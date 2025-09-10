Реанимация в воздухе: как санитарные вертолёты спасают жизни

Санитарная авиация — это не просто быстрый способ доставки пациентов, а полноценная реанимация в воздухе. Вертолётные бригады спасают жизни в ситуациях, когда каждая минута имеет значение. Пресс-служба Минздрава Московской области рассказала о работе этой службы, а команда проекта "Раскадровка" провела день с врачом-анестезиологом-реаниматологом Михаилом Кирьяновым, чтобы показать, как проходит его дежурство.

Как работает санитарный вертолёт

На борту воздушного судна есть всё необходимое для оказания экстренной помощи: аппараты для искусственной вентиляции лёгких, оборудование для мониторинга состояния пациента, медикаменты для стабилизации и даже возможность проведения реанимационных мероприятий в полёте. По сути, это летающая палата интенсивной терапии.

Какие вызовы выполняет санитарная авиация

Работа бригады делится на два основных направления:

экстренные вылеты - чаще всего на места ДТП или других происшествий, где требуется срочная помощь;

плановые перевозки - транспортировка тяжёлых пациентов между медицинскими учреждениями для проведения сложных операций или специализированного лечения.

Преимущества и особенности

Вертолёт может приземлиться в самых неожиданных местах — на поле, просёлочной дороге или даже на газоне рядом с домом. Врачи отмечают, что режим полёта подбирается индивидуально: если пациент в критическом состоянии, скорость может быть снижена, чтобы турбулентность не ухудшила его самочувствие.

Санитарная авиация Подмосковья остаётся важнейшим элементом системы здравоохранения: благодаря мобильности и оснащённости вертолёты позволяют спасать жизни там, где обычная скорая помощь просто не успела бы.