Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:27

Всего одна деталь способна убить двигатель быстрее, чем вы думаете

Евгений Мелехин: современные воздушные фильтры не предназначены для повторного использования

Даже самый мощный двигатель не сможет работать исправно, если в него попадает грязный воздух. Пыль, песок и другие микрочастицы способны за считаные месяцы вывести из строя цилиндры и ускорить износ деталей. Именно поэтому воздушный фильтр — одна из важнейших деталей автомобиля.

Главные функции фильтра

Воздушный фильтр выполняет несколько ключевых задач:

  • защищает мотор от абразивного износа;
  • обеспечивает правильное соотношение топлива и воздуха;
  • продлевает срок службы двигателя и помогает экономить бензин.

"Со временем фильтр забивается, и мотор начинает "задыхаться": теряет мощность, расходует больше топлива, а иногда даже перегревается", — заявила генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Где искать фильтр и какие они бывают

В большинстве автомобилей фильтр спрятан под капотом — в пластиковом корпусе рядом с двигателем. Во время работы мотор втягивает воздух через воздухозаборник, и именно фильтрующий элемент очищает его от мусора.

Существуют разные типы:

  • бумажные — простые и самые дешёвые, сделаны из гофрированной бумаги;
  • угольные — дополнительно убирают вредные примеси, стоят дороже;
  • спортивные — фильтры нулевого сопротивления, их используют в спорткарах, можно обслуживать и промывать.

Форма фильтра зависит от модели авто: панельные, кольцевые, цилиндрические, бескаркасные.

Как часто менять

Большинство производителей советуют менять фильтр каждые 15-30 тысяч километров. Но если машина ездит по пыльным дорогам или в мегаполисе с плохой экологией, делать это нужно чаще.

"Раньше, например на старых "Волгах", использовались масляные фильтры, которые можно было промывать. Но современные фильтры — расходный материал. Они не предназначены для повторного использования", — заявил генеральный директор "Рексрент" АО "Билантлия" Евгений Мелехин.

Единственное исключение — спортивные фильтры нулевого сопротивления: их действительно можно очищать и снова ставить, отмечает Ирина Франк.

Когда пора менять фильтр

"Воздушный фильтр — это не просто расходник, а важный элемент, влияющий на ресурс двигателя", — отметил CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

Признаки засорения:

  • вырос расход топлива;
  • машина хуже разгоняется;
  • двигатель работает неровно или "троит";
  • загорается лампочка Check Engine;
  • появляется чёрный дым из трубы;
  • чувствуется запах пыли из печки.

Самый простой способ проверки — достать фильтр и взглянуть на него. Если гофры забиты грязью и не видно просвета, значит пора менять.

Можно ли заменить самому

На деле замена фильтра — дело несложное.

"В 90% случаев это простая процедура, с которой справится даже новичок", — отмечает Ирина Франк.

Нужно лишь подготовить новый фильтр, отвёртку и тряпку. Дальше алгоритм такой:

  1. Открыть капот и найти корпус фильтра.
  2. Снять крышку, открутив защёлки или винты.
  3. Достать старый элемент, запомнив его положение.
  4. Очистить корпус от пыли.
  5. Установить новый фильтр по направлению стрелок.
  6. Закрыть крышку и закрепить её.
  7. Убедиться, что корпус плотно закрыт.

Если же хочется дополнительной проверки системы или гарантии от ошибок, лучше доверить замену сервису.

