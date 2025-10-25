Ваш аэрогриль не ломается — он просто задыхается от грязи

Регулярное приготовление в аэрогриле экономит массу времени, но вот чистка этого прибора — совсем другая история. Со временем на его стенках скапливаются жир, крошки и пригоревшие остатки еды. Если не очищать устройство после каждого использования, оно начнёт неприятно пахнуть, дымить и даже работать хуже.

"Остатки пищи, оставшиеся после прошлых рецептов, могут влиять на вкус и качество новых блюд", — отметил операционный директор компании HappyCleans Уилл Коттер.

Кроме того, со временем они начинают дымиться и источать запах при каждом включении аэрогриля.

Многие пользователи не знают, как правильно мыть прибор, ведь внутри корпуса множество углублений, решёток и отверстий. В посудомоечной машине аэрогриль мыть нельзя, а ручная чистка не всегда даёт нужный результат. Разберём, как безопасно и эффективно очистить устройство, и как часто это нужно делать.

Как часто нужно чистить аэрогриль

Эксперты советуют проводить уборку после каждого использования. Это звучит обременительно, но если подумать — вы ведь всегда моете кастрюлю после готовки супа? С аэрогрилем та же логика.

"Считайте это той же кастрюлей: приготовили — помыли", — пояснил владелец компании Top Cleaners London Эмиль Перушанов.

Регулярная чистка не только продлевает срок службы прибора, но и сохраняет его мощность и качество готовки.

Что понадобится для чистки

• Бумажные полотенца

• Мягкое моющее средство

• Губка или салфетка из микрофибры

• Пищевая сода (при необходимости)

• Щётка с мягким ворсом

• Влажные салфетки

• Чистая сухая тряпка

Пошаговая инструкция: как почистить аэрогриль

Шаг 1. Отключите прибор и дайте ему остыть

Прежде чем приступить к уборке, убедитесь, что аэрогриль выключен из розетки и полностью остыл.

"После приготовления дайте устройству постоять около 30 минут, прежде чем начать чистку", — советует Коттер.

Шаг 2. Удалите крошки и мусор

Аккуратно вытряхните крошки из корзины или поддона в мусор. Остатки, прилипшие к стенкам, можно убрать бумажным полотенцем или мягкой салфеткой.

Шаг 3. Замочите съёмные части

Извлеките корзину и поддон, залейте их тёплой водой с моющим средством и оставьте на 10-15 минут.

"Если внутри есть жир, дайте деталям полежать в воде около десяти минут, чтобы он размягчился", — советует Коттер.

Шаг 4. Аккуратно промойте детали

Используйте мягкую губку или тряпку, чтобы удалить остатки пищи. Не применяйте металлические щётки — они могут повредить антипригарное покрытие.

Если жир не отмывается, сделайте пасту из соды и воды, нанесите её на загрязнённые участки и аккуратно потрите мягкой щёткой.

Шаг 5. Протрите внутреннюю часть корпуса

Внутренние стенки аэрогриля часто покрываются тонким слоем жира. Смочите салфетку, протрите поверхность, затем вытрите насухо.

"Используйте влажную ткань, а после обязательно просушите корпус чистой тряпкой", — отмечает Коттер.

Шаг 6. Очистите нагревательный элемент

Переверните аэрогриль вверх дном и осмотрите нагреватель. Если он загрязнён, аккуратно протрите влажной губкой и просушите. Этот элемент крайне чувствителен — действуйте осторожно.

Шаг 7. Протрите внешнюю часть

Снаружи прибор обычно остаётся почти чистым, но протереть его всё же стоит.

"Будьте внимательны вокруг кабеля и вентиляционных отверстий, не используйте слишком много влаги", — подчёркивает Перушанов.

Лучше всего подойдут влажные салфетки.

Шаг 8. Высушите и соберите аэрогриль

Перед сборкой убедитесь, что все детали полностью сухие. Остатки влаги могут привести к неприятному запаху и ржавчине.

"Протрите каждую часть насухо и проверьте, не остались ли влажные места", — говорит Коттер.

После этого можно собрать прибор и вернуть его на место — он готов к следующему использованию.

Таблица сравнения: ручная и автоматическая чистка

Метод Плюсы Минусы Ручная чистка Контроль над процессом, щадящее отношение к покрытию, подходит для всех моделей Требует времени и аккуратности Автоматическая (в посудомойке) Быстро и просто Запрещена для большинства моделей, может повредить антипригарный слой

Советы шаг за шагом для лёгкой уборки

Не ждите, пока жир засохнет — мойте аэрогриль сразу после остывания. Используйте мягкую воду без избытка жёсткости: это продлит срок службы деталей. Раз в месяц проводите глубокую чистку — протрите все труднодоступные места. Храните устройство с открытой крышкой, чтобы избежать запаха. Для борьбы с запахами можно раз в неделю протирать корзину раствором соды и лимонного сока.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: мыть аэрогриль сразу после выключения.

Последствие: деформация пластиковых частей.

Альтернатива: дайте прибору остыть минимум полчаса.

• Ошибка: использовать металлические губки.

Последствие: повреждение покрытия корзины.

Альтернатива: применяйте мягкую губку или щётку из силикона.

• Ошибка: забывать про нагревательный элемент.

Последствие: дым и неприятный запах при работе.

Альтернатива: очищайте элемент мягкой влажной тканью после каждого 3-4 использования.

А что если аэрогриль начал пахнуть?

Если запах не исчезает даже после чистки, поставьте внутрь лимон, разрезанный пополам, и включите устройство на 3-5 минут при низкой температуре. Кислота нейтрализует остаточные ароматы. После процедуры дайте прибору остыть и вытрите насухо.

Плюсы и минусы регулярной чистки

Плюсы Минусы Долговечность устройства Затраты времени Улучшение вкуса блюд Необходимость регулярности Отсутствие запахов Требуется аккуратность Безопасная работа -

FAQ

Как часто нужно проводить глубокую чистку?

Раз в месяц достаточно разобрать и тщательно промыть все детали, включая корпус и нагреватель.

Можно ли мыть детали в посудомойке?

Только если производитель прямо указал это в инструкции. В большинстве моделей запрещено.

Что делать, если жир не отмывается?

Используйте пасту из пищевой соды и воды, оставьте на 10 минут, затем смойте мягкой губкой.

Мифы и правда

Миф: аэрогриль самоочищается во время готовки.

Правда: высокая температура не уничтожает жир — он лишь подсыхает и становится труднее удаляемым.

Миф: достаточно чистить только корзину.

Правда: грязь и крошки остаются и внутри корпуса, особенно под нагревателем.

Миф: бытовые салфетки вредят прибору.

Правда: если не допускать излишней влаги, влажные салфетки безопасны для внешней поверхности.

3 интересных факта