Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аэрогриль
Аэрогриль
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:08

Ваш аэрогриль не ломается — он просто задыхается от грязи

Уксус и сода названы безопасными средствами для удаления жира из аэрогриля

Регулярное приготовление в аэрогриле экономит массу времени, но вот чистка этого прибора — совсем другая история. Со временем на его стенках скапливаются жир, крошки и пригоревшие остатки еды. Если не очищать устройство после каждого использования, оно начнёт неприятно пахнуть, дымить и даже работать хуже.

"Остатки пищи, оставшиеся после прошлых рецептов, могут влиять на вкус и качество новых блюд", — отметил операционный директор компании HappyCleans Уилл Коттер.

Кроме того, со временем они начинают дымиться и источать запах при каждом включении аэрогриля.

Многие пользователи не знают, как правильно мыть прибор, ведь внутри корпуса множество углублений, решёток и отверстий. В посудомоечной машине аэрогриль мыть нельзя, а ручная чистка не всегда даёт нужный результат. Разберём, как безопасно и эффективно очистить устройство, и как часто это нужно делать.

Как часто нужно чистить аэрогриль

Эксперты советуют проводить уборку после каждого использования. Это звучит обременительно, но если подумать — вы ведь всегда моете кастрюлю после готовки супа? С аэрогрилем та же логика.

"Считайте это той же кастрюлей: приготовили — помыли", — пояснил владелец компании Top Cleaners London Эмиль Перушанов.

Регулярная чистка не только продлевает срок службы прибора, но и сохраняет его мощность и качество готовки.

Что понадобится для чистки

• Бумажные полотенца
• Мягкое моющее средство
• Губка или салфетка из микрофибры
• Пищевая сода (при необходимости)
• Щётка с мягким ворсом
• Влажные салфетки
• Чистая сухая тряпка

Пошаговая инструкция: как почистить аэрогриль

Шаг 1. Отключите прибор и дайте ему остыть

Прежде чем приступить к уборке, убедитесь, что аэрогриль выключен из розетки и полностью остыл.

"После приготовления дайте устройству постоять около 30 минут, прежде чем начать чистку", — советует Коттер.

Шаг 2. Удалите крошки и мусор

Аккуратно вытряхните крошки из корзины или поддона в мусор. Остатки, прилипшие к стенкам, можно убрать бумажным полотенцем или мягкой салфеткой.

Шаг 3. Замочите съёмные части

Извлеките корзину и поддон, залейте их тёплой водой с моющим средством и оставьте на 10-15 минут.

"Если внутри есть жир, дайте деталям полежать в воде около десяти минут, чтобы он размягчился", — советует Коттер.

Шаг 4. Аккуратно промойте детали

Используйте мягкую губку или тряпку, чтобы удалить остатки пищи. Не применяйте металлические щётки — они могут повредить антипригарное покрытие.

Если жир не отмывается, сделайте пасту из соды и воды, нанесите её на загрязнённые участки и аккуратно потрите мягкой щёткой.

Шаг 5. Протрите внутреннюю часть корпуса

Внутренние стенки аэрогриля часто покрываются тонким слоем жира. Смочите салфетку, протрите поверхность, затем вытрите насухо.

"Используйте влажную ткань, а после обязательно просушите корпус чистой тряпкой", — отмечает Коттер.

Шаг 6. Очистите нагревательный элемент

Переверните аэрогриль вверх дном и осмотрите нагреватель. Если он загрязнён, аккуратно протрите влажной губкой и просушите. Этот элемент крайне чувствителен — действуйте осторожно.

Шаг 7. Протрите внешнюю часть

Снаружи прибор обычно остаётся почти чистым, но протереть его всё же стоит.

"Будьте внимательны вокруг кабеля и вентиляционных отверстий, не используйте слишком много влаги", — подчёркивает Перушанов.

Лучше всего подойдут влажные салфетки.

Шаг 8. Высушите и соберите аэрогриль

Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью сухие. Остатки влаги могут привести к неприятному запаху и ржавчине.

"Протрите каждую часть насухо и проверьте, не остались ли влажные места", — говорит Коттер.

После этого можно собрать прибор и вернуть его на место — он готов к следующему использованию.

Таблица сравнения: ручная и автоматическая чистка

Метод Плюсы Минусы
Ручная чистка Контроль над процессом, щадящее отношение к покрытию, подходит для всех моделей Требует времени и аккуратности
Автоматическая (в посудомойке) Быстро и просто Запрещена для большинства моделей, может повредить антипригарный слой

Советы шаг за шагом для лёгкой уборки

  1. Не ждите, пока жир засохнет — мойте аэрогриль сразу после остывания.

  2. Используйте мягкую воду без избытка жёсткости: это продлит срок службы деталей.

  3. Раз в месяц проводите глубокую чистку — протрите все труднодоступные места.

  4. Храните устройство с открытой крышкой, чтобы избежать запаха.

  5. Для борьбы с запахами можно раз в неделю протирать корзину раствором соды и лимонного сока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: мыть аэрогриль сразу после выключения.
Последствие: деформация пластиковых частей.
Альтернатива: дайте прибору остыть минимум полчаса.

Ошибка: использовать металлические губки.
Последствие: повреждение покрытия корзины.
Альтернатива: применяйте мягкую губку или щётку из силикона.

Ошибка: забывать про нагревательный элемент.
Последствие: дым и неприятный запах при работе.
Альтернатива: очищайте элемент мягкой влажной тканью после каждого 3-4 использования.

А что если аэрогриль начал пахнуть?

