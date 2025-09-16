Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хлорофитум
Хлорофитум
© ZipcodeZoo.com by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:58

Зеленый защитник вашего дома поглотил 80% токсинов — вот что это за секретное оружие из СССР

Агроном Ксения Давыдова: хлорофитум очищает воздух в квартире до 80% за сутки

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и способны заметно улучшать микроклимат. Одним из лучших природных фильтров считается хлорофитум — неприхотливый зелёный "санитар", который встречается в квартирах, школах и офисах.

Чем полезен хлорофитум

По словам агронома и цветовода Ксении Давыдовой, это растение способно поглощать до 80% вредных микроорганизмов в помещении всего за сутки.

"Он способен поглотить за сутки до 80% вредных организмов", — отметила Ксения Давыдова.

Хлорофитум также борется с плесневыми грибами, выделяя вещества, уничтожающие споры. Один взрослый куст очищает воздух в комнате площадью до 6 м².

Борьба с токсинами и увлажнение

Цветок поглощает опасные соединения: угарный газ, формальдегид, ацетон, бензол, аммиак и оксиды азота. Это делает его особенно полезным на кухне с газовой плитой или в помещениях с плохой вентиляцией.

Дополнительный бонус — увлажнение воздуха. Листья накапливают влагу и выделяют её вместе с фитонцидами. Усилить эффект можно, добавив в горшок таблетку активированного угля: корни станут мощнее, а очистительные свойства выше.

Плюсы и минусы выращивания

Плюсы Минусы
Очищает воздух от токсинов Может занимать много места при разрастании
Борется с грибками и бактериями Требует пересадки каждые 2-3 года
Неприхотлив в уходе Листья со временем подсыхают и нуждаются в обрезке
Увлажняет воздух Не цветёт обильно в комнатных условиях

Сравнение с другими растениями-очистителями

Растение Особенности Эффективность
Хлорофитум Увлажняет и очищает, неприхотлив До 80% вредных веществ
Спатифиллум Борется с плесенью, красивое цветение Средняя
Сансевиерия Вырабатывает кислород ночью Средняя
Фикус Поглощает формальдегид Высокая, но более требователен

Советы шаг за шагом

  1. Поставьте горшок с хлорофитумом на светлый подоконник, избегая прямого солнца.
  2. Поливайте 2-3 раза в неделю, не допуская пересыхания почвы.
  3. Раз в месяц протирайте листья от пыли.
  4. Для усиления очистительных свойств положите в землю активированный уголь.
  5. Пересаживайте растение каждые 2-3 года, выбирая более просторный горшок.

Мифы и правда

  • Миф: хлорофитум опасен для аллергиков.
    Правда: растение безопасно, наоборот — оно снижает концентрацию аллергенов.
  • Миф: для очистки воздуха нужен десяток кустов.
    Правда: одного взрослого растения достаточно для комнаты площадью до 6 м².
  • Миф: хлорофитум плохо переносит загазованную кухню.
    Правда: он именно там работает наиболее эффективно.

FAQ

Можно ли держать хлорофитум в спальне?
Да, он выделяет кислород и не имеет запаха, безопасен для сна.

Нужна ли подкормка?
Да, летом раз в месяц вносите универсальное удобрение для комнатных растений.

Можно ли выращивать хлорофитум в подвесных кашпо?
Да, это один из самых популярных способов: растение красиво свисает и экономит место.

Исторический контекст

Хлорофитум стал популярным в России в середине XX века. Его часто размещали в школах и детских садах как неприхотливое растение, очищающее воздух. С конца 1980-х годов именно он вошёл в список "растений-фильтров NASA", рекомендованных для замкнутых помещений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пересушенная почва → вялые листья → регулярный полив.
  • Слишком маленький горшок → остановка роста → пересадка каждые 2-3 года.
  • Недостаток света → вытянутые бледные листья → разместить ближе к окну.

А что если…

А что если поставить хлорофитум на кухне и в спальне? Такой шаг позволит улучшить воздух сразу в ключевых зонах квартиры: там, где мы готовим и там, где спим.

В заключение отметим:

  1. Хлорофитум очищает воздух до 80% за сутки.
  2. Он увлажняет помещение и борется с плесенью.
  3. Растение неприхотливо, но даёт огромную пользу.

