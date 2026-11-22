ВВС США вновь не прошло финансовый аудит по итогам 2026 финансового года. Ситуация повторяет общую картину по Пентагону: независимые аудиторы девятый год подряд выносят «отказ от выражения мнения», поскольку руководство ведомства не предоставило достаточно данных для подтверждения финансовых отчетов.

Впервые за последние два десятилетия Министерство ВВС отказалось от публикации собственного отдельного финансового отчета, включив данные в консолидированный отчет Министерства обороны. Представитель ведомства сообщил, что публикация самостоятельных отчетов возобновится в 2027 году.

Согласно отчету, основные проблемы связаны с двумя фондами:

Общий фонд (General Fund) : зафиксировано отсутствие контроля за полнотой и точностью записей о материальных запасах и поставках.

: зафиксировано отсутствие контроля за полнотой и точностью записей о материальных запасах и поставках. Фонд оборотного капитала (Working Capital Fund): аудиторы отметили отсутствие политики оценки запасов и механизмов предотвращения искажений в отчетности. В результате данные о фактических остатках материальных активов могут быть неточными или неполными.

С 2008 года ВВС США ни разу не получали «чистого» аудиторского заключения по этим фондам. Конгресс установил крайний срок для достижения этого показателя до конца 2028 года. Контролер Пентагона Джей Херст III отметил, что хотя цель на 2027 год является амбициозной, сейчас основные усилия направлены на проведение инвентаризации активов по всей стране.

Финансовые показатели Министерства ВВС за отчетный период составили:

Валовые операционные расходы: 261,2 млрд долларов.

Чистые операционные расходы: 243,5 млрд долларов (с учетом доходов в размере 17,7 млрд долларов).

Доля ВВС в общих чистых расходах оборонного ведомства (около 1 трлн долларов) составила более 24%.

Помимо финансовых вопросов, в отчете затронуты проблемы боеготовности. ВВС США не всегда выполняют минимальные требования по подготовке экипажей и недолетают запланированные часы. Восстановление этого показателя объявлено приоритетом: ведомство планирует финансировать 93% требований по поддержке 110 типов используемых систем вооружения на сумму 22,6 млрд долларов.

В документе подчеркивается, что старение парка самолетов и ограниченность промышленной базы создают риски для налета и обучения. В качестве решения предлагается поэтапное внедрение беспилотных систем (Collaborative Combat Aircraft), однако чрезмерное ускорение этой программы может создать разрывы в боеспособности, так как ВВС по-прежнему зависят от истребителей F-15, F-16, F-22 и F-35.