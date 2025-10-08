Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Загрязнённый городской воздух
Загрязнённый городской воздух
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:18

Дышать стало труднее: в Тюмени зафиксировали опасное загрязнение воздуха

В Тюмени до 8 октября сохранится повышенная концентрация вредных примесей — синоптики

Жителей Тюмени предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, повышенная концентрация вредных примесей в воздухе сохранится до 09:00 8 октября.

Что сообщили синоптики

"Предупреждение, период: с 18:00 7 октября до 09:00 8 октября. В Тюмени объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Обстановка способствует накоплению в воздухе вредных примесей", — говорится в сообщении метеорологов.

Почему это опасно

Из-за погодных условий загрязняющие частицы не рассеиваются, а скапливаются в приземных слоях атмосферы. Это может представлять опасность для здоровья, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергиков.

Рекомендации жителям

Специалисты советуют:

  • по возможности сократить время пребывания на улице;

  • не открывать окна вблизи оживлённых дорог;

  • пить больше воды и избегать физической активности на свежем воздухе.

Режим продлится до утра 8 октября, после чего синоптики ожидают улучшения метеоусловий и постепенного рассеивания загрязняющих веществ.

