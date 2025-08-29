Что нужно сделать с кондиционером, чтобы он не стал врагом

Кажется, что кондиционер — наш главный спаситель в жару. Но именно он может быть виновником регулярных головных болей, пишет La Razon со ссылкой на врача Давида Каллехо.

Как работает скрытый механизм

По словам специалиста, холодный и сухой воздух от прибора пересушивает слизистые носа и бронхов. Это приводит к воспалению, которое нередко сопровождается головной болью.

Ещё одна проблема — пересыхание глаз. Напряжение, возникающее из-за сухости, становится предвестником мигрени.

Перепады температур и пыль

Не стоит забывать и о резких перепадах температур. Когда человек выходит из прохладного помещения на жару и наоборот, страдают сосуды мозга, что тоже может вызвать боль.

Каллехо подчеркнул, что не менее опасны загрязнённые фильтры кондиционера. Они пропускают пыль и микрочастицы, которые способны спровоцировать приступ мигрени.

Даже шум имеет значение

Неочевидный, но важный фактор — шум прибора. Постоянный гул кондиционера раздражает нервную систему и способен вызывать головную боль.

Итог

Кондиционер дарит комфорт, но при неправильной эксплуатации превращается в источник проблем. Следить за фильтрами, регулировать температуру и увлажнять воздух — простые меры, которые помогут сохранить здоровье.