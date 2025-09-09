Всего одна деталь способна убить двигатель быстрее, чем вы думаете

Даже самый мощный двигатель не сможет работать исправно, если в него попадает грязный воздух. Пыль, песок и другие микрочастицы способны за считаные месяцы вывести из строя цилиндры и ускорить износ деталей. Именно поэтому воздушный фильтр — одна из важнейших деталей автомобиля.

Главные функции фильтра

Воздушный фильтр выполняет несколько ключевых задач:

защищает мотор от абразивного износа;

обеспечивает правильное соотношение топлива и воздуха;

продлевает срок службы двигателя и помогает экономить бензин.

"Со временем фильтр забивается, и мотор начинает "задыхаться": теряет мощность, расходует больше топлива, а иногда даже перегревается", — заявила генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Где искать фильтр и какие они бывают

В большинстве автомобилей фильтр спрятан под капотом — в пластиковом корпусе рядом с двигателем. Во время работы мотор втягивает воздух через воздухозаборник, и именно фильтрующий элемент очищает его от мусора.

Существуют разные типы:

бумажные — простые и самые дешёвые, сделаны из гофрированной бумаги;

— простые и самые дешёвые, сделаны из гофрированной бумаги; угольные — дополнительно убирают вредные примеси, стоят дороже;

— дополнительно убирают вредные примеси, стоят дороже; спортивные — фильтры нулевого сопротивления, их используют в спорткарах, можно обслуживать и промывать.

Форма фильтра зависит от модели авто: панельные, кольцевые, цилиндрические, бескаркасные.

Как часто менять

Большинство производителей советуют менять фильтр каждые 15-30 тысяч километров. Но если машина ездит по пыльным дорогам или в мегаполисе с плохой экологией, делать это нужно чаще.

"Раньше, например на старых "Волгах", использовались масляные фильтры, которые можно было промывать. Но современные фильтры — расходный материал. Они не предназначены для повторного использования", — заявил генеральный директор "Рексрент" АО "Билантлия" Евгений Мелехин.

Единственное исключение — спортивные фильтры нулевого сопротивления: их действительно можно очищать и снова ставить, отмечает Ирина Франк.

Когда пора менять фильтр

"Воздушный фильтр — это не просто расходник, а важный элемент, влияющий на ресурс двигателя", — отметил CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

Признаки засорения:

вырос расход топлива;

машина хуже разгоняется;

двигатель работает неровно или "троит";

загорается лампочка Check Engine;

появляется чёрный дым из трубы;

чувствуется запах пыли из печки.

Самый простой способ проверки — достать фильтр и взглянуть на него. Если гофры забиты грязью и не видно просвета, значит пора менять.

Можно ли заменить самому

На деле замена фильтра — дело несложное.

"В 90% случаев это простая процедура, с которой справится даже новичок", — отмечает Ирина Франк.

Нужно лишь подготовить новый фильтр, отвёртку и тряпку. Дальше алгоритм такой:

Открыть капот и найти корпус фильтра. Снять крышку, открутив защёлки или винты. Достать старый элемент, запомнив его положение. Очистить корпус от пыли. Установить новый фильтр по направлению стрелок. Закрыть крышку и закрепить её. Убедиться, что корпус плотно закрыт.

Если же хочется дополнительной проверки системы или гарантии от ошибок, лучше доверить замену сервису.