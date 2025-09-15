Борщевик под прицелом нейросетей: Петербург начал охоту на опасный сорняк

В Санкт-Петербурге борьба с борщевиком Сосновского вышла на новый уровень — теперь в дело активно включились нейросети. Опасное растение не только портит вид городских территорий, но и представляет угрозу здоровью: его сок вызывает серьёзные ожоги кожи. Поэтому власти города решили подключить современные технологии, чтобы сделать контроль максимально эффективным.

Как работает система

Летом 2025 года по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) обучили нейросети распознавать борщевик на всех стадиях роста — от первых ростков до зрелых растений. После достижения высокой точности система была запущена в эксплуатацию.

Восемь мобильных комплексов "Городовой", оснащённых системой компьютерного зрения, ежедневно курсируют по 186 маршрутам и охватывают все районы Петербурга. Они установлены в автомобилях и в автоматическом режиме фиксируют заросли борщевика.

Штрафы и контроль

При обнаружении сорняка система формирует постановление о штрафе — 100 тысяч рублей. Документ автоматически направляется владельцу участка. Первые восемь собственников уже получили наказание рублём.

Но штраф — не единственная мера. Владельцы обязаны ликвидировать опасное растение. При повторном объезде "Городовые" проверяют, выполнено ли требование.

Экономия и эффективность

По словам представителей ГАТИ, использование нейросетей позволяет заменить работу более чем 500 специалистов и существенно экономить бюджетные средства. Технология применяется не только для борьбы с борщевиком: уже два года алгоритмы помогают фиксировать выбоины на дорогах и выявлять незаконