцу.

Кроме того, без регулярной очистки фильтры становятся рассадником бактерий и грибков, которые могут спровоцировать инфекции.

Правила безопасного использования

Чтобы снизить риски, эксперт рекомендует:
• направлять поток воздуха в сторону, а не на человека;
• проветривать помещение каждые 2-3 часа;
• использовать увлажнитель, поддерживая влажность на уровне 40-60 %;
• регулярно — минимум раз в месяц — чистить фильтры;
• соблюдать питьевой режим, выпивая 1,5-2 литра воды в день.

Такие простые меры помогут сохранить здоровье и комфорт даже в самый жаркий период, а кондиционер станет помощником, а не источником проблем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стилисты назвали балетки с квадратным носком ключевым акцентом в женском гардеробе этой осени вчера в 21:08

Скромная обувь, которая заставила модных критиков заговорить

Осень 2025 обещает быть стильной с черными брюками и балетками с квадратным носком. Узнайте, как их сочетать для создания безупречного образа.

Читать полностью » Учёные Университета Джона Хопкинса: повышенный уровень железа в мозге предсказывает риск когнитивных нарушений вчера в 20:58

Железо может стать ключом к лечению Альцгеймера: что это значит для пациентов

Новое исследование демонстрирует, как уровень железа в мозге может предсказать риск когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. Узнайте, каким образом QSM меняет подход к диагностике.

Читать полностью » ЮНИСЕФ: в мире число детей с ожирением превысило количество с недостаточным весом вчера в 19:46

От тарелки к больнице: как еда убивает детей быстрее, чем её нехватка

Избыточный вес у детей достиг угрожающих масштабов: 391 миллион подростков страдает от ожирения. Прочитайте о причинах и возможных решениях проблемы.

Читать полностью » ВПЧ типов 16 и 18 вызывают около 70% случаев рака шейки матки вчера в 18:43

Опасность, которой не избежать: почему ВПЧ настигает почти каждую

Каждая третья женщина сталкивается с раком шейки матки. Узнайте, как избежать этой опасности и что делать при положительном тесте на ВПЧ.

Читать полностью » ВОЗ: в мире более 500 миллионов человек живут с предиабетом вчера в 18:10

Утренняя усталость может быть не от недосыпа: не пропустите первый сигнал опасной болезни

Первые признаки предиабета часто проявляются именно утром. Узнайте, какие пять сигналов не стоит игнорировать, чтобы не упустить момент.

Читать полностью » Учёные из Мексики связали употребление авокадо с 17% снижением риска гипертонии вчера в 17:53

Переспелый плод — скрытая угроза: чем рискуют любители авокадо

Авокадо может влиять на давление и сердце, но всё ли так однозначно? Разбираемся, какие эффекты подтверждены наукой, а какие — миф.

Читать полностью » Диетолог Анна Белоусова: шоколад и молочные продукты помогают снизить стресс вчера в 17:39

Сладкий щит от тревоги: как обычные продукты работают сильнее успокоительных

Узнайте, как правильное питание с шоколадом и молочными продуктами может снизить стресс и повысить вашу стрессоустойчивость. Важные советы диетолога!

Читать полностью » Иммунолог Надежда Логина: осенью аллергия обостряется из-за плесневых грибов вчера в 16:37

Чихать будете до заморозков: аллергия не спешит уходить вместе с летом

С наступлением осени аллергики столкнутся с новыми вызовами. Узнайте о правилах борьбы с плесенью и как минимизировать дискомфорт от аллергии!

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат Мужские грёзы с курицей готовится с твёрдым сыром и маринованным луком
Садоводство

Эксперт Дэниел Карпентер: для разметки границы газона можно использовать садовый шланг
Еда

Рецепт смузи с кактусом и протеином для восстановления после нагрузок
Еда

Рецепт ананасового торта "Ангел" из двух ингредиентов
Туризм

Парки Beto Carrero World и Hopi Hari в Бразилии признаны одними из лучших в мире
Авто и мото

ФИПС: Mercedes-Benz зарегистрирует бренд на русском и английском языках в России
Питомцы

Признаки беременности у собак и отличие от ложной: рекомендации ветеринаров
Дом

Овощи зимой на балконе: садовод Светлана Самойлова назвала условия выращивания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet