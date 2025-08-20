Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:22

В воздухе квартиры опаснее, чем на улице: эти растения помогают защититься

NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат

Сегодня интерес к натуральным способам оздоровления дома растёт как никогда. Всё чаще люди задумываются не только об уборке и проветривании, но и о том, чем можно реально улучшить воздух в квартире. Ответ давно рядом — это комнатные растения. Некоторые из них умеют не просто украшать подоконник, а буквально фильтровать воздух от токсинов, пыли и неприятных запахов.

Зелёные "фильтры": список незаменимых

Учёные подтверждают: есть растения, которые особенно эффективно очищают воздух в доме. Среди них:

  • Спатифиллум ("Женское счастье" или "Флёр де люн") — устраняет формальдегид, бензол и другие летучие соединения.

  • Алоэ вера — кроме лечебных свойств, выделяет кислород ночью.

  • Гербера — яркая и мощная в борьбе с токсинами.

  • Хризантема — настоящий чемпион по фильтрации воздуха.

  • Пальма-бамбук — естественный увлажнитель, создаёт мягкий микроклимат.

Где и какие растения ставить

Можно выбрать спатифиллум для гостиной, где он отлично чувствует себя даже в полутени. А для кухни подойдёт алоэ вера, который любит свет и добавляет кислорода в ночные часы. Пальма-бамбук идеальна для поддержания влажности.

Научные доказательства пользы

Исследования NASA Clean Air Study показали: ряд растений способен реально снижать концентрацию вредных веществ. Так, спатифиллум нейтрализует пары красок и лаков, а алоэ активно работает ночью, выделяя кислород, когда мы спим.

Эстетика и настроение

Но эффект растений — не только научный. Растения наполняют пространство жизнью и цветом, создавая атмосферу уюта и гармонии.

Перспектива для каждого

Добавить зелёные фильтры в дом — это не просто красиво, это шаг к более здоровой жизни. Гербера и хризантема подарят не только чистый воздух, но и яркие краски. А спатифиллум и алоэ сделают атмосферу в доме легче, спокойнее и полезнее для здоровья.

