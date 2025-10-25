Ваш аэрогриль не ломается — он просто задыхается от грязи
Регулярное приготовление в аэрогриле экономит массу времени, но вот чистка этого прибора — совсем другая история. Со временем на его стенках скапливаются жир, крошки и пригоревшие остатки еды. Если не очищать устройство после каждого использования, оно начнёт неприятно пахнуть, дымить и даже работать хуже.
"Остатки пищи, оставшиеся после прошлых рецептов, могут влиять на вкус и качество новых блюд", — отметил операционный директор компании HappyCleans Уилл Коттер.
Кроме того, со временем они начинают дымиться и источать запах при каждом включении аэрогриля.
Многие пользователи не знают, как правильно мыть прибор, ведь внутри корпуса множество углублений, решёток и отверстий. В посудомоечной машине аэрогриль мыть нельзя, а ручная чистка не всегда даёт нужный результат. Разберём, как безопасно и эффективно очистить устройство, и как часто это нужно делать.
Как часто нужно чистить аэрогриль
Эксперты советуют проводить уборку после каждого использования. Это звучит обременительно, но если подумать — вы ведь всегда моете кастрюлю после готовки супа? С аэрогрилем та же логика.
"Считайте это той же кастрюлей: приготовили — помыли", — пояснил владелец компании Top Cleaners London Эмиль Перушанов.
Регулярная чистка не только продлевает срок службы прибора, но и сохраняет его мощность и качество готовки.
Что понадобится для чистки
• Бумажные полотенца
• Мягкое моющее средство
• Губка или салфетка из микрофибры
• Пищевая сода (при необходимости)
• Щётка с мягким ворсом
• Влажные салфетки
• Чистая сухая тряпка
Пошаговая инструкция: как почистить аэрогриль
Шаг 1. Отключите прибор и дайте ему остыть
Прежде чем приступить к уборке, убедитесь, что аэрогриль выключен из розетки и полностью остыл.
"После приготовления дайте устройству постоять около 30 минут, прежде чем начать чистку", — советует Коттер.
Шаг 2. Удалите крошки и мусор
Аккуратно вытряхните крошки из корзины или поддона в мусор. Остатки, прилипшие к стенкам, можно убрать бумажным полотенцем или мягкой салфеткой.
Шаг 3. Замочите съёмные части
Извлеките корзину и поддон, залейте их тёплой водой с моющим средством и оставьте на 10-15 минут.
"Если внутри есть жир, дайте деталям полежать в воде около десяти минут, чтобы он размягчился", — советует Коттер.
Шаг 4. Аккуратно промойте детали
Используйте мягкую губку или тряпку, чтобы удалить остатки пищи. Не применяйте металлические щётки — они могут повредить антипригарное покрытие.
Если жир не отмывается, сделайте пасту из соды и воды, нанесите её на загрязнённые участки и аккуратно потрите мягкой щёткой.
Шаг 5. Протрите внутреннюю часть корпуса
Внутренние стенки аэрогриля часто покрываются тонким слоем жира. Смочите салфетку, протрите поверхность, затем вытрите насухо.
"Используйте влажную ткань, а после обязательно просушите корпус чистой тряпкой", — отмечает Коттер.
Шаг 6. Очистите нагревательный элемент
Переверните аэрогриль вверх дном и осмотрите нагреватель. Если он загрязнён, аккуратно протрите влажной губкой и просушите. Этот элемент крайне чувствителен — действуйте осторожно.
Шаг 7. Протрите внешнюю часть
Снаружи прибор обычно остаётся почти чистым, но протереть его всё же стоит.
"Будьте внимательны вокруг кабеля и вентиляционных отверстий, не используйте слишком много влаги", — подчёркивает Перушанов.
Лучше всего подойдут влажные салфетки.
Шаг 8. Высушите и соберите аэрогриль
Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью сухие. Остатки влаги могут привести к неприятному запаху и ржавчине.
"Протрите каждую часть насухо и проверьте, не остались ли влажные места", — говорит Коттер.
После этого можно собрать прибор и вернуть его на место — он готов к следующему использованию.
Таблица сравнения: ручная и автоматическая чистка
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Ручная чистка
|Контроль над процессом, щадящее отношение к покрытию, подходит для всех моделей
|Требует времени и аккуратности
|Автоматическая (в посудомойке)
|Быстро и просто
|Запрещена для большинства моделей, может повредить антипригарный слой
Советы шаг за шагом для лёгкой уборки
-
Не ждите, пока жир засохнет — мойте аэрогриль сразу после остывания.
-
Используйте мягкую воду без избытка жёсткости: это продлит срок службы деталей.
-
Раз в месяц проводите глубокую чистку — протрите все труднодоступные места.
-
Храните устройство с открытой крышкой, чтобы избежать запаха.
-
Для борьбы с запахами можно раз в неделю протирать корзину раствором соды и лимонного сока.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: мыть аэрогриль сразу после выключения.
Последствие: деформация пластиковых частей.
Альтернатива: дайте прибору остыть минимум полчаса.
• Ошибка: использовать металлические губки.
Последствие: повреждение покрытия корзины.
Альтернатива: применяйте мягкую губку или щётку из силикона.
• Ошибка: забывать про нагревательный элемент.
Последствие: дым и неприятный запах при работе.
Альтернатива: очищайте элемент мягкой влажной тканью после каждого 3-4 использования.
А что если аэрогриль начал пахнуть?
Если запах не исчезает даже после чистки, поставьте внутрь лимон, разрезанный пополам, и включите устройство на 3-5 минут при низкой температуре. Кислота нейтрализует остаточные ароматы. После процедуры дайте прибору остыть и вытрите насухо.
Плюсы и минусы регулярной чистки
|Плюсы
|Минусы
|Долговечность устройства
|Затраты времени
|Улучшение вкуса блюд
|Необходимость регулярности
|Отсутствие запахов
|Требуется аккуратность
|Безопасная работа
|-
FAQ
Как часто нужно проводить глубокую чистку?
Раз в месяц достаточно разобрать и тщательно промыть все детали, включая корпус и нагреватель.
Можно ли мыть детали в посудомойке?
Только если производитель прямо указал это в инструкции. В большинстве моделей запрещено.
Что делать, если жир не отмывается?
Используйте пасту из пищевой соды и воды, оставьте на 10 минут, затем смойте мягкой губкой.
Мифы и правда
Миф: аэрогриль самоочищается во время готовки.
Правда: высокая температура не уничтожает жир — он лишь подсыхает и становится труднее удаляемым.
Миф: достаточно чистить только корзину.
Правда: грязь и крошки остаются и внутри корпуса, особенно под нагревателем.
Миф: бытовые салфетки вредят прибору.
Правда: если не допускать излишней влаги, влажные салфетки безопасны для внешней поверхности.
3 интересных факта
-
Первые аэрогрили появились в 2010 году как альтернатива фритюру.
-
Приборы аэрогриля стали первыми массовыми моделями.
-
Воздушный поток внутри аэрогриля может достигать скорости 200 км/ч — именно он обеспечивает хрустящую корочку без масла.
