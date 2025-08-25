Мэйдэй над Атлантикой: что пережили пассажиры рейса Air France

Рейс AF9 авиакомпании Air France, вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в ночь на 19 августа, был вынужден развернуться над Атлантикой и вернуться в пункт вылета после объявления чрезвычайной ситуации.

Как развивались события

По данным FlightAware, Boeing 777-300ER вылетел в 00:28 и должен был прибыть в Париж. Но уже через 45 минут после набора высоты пилоты подали международный сигнал бедствия 7700.

На аудиозаписи LiveATC. net слышно, как командир экипажа трижды произносит:

"Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй".

Затем он уточняет: у самолёта произошёл отказ правого двигателя. На борту в этот момент находились 311 пассажиров и членов экипажа, а также топливо, рассчитанное на 6,5 часов полёта.

Возвращение в JFK

После получения разрешения авиадиспетчеров самолёт развернулся и взял курс обратно на Нью-Йорк. В 2:15 ночи лайнер благополучно приземлился в аэропорту имени Кеннеди. Общая продолжительность полёта составила чуть более двух часов.

Что известно сейчас

FAA (Федеральное управление гражданской авиации США) подтвердило факт инцидента и заявило, что рейс вернулся "благополучно" после сообщения об "возможной проблеме с двигателем". Ведомство начало официальное расследование.