Экономия на обслуживании: как очистка фильтра может сократить ваши расходы

Воздушный фильтр — одна из тех деталей, о которых часто забывают, хотя от его состояния напрямую зависит работа двигателя. Замена при каждом ТО — идеальный вариант, но если бюджет ограничен, фильтр можно почистить. Главное — делать это правильно.

Когда очистка имеет смысл?

Не каждый фильтр поддаётся восстановлению. Если загрязнения незначительные, его можно продуть компрессором или даже пылесосом. Но если элемент сильно забит, лучше сразу заменить его.

Важно! Ни в коем случае не используйте фен — горячий воздух повредит волокна, и фильтр перестанет выполнять свою функцию.

Как очистить фильтр в домашних условиях?

Метод зависит от типа фильтра:

волокнистые фильтры — продуть, затем замочить в мыльном растворе на 30 минут, промыть и просушить.

бумажные фильтры — обработать специальным спреем, смыть водой и высушить.

фильтры нулевого сопротивления — очистить спреем, протереть тряпкой и нанести смазку снаружи.

салонные фильтры — продуть или промыть водой (кроме угольных, их нужно только менять).

Очистка vs замена: что лучше?

Хотя чистка продлевает срок службы фильтра в два раза, специалисты рекомендуют менять его при каждом ТО. Это недорогая, но важная деталь, и экономия здесь может выйти боком.