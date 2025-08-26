Меньше масла — больше жизни: почему аэрогриль вытесняет фритюрницу

За последние годы аэрогриль перестал быть редкостью и прочно занял место на кухнях жителей России. Этот прибор обещает приготовить еду быстро, с минимальным количеством масла, но при этом сохранить вкус и аппетитную корочку.

Как работает

Фритюрница готовит продукты за счёт циркуляции горячего воздуха на высокой скорости. По сути, это компактный конвекционный шкаф, где тепло распределяется равномерно. В результате овощи, мясо или рыба приобретают золотистую корочку, напоминающую традиционную жарку, но с гораздо меньшим количеством жира.

Действительно ли это полезнее?

С точки зрения питания — да. Использование минимального количества масла снижает калорийность блюд и уменьшает долю насыщенных жиров в рационе. Это помогает поддерживать вес и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ещё одно преимущество — скорость приготовления: благодаря ей витамины и минералы сохраняются лучше, чем, например, при варке.

Однако стоит помнить: полезность блюда зависит не от прибора, а от продуктов. Овощи, рыба и нежирное мясо будут отличным выбором, а вот полуфабрикаты и фастфуд не станут здоровой едой только потому, что их приготовили без масла.

Возможные риски

При готовке в условиях высокой температуры может образовываться акриламид — соединение, которое появляется в продуктах, богатых крахмалом (например, в картофеле). Этот процесс характерен не только для аэрогриля, но и для обычной жарки или запекания. Специалисты советуют контролировать температуру и не злоупотреблять жареными блюдами.

Недостатки

У прибора есть и свои минусы:

не всегда удаётся добиться хрустящей корочки, сравнимой с жаркой в масле;

небольшая ёмкость корзины затрудняет приготовление больших порций;

иногда требуется подстраиваться под особенности конкретной модели, чтобы выбрать оптимальный режим.

Как правильно ухаживать за прибором

Чистка — обязательное условие безопасного использования. Остатки жира и частички пищи могут испортить вкус и способствовать размножению бактерий. После каждого приготовления корзину и решётку стоит промывать тёплой водой с мягким моющим средством. Периодически полезно проводить и глубокую чистку — удалять загрязнения в труднодоступных местах и проверять вентилятор.