Три интересных факта:

  1. NASA включило хлорофитум в список растений, очищающих воздух на космических станциях.
  2. Считается, что одно растение может заменить работу небольшого бытового очистителя воздуха.
  3. Хлорофитум легко размножается "детками", которые можно укоренить прямо в воде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садоводы предупредили, что сжигание опавших листьев выделяет вредные вещества и лишает почву органики сегодня в 5:21

Листья на костре превращаются в яд: почему садоводы жалеют об этой привычке

Узнайте, как превратить опавшие листья в мульчу, компост и листовую плесень. Плюсы, минусы и пошаговые советы по экологичному использованию осеннего 'мусора' в саду.

Читать полностью » Садовод Светлана Краснолуцкая рассказала, когда и как сажать озимый чеснок осенью сегодня в 4:56

Посадили слишком рано — урожай погибнет, слишком поздно — не укоренится

Садовод поделилась рецептом удобрения для озимого чеснока: суперфосфат, калимагнезия, перегной и борофоска помогут собрать богатый урожай.

Читать полностью » Садоводы предупредили, что переувлажнение почвы при прополке создаёт новые проблемы сегодня в 4:18

Одно движение сделает прополку в два раза легче: садовый трюк без затрат

Секрет легкого удаления сорняков с корнем раскрыт: правильный полив грядок за 2 часа до прополки размягчает почву. Узнайте, как 8–12 мм воды спасут спину и газон!

Читать полностью » Эксперт Елена Федянина-Степанова: первые плоды мандарина дома появляются через 3–5 лет сегодня в 3:57

20 ароматных плодов против безвкусных магазинных — что даёт домашнее дерево

Хотите свой мандарин? Узнайте о нюансах выращивания дома: освещение, полив, выбор сорта и ожидание первого урожая. Советы и секреты цитрусового сада на окне.

Читать полностью » Фермер Эрик Ниеусма рекомендует вносить биогумус в почву на глубину 5–10 см сегодня в 3:16

Черви работают лучше, чем трактор: ферма у вас под ногами

Узнайте, как биогумус от червей превращает почву в плодородный рай: 5 способов применения, рецепт вермичай, советы ученых Cornell и фермеров. Повышайте урожай без химии!

Читать полностью » Почему ежевику нельзя укрывать слишком рано и как избежать выпревания побегов сегодня в 2:56

Один неверный день — и побеги погибнут: правильные сроки зимнего укрытия ежевики

Неправильное укрытие ежевики может привести к гибели кустов и потере урожая. Узнайте, когда и как правильно утеплить ягоды, избегая самых распространенных ошибок. Защитите свою ежевику от морозов и грибка!

Читать полностью » В ноябре хосты рекомендуют укрывать слоем хвои или соломы для защиты корней сегодня в 2:09

Хосты готовят сюрприз садоводам: осенняя ошибка убивает кусты зимой

Секреты осеннего ухода за хостами: обрезка, мульчирование и защита от слизней. Как подготовить растения к зиме, сохранить декоративность и избежать ошибок с поливом. Советы по зимовке в горшках.

Читать полностью » Оптимальный слой мульчи для клубники осенью составляет 7–12 сантиметров сегодня в 1:57

Клубника уходит в спячку: ошибка осенью лишит вас урожая весной

Чтобы весной получить обильный урожай клубники, важно правильно ухаживать за растениями осенью. Узнайте, как организовать осенний уход, чтобы обеспечить здоровье кустов и увеличить урожай.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевты отметили пользу комплекса для растяжки плеч и улучшения осанки
ДФО

Hyundai сменила стратегию в РФ и подала заявку на бренд в сфере услуг питания и гостиниц
Красота и здоровье

Офтальмолог Чурганова предупреждает о рисках неправильного использования контактных линз
Еда

Карбонат свиной на сковороде получается сочным при добавлении лука и специй
Красота и здоровье

Сергей Миронов: фельдшеры и акушерки должны получать как врачи при исполнении их обязанностей
Еда

Клубничное желе готовится из свежих ягод и желатина в сотейнике
Дом

Неправильная организация балкона зимой может испортить овощи и заготовки
Технологии

Исследование "Яндекса" и HPBS: расходы на отопление падают на 14% благодаря умному дому
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet