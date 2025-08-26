Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:36

Мы ошибались: что, если главный защитник от глобального потепления всегда был у нас под носом

Ученые выявили влияние смога на здоровье жителей крупных городов

Вы когда-нибудь задумывались, что стремление к чистоте воздуха может иметь неожиданные последствия? Новые исследования учёных из Техасского университета в Остине выявили удивительную взаимосвязь: снижение уровня аэрозолей, которые долгое время считались вредными, может способствовать глобальному потеплению. Эти результаты открывают новые горизонты в понимании климатических изменений.

Аэрозоли: враги или спасители?

Аэрозоли — это мельчайшие частицы, которые составляют смог и отражают солнечный свет обратно в космос. На протяжении многих лет человечество активно боролось с этими выбросами, считая их основным источником загрязнения.

Однако исследование показало, что именно эти "грязные" частицы помогали защищать города от перегрева. С уменьшением их концентрации наблюдается рост температуры, и, как подсчитали учёные, вклад аэрозолей в увеличение числа тепловых волн в городах в 2,5 раза превышает влияние парниковых газов.

Что нас ждёт в будущем?

Если текущие тренды продолжатся, то к 2080 году среднее количество жарких дней в году может увеличиться с 40 до 110. Особенно это коснётся таких регионов, как Южная Азия, Субсахарская Африка, Южная Америка и Западная Европа. Это вызывает серьёзные опасения: как же тогда быть с аэрозолями?

Учёные подчеркивают, что отказываться от борьбы с аэрозолями не стоит, ведь они оказывают негативное влияние на здоровье, способствуя сердечно-сосудистым и дыхательным заболеваниям. Вместо этого необходимо искать альтернативные способы борьбы с потеплением.

В частности, в городах следует увеличить количество зелёных насаждений и создать больше тенистых зон. Фонтаны и водоёмы также могут помочь в снижении температуры. Кроме того, важно пересмотреть строительные нормы, улучшая теплоизоляцию и вентиляцию зданий.

Эти изменения могут стать ключом к созданию более комфортной городской среды без ущерба для здоровья жителей.

