Всего одна деталь способна убить двигатель быстрее, чем вы думаете
Даже самый мощный двигатель не сможет работать исправно, если в него попадает грязный воздух. Пыль, песок и другие микрочастицы способны за считаные месяцы вывести из строя цилиндры и ускорить износ деталей. Именно поэтому воздушный фильтр — одна из важнейших деталей автомобиля.
Главные функции фильтра
Воздушный фильтр выполняет несколько ключевых задач:
- защищает мотор от абразивного износа;
- обеспечивает правильное соотношение топлива и воздуха;
- продлевает срок службы двигателя и помогает экономить бензин.
"Со временем фильтр забивается, и мотор начинает "задыхаться": теряет мощность, расходует больше топлива, а иногда даже перегревается", — заявила генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.
Где искать фильтр и какие они бывают
В большинстве автомобилей фильтр спрятан под капотом — в пластиковом корпусе рядом с двигателем. Во время работы мотор втягивает воздух через воздухозаборник, и именно фильтрующий элемент очищает его от мусора.
Существуют разные типы:
- бумажные — простые и самые дешёвые, сделаны из гофрированной бумаги;
- угольные — дополнительно убирают вредные примеси, стоят дороже;
- спортивные — фильтры нулевого сопротивления, их используют в спорткарах, можно обслуживать и промывать.
Форма фильтра зависит от модели авто: панельные, кольцевые, цилиндрические, бескаркасные.
Как часто менять
Большинство производителей советуют менять фильтр каждые 15-30 тысяч километров. Но если машина ездит по пыльным дорогам или в мегаполисе с плохой экологией, делать это нужно чаще.
"Раньше, например на старых "Волгах", использовались масляные фильтры, которые можно было промывать. Но современные фильтры — расходный материал. Они не предназначены для повторного использования", — заявил генеральный директор "Рексрент" АО "Билантлия" Евгений Мелехин.
Единственное исключение — спортивные фильтры нулевого сопротивления: их действительно можно очищать и снова ставить, отмечает Ирина Франк.
Когда пора менять фильтр
"Воздушный фильтр — это не просто расходник, а важный элемент, влияющий на ресурс двигателя", — отметил CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.
Признаки засорения:
- вырос расход топлива;
- машина хуже разгоняется;
- двигатель работает неровно или "троит";
- загорается лампочка Check Engine;
- появляется чёрный дым из трубы;
- чувствуется запах пыли из печки.
Самый простой способ проверки — достать фильтр и взглянуть на него. Если гофры забиты грязью и не видно просвета, значит пора менять.
Можно ли заменить самому
На деле замена фильтра — дело несложное.
"В 90% случаев это простая процедура, с которой справится даже новичок", — отмечает Ирина Франк.
Нужно лишь подготовить новый фильтр, отвёртку и тряпку. Дальше алгоритм такой:
- Открыть капот и найти корпус фильтра.
- Снять крышку, открутив защёлки или винты.
- Достать старый элемент, запомнив его положение.
- Очистить корпус от пыли.
- Установить новый фильтр по направлению стрелок.
- Закрыть крышку и закрепить её.
- Убедиться, что корпус плотно закрыт.
Если же хочется дополнительной проверки системы или гарантии от ошибок, лучше доверить замену сервису.
