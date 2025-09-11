Не проветрили комнату — и опять заболели: вот что вы делаете неправильно при вентиляции помещений

Ежедневное проветривание помещений — это не просто рекомендация, а необходимость, особенно в зимнее время. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева объясняет, почему регулярное проветривание важно для здоровья.

1. Профилактика сухости и болезней

Зимой из-за отопления воздух в помещении становится слишком сухим. Это может сушить кожу и слизистую оболочку носа, что приводит к их повреждению. В результате нос перестает выполнять свою защитную функцию, повышается уязвимость к вирусам и бактериям, и риск заболеваний, таких как ОРВИ, возрастает. Для предотвращения этих проблем важно не только проветривать помещение, но и использовать увлажнитель воздуха.

2. Уменьшение концентрации вирусов и бактерий

Проветривание помогает снизить количество вирусов и бактерий в воздухе. Если в доме кто-то болеет, важно регулярно проветривать помещение, а лучше всю квартиру. Это поможет снизить риск заражения других домочадцев. Даже если никто не болеет, проветривание нужно для профилактики, так как после общения с внешним миром, люди могут приносить с собой вирусы, даже если не имеют явных симптомов.

3. Циркуляция воздуха в течение всего дня

Проветривание следует проводить не только утром, но и в течение всего дня. Комната должна иметь постоянную циркуляцию воздуха. Если зимой открывать окна на длительное время неудобно, то достаточно периодически проветривать помещение, открывая окна на несколько минут и выходя на это время из комнаты.

Таким образом, ежедневное проветривание — это важный элемент поддержания здорового климата в помещении, который способствует лучшему самочувствию и снижает риски заболеваний.