Хлорофитум
Хлорофитум
© ZipcodeZoo.com by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:04

Этот цветок работает лучше кондиционера: вот в чём его секрет зеленой лилии

Учёные NASA: зеленая лилия снижает уровень органических загрязнителей в квартире

Домашние растения давно перестали быть просто элементом интерьера. Сегодня их ценят не только за красоту, но и за практические свойства. Среди всего многообразия особенно выделяется хлорофитум — растение, которое сочетает в себе простоту ухода и способность очищать воздух от вредных примесей. Именно поэтому его можно встретить в квартирах и офисах по всему миру.

Почему хлорофитум так популярен

Его длинные изогнутые листья с зелёными и белыми полосами смотрятся эффектно в любом интерьере. Хлорофитум одинаково хорошо выглядит в настольных горшках и в подвесных кашпо. Но главное его преимущество не только в декоративности. Учёные ещё в конце XX века доказали, что растение способно поглощать из воздуха формальдегид, бензол и толуол — вещества, которые нередко выделяются мебелью и бытовой химией.

Минимум ухода — максимум пользы

Это растение словно создано для тех, кто забывает поливать цветы или никогда ранее не занимался комнатным озеленением. Ему достаточно рассеянного света и полива только тогда, когда земля полностью подсыхает. Летом хлорофитум можно поливать дважды в неделю, а зимой и одного раза вполне достаточно. Он легко переносит временные ошибки в уходе, поэтому даже начинающие цветоводы редко сталкиваются с проблемами.

Хлорофитум любит влажность, поэтому в сухих помещениях его листья стоит время от времени опрыскивать или ставить рядом увлажнитель воздуха. Оптимальная температура содержания — от +18 до +25 °C, но растение выдерживает и прохладу, приближенную к нулю.

Простое размножение

Ещё одна особенность, за которую хлорофитум так ценят, — лёгкость размножения. На длинных побегах появляются маленькие "детки" с зачатками корней. Их достаточно отделить и поставить в воду или сразу высадить в землю. Через несколько дней формируется полноценное новое растение.

Пересадка и почва

Корневая система у хлорофитума растёт активно, поэтому время от времени ему требуется новый горшок. Обычно сигналом становится появление корней в дренажных отверстиях. Для пересадки лучше выбрать лёгкую почву с добавлением перлита — он обеспечивает хороший дренаж.

В период активного роста, с весны до осени, полезно раз в две недели подкармливать растение удобрением для комнатных цветов. Раствор удобрения добавляют прямо в воду для полива.

Устойчивость к болезням

Хлорофитум редко страдает от болезней, но иногда на нём могут появляться тля или паутинный клещ. Чтобы избежать заражения, достаточно периодически проверять нижнюю сторону листьев. Если вредители всё же появились, их можно убрать ватным диском, смоченным в спиртовом растворе, либо обработать растение натуральным спреем на основе воды и спирта.

Научное подтверждение пользы

Впервые о способности растений очищать воздух заговорили в 1989 году, когда специалисты NASA провели эксперимент. Исследование показало, что хлорофитум эффективно поглощает органические загрязнители. Позднее эти выводы подтвердили другие учёные, добавив, что польза растения заключается не только в эстетике, но и в улучшении качества воздуха в помещении.

"Ещё в 1989 году исследования NASA показали, что растение поглощает из воздуха вредные вещества — бензол, формальдегид и толуол".

Хлорофитум заслуженно считается одним из самых практичных комнатных растений. Он не только украшает дом, но и улучшает атмосферу, требуя при этом минимального ухода. Простота размножения, устойчивость к заболеваниям и научно подтверждённая польза делают его идеальным выбором даже для тех, кто никогда не занимался растениями.

