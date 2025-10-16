Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:34

Дышать станет легче: федеральные миллионы направят на чистый воздух в Омске

Омская область получит почти 370 млн рублей на газификацию частного сектора

В 2025 году Омская область получит дополнительные федеральные средства на газификацию частного сектора в рамках проекта "Чистый воздух", входящего в национальную программу "Экологическое благополучие".

Как сообщили на портале правительства РФ, региону выделят почти 370 млн рублей в виде субсидии. Эти деньги направят на перевод жилых домов в Омске с печного отопления на газовое. С учётом новых поступлений общий объём субсидий, предназначенных для газификации в 2025 году, превысит 367 млн рублей.

"Финансирование позволит реализовать мероприятия по газификации частного сектора в Омске — перевод жилых домов с печного на газовое отопление", — говорится в сообщении.

Федеральный проект "Чистый воздух" стартовал в 2019 году и охватил 12 промышленных городов России, включая Омск, Красноярск, Магнитогорск и Челябинск. Его цель — сократить выбросы загрязняющих веществ не менее чем на 20% к 2026 году.

С сентября 2023 года к программе присоединились ещё 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока. Для них установлен более долгий горизонт — к 2036 году выбросы должны снизиться вдвое по сравнению с уровнем 2020 года.

