Почти все водители делают ошибку: как неправильно очищенный фильтр вредит двигателю

Водители часто не задумываются о роли воздушного фильтра, хотя этот элемент является ключевым для долгосрочной работы двигателя. Он очищает поступающий воздух от пыли и мелкого мусора, тем самым защищая цилиндры. Внешне фильтр напоминает пылесосный, но его задачи намного сложнее.

Заводские фильтры чаще всего изготовлены из бумаги или хлопка. Эти одноразовые и недорогие элементы выполняют свою работу, защищая двигатель, но многие автовладельцы жалуются на ограниченный воздушный поток, что приводит к снижению мощности двигателя.

Что такое спортивный фильтр?

В ответ на эти жалобы, на рынке появились спортивные фильтры. Эти устройства, изготовленные из многослойной пены или специального хлопка, пропитанного маслом, обеспечивают улучшенную фильтрацию с меньшим сопротивлением воздуха. Это способствует увеличению потока воздуха в двигатель, что, в свою очередь, может привести к небольшой прибавке в мощности.

Холодный впуск: когда воздух становится мощным союзником

Ещё один подход к улучшению производительности двигателя — это система холодного впуска. В ней фильтр с открытым конусом устанавливается ближе к днищу моторного отсека, где воздух более плотный и холодный. Мастера утверждают, что такая система добавляет около 5-15 л. с., хотя итоговый результат зависит от множества факторов, включая тип двигателя и выхлопной системы.

Уход и долговечность спортивных фильтров

Некоторые модели спортивных фильтров можно мыть и использовать снова. Это выгодно с точки зрения экологии и финансов. Однако многие владельцы забывают о регулярном обслуживании фильтра, и грязный элемент может нанести гораздо больший вред двигателю, чем стандартный бумажный фильтр.

Заменить или не заменить фильтр?

Замена воздушного фильтра — это довольно простая операция, с которой может справиться любой водитель. Она не требует особых навыков и занимает всего несколько минут. Тем не менее, если вы хотите сохранить гарантию автомобиля и не рисковать, предпочтительнее будет выбрать оригинальный фильтр. Для тех, кто готов инвестировать в улучшение производительности двигателя, спортивный фильтр — это интересный вариант.