Дышать стало труднее: в Тюмени зафиксировали опасное загрязнение воздуха

Жителей Тюмени предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, повышенная концентрация вредных примесей в воздухе сохранится до 09:00 8 октября.

Что сообщили синоптики

"Предупреждение, период: с 18:00 7 октября до 09:00 8 октября. В Тюмени объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Обстановка способствует накоплению в воздухе вредных примесей", — говорится в сообщении метеорологов.

Почему это опасно

Из-за погодных условий загрязняющие частицы не рассеиваются, а скапливаются в приземных слоях атмосферы. Это может представлять опасность для здоровья, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергиков.

Рекомендации жителям

Специалисты советуют:

по возможности сократить время пребывания на улице ;

не открывать окна вблизи оживлённых дорог;

пить больше воды и избегать физической активности на свежем воздухе.

Режим продлится до утра 8 октября, после чего синоптики ожидают улучшения метеоусловий и постепенного рассеивания загрязняющих веществ.