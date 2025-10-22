Билеты под запретом: в России хотят создать единый чёрный список пассажиров

Авиакомпании вновь поднимают вопрос о жестких мерах против пассажиров, нарушающих порядок на борту. На этот раз инициатором выступил "Аэрофлот", призвавший ужесточить наказание для авиадебоширов и закрепить новые нормы на законодательном уровне.

По словам генерального директора компании Сергея Александровского, ситуация с нарушителями дисциплины остаётся серьёзной проблемой для всей авиаотрасли. Инциденты с неадекватными пассажирами происходят регулярно и нередко создают угрозу безопасности других людей и экипажа.

"Санкции в отношении авиадебоширов нужно корректировать в сторону ужесточения", — заявил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Почему вопрос снова актуален

Авиадебоширство в последние годы стало настолько распространённым, что многие авиаперевозчики вынуждены усиливать внутренние меры контроля. Среди причин — злоупотребление алкоголем, агрессивное поведение, отказ выполнять распоряжения экипажа. Иногда подобные выходки заканчиваются экстренной посадкой, что наносит серьёзные убытки авиакомпаниям и создает стресс для всех участников полёта.

"Аэрофлот" предложил установить более строгие правила ответственности, чтобы подобные случаи встречались всё реже. Главная идея — создать единый чёрный список, который объединит всех нарушителей.

Единый "чёрный список"

Сейчас авиакомпании вправе самостоятельно отказывать нарушителям в продаже билетов, но эти санкции действуют только в рамках конкретного перевозчика. "Аэрофлот" предлагает распространить ограничения на всех участников рынка.

Согласно инициативе, если пассажир устроил скандал или применил насилие на борту одного самолёта, то все другие авиакомпании должны автоматически запретить ему покупку билетов. По сути, речь идёт о полном "воздушном эмбарго".

Также предлагается увеличить срок действия таких ограничений. Сегодня дебоширов могут лишить права летать максимум на год, а новая инициатива предусматривает трёхлетний запрет.

"Эти меры станут для нарушителей действенным сдерживающим фактором", — отметил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Как реагируют власти

По словам главы авиакомпании, предложения уже получили положительные отклики со стороны профильных ведомств. Сейчас документы готовятся к рассмотрению в законодательных органах.

Это не первая попытка авиарынка обратить внимание на проблему. Ранее идею поддерживал бывший министр транспорта Роман Старовойт, однако тогда до конкретных решений дело не дошло. Сейчас инициатива получила новую волну поддержки, и отрасль рассчитывает на практические шаги со стороны государства.

Что предлагают эксперты

Многие специалисты считают, что введение общих санкций поможет снизить число нарушений, но подчеркивают необходимость чётких процедур и прозрачных правил. Чтобы избежать злоупотреблений, важно установить единые критерии для внесения в список и порядок возможного обжалования.

Авиакомпании предлагают также внедрить систему обмена информацией между перевозчиками через базу данных, которая будет доступна только уполномоченным органам. Это позволит быстро реагировать на инциденты и предотвращать продажу билетов нарушителям.

Сравнение санкций

Мера Сейчас Предложение "Аэрофлота" Черный список Отдельный у каждой авиакомпании Единый для всех перевозчиков Срок ограничения 1 год 3 года Возможность обжалования Решает авиакомпания Регулируется законом Распространение санкций Только на одного перевозчика На все авиалинии страны

Советы шаг за шагом: как не попасть в "чёрный список"

Соблюдайте правила поведения на борту — даже мелкие нарушения могут иметь последствия. Не употребляйте алкоголь перед полётом и во время рейса. Внимательно слушайте указания экипажа и выполняйте их без возражений. Если чувствуете раздражение или стресс, используйте дыхательные техники — это поможет сохранить спокойствие. Помните: агрессия на борту — не способ самоутверждения, а повод для уголовного преследования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: употребление алкоголя перед рейсом.

Последствие: конфликт с экипажем, занесение в "чёрный список".

Альтернатива: воспользуйтесь безалкогольными напитками или успокаивающим сбором перед полётом.

• Ошибка: отказ пристегнуть ремень или выключить телефон.

Последствие: административный протокол, задержка рейса.

Альтернатива: соблюдайте простые правила — это поможет избежать штрафов.

• Ошибка: словесная агрессия или физическое насилие.

Последствие: уголовное дело, многолетний запрет на полёты.

Альтернатива: обращайтесь к бортпроводнику, если есть конфликтная ситуация.

А что если система заработает

Если проект будет одобрен, Россия станет одной из первых стран, где введено общее авиационное эмбарго. Это повысит уровень дисциплины на рейсах и снизит риски для пассажиров и экипажей.

Однако эксперты предупреждают: внедрение подобной базы требует согласованных действий всех перевозчиков и тщательной юридической проработки. В противном случае есть риск столкнуться с жалобами на произвольные решения.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Повышение безопасности полётов Возможные ошибки при занесении в список Уважительное поведение пассажиров Необходимость юридического регулирования Единая система контроля Сложность администрирования Меньше конфликтов на борту Возможные споры с правозащитниками

FAQ

Как сейчас наказывают авиадебоширов?

Обычно им запрещают полёты у конкретного перевозчика сроком до одного года и могут наложить административный штраф.

Как можно будет оспорить попадание в список?

Если примут закон, появится официальный порядок обжалования через суд или уполномоченные органы.

Сколько человек ежегодно попадает под санкции?

По данным авиаотрасли, только за прошлый год в России зарегистрировано несколько сотен инцидентов на борту.

Мифы и правда

• Миф: мелкие конфликты не влекут последствий.

Правда: любое неподчинение экипажу фиксируется в отчётах и может стать поводом для санкций.

• Миф: авиакомпании не могут обмениваться данными о пассажирах.

Правда: в рамках закона это возможно при согласовании с надзорными органами.

• Миф: "чёрный список" нарушает права граждан.

Правда: если процедура прозрачна и обжалование предусмотрено, это законная мера защиты.

3 интересных факта

В некоторых странах, например в ОАЭ, авиадебоши караются тюремными сроками до 10 лет. Наиболее частые инциденты происходят на рейсах продолжительностью более 5 часов. Существуют тренинги для экипажей, где персонал учится предотвращать конфликты с агрессивными пассажирами.

Исторический контекст

Первая идея создания "чёрного списка" для авиадебоширов появилась в России ещё в 2018 году. Тогда её поддержали крупнейшие авиакомпании, но законопроект так и не был реализован. Новая инициатива "Аэрофлота" может стать продолжением той попытки, но с более серьёзной юридической базой.