Если запах не исчезает даже после чистки, поставьте внутрь лимон, разрезанный пополам, и включите устройство на 3-5 минут при низкой температуре. Кислота нейтрализует остаточные ароматы. После процедуры дайте прибору остыть и вытрите насухо.

Плюсы и минусы регулярной чистки

Плюсы Минусы
Долговечность устройства Затраты времени
Улучшение вкуса блюд Необходимость регулярности
Отсутствие запахов Требуется аккуратность
Безопасная работа -

FAQ

Как часто нужно проводить глубокую чистку?
Раз в месяц достаточно разобрать и тщательно промыть все детали, включая корпус и нагреватель.

Можно ли мыть детали в посудомойке?
Только если производитель прямо указал это в инструкции. В большинстве моделей запрещено.

Что делать, если жир не отмывается?
Используйте пасту из пищевой соды и воды, оставьте на 10 минут, затем смойте мягкой губкой.

Мифы и правда

Миф: аэрогриль самоочищается во время готовки.
Правда: высокая температура не уничтожает жир — он лишь подсыхает и становится труднее удаляемым.

Миф: достаточно чистить только корзину.
Правда: грязь и крошки остаются и внутри корпуса, особенно под нагревателем.

Миф: бытовые салфетки вредят прибору.
Правда: если не допускать излишней влаги, влажные салфетки безопасны для внешней поверхности.

3 интересных факта

  1. Первые аэрогрили появились в 2010 году как альтернатива фритюру.

  2. Приборы аэрогриля стали первыми массовыми моделями.

  3. Воздушный поток внутри аэрогриля может достигать скорости 200 км/ч — именно он обеспечивает хрустящую корочку без масла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты предупредили: пластиковая посуда может быть опасна для здоровья сегодня в 9:16
Учёные бьют тревогу: микропластик из посуды найден во всех органах человека

Пластиковая посуда может быть удобной, но невидимый микропластик, который выделяется при её использовании, способен ослаблять иммунитет и повышать риск онкозаболеваний.

Читать полностью » Хозяйки поделились эффективными способами устранения запахов в холодильнике сегодня в 8:14
Холодильник пахнет вкуснее кухни: простой трюк, о котором забывают даже хозяйки

Запах в холодильнике исчезнет без химии: достаточно поставить стакан с содой, лимоном или кофе. Эти простые натуральные средства надолго обеспечат свежесть и чистоту.

Читать полностью » Сода, желатин и эфирные масла устраняют запах в туалете без химии и аллергии сегодня в 7:08
Без химии и лишних трат: рецепт идеального освежителя для туалета своими руками

Магазинные освежители часто вредны, но сделать безопасный и ароматный аналог можно дома. Простая смесь из мыла, соды и эфирных масел наполнит туалет свежестью надолго.

Читать полностью » Домашняя смесь из соды и уксуса очищает трубы не хуже покупной химии — сравнение способов сегодня в 6:12
Эта смесь шумит, бурлит и кипит — зато трубы потом чисты, как будто новые

Не нужен сантехник: простой раствор из соды, уксуса и хлорки уберёт засор за полчаса. Безопасно для труб, эффективно против жира и неприятного запаха.

Читать полностью » Эксперты рассказали о бытовых предметах, которые можно использовать повторно сегодня в 5:00
Не мусор, а сокровище: 5 бытовых вещей, которым можно дать вторую жизнь

Банки, коробки и лоскутки ткани — не мусор, а источник вдохновения. Рассказываем, как дать привычным предметам вторую жизнь и сэкономить ресурсы, не выходя из дома.

Читать полностью » Специалисты предупредили: неправильный свет и запахи портят атмосферу на кухне сегодня в 4:47
Кухня раздражает, хотя вы её любите? Пять ошибок, которые убивают уют

Почему на кухне иногда неуютно и как исправить ситуацию. Пять ошибок, из-за которых теряется комфорт, и простые способы вернуть гармонию.

Читать полностью » Алоэ, фикус и хлорофитум признаны самыми полезными комнатными растениями сегодня в 3:43
Дом, который дышит: какие комнатные растения делают квартиру здоровее

Не просто украшение, а источник здоровья. Какие комнатные растения очищают воздух, снимают стресс и делают дом уютнее — гид по зелёным помощникам.

Читать полностью » Эксперты назвали два дизайнерских приёма, которые обеспечивают баланс и уют в интерьере сегодня в 2:39
Три вещи вместо десяти: как правило нечётных чисел создаёт гармонию в доме

Как создать гармоничный интерьер без дизайнера? Декораторы раскрыли два простых приёма — правило «3-5-7» и правило третей, которые делают пространство стильным и сбалансированным.

Читать полностью »

Новости
Технологии
iOS 26 вызывает перегрев и ускоренный разряд аккумулятора iPhone — Baza
Спорт и фитнес
Программа Сергея Serdjick Спиридонова помогает укрепить пресс без тренажёров
Красота и здоровье
Нейробиологи выяснили, что снижение частоты нейронных переходов влияет на восприятие времени
Туризм
Лучшее время для поездки в Куиньон — с декабря по апрель, когда стоит ясная погода
Еда
Эксперты: свеклу нужно добавлять в борщ с кислотой, чтобы сохранить цвет блюда
Авто и мото
Автомобили с топовой комплектацией имеют максимальный комфорт, расширенные системы безопасности и премиальные материалы салона
УрФО
В Свердловской области находят фиолетовую рядовку даже под снегом
Наука
Нортумбрийский университет: широкая походка делает мужчин более уверенными в глазах окружающих
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet