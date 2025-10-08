Дышать стало труднее: в Тюмени зафиксировали опасное загрязнение воздуха
Жителей Тюмени предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, повышенная концентрация вредных примесей в воздухе сохранится до 09:00 8 октября.
Что сообщили синоптики
"Предупреждение, период: с 18:00 7 октября до 09:00 8 октября. В Тюмени объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Обстановка способствует накоплению в воздухе вредных примесей", — говорится в сообщении метеорологов.
Почему это опасно
Из-за погодных условий загрязняющие частицы не рассеиваются, а скапливаются в приземных слоях атмосферы. Это может представлять опасность для здоровья, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергиков.
Рекомендации жителям
Специалисты советуют:
-
по возможности сократить время пребывания на улице;
-
не открывать окна вблизи оживлённых дорог;
-
пить больше воды и избегать физической активности на свежем воздухе.
Режим продлится до утра 8 октября, после чего синоптики ожидают улучшения метеоусловий и постепенного рассеивания загрязняющих веществ.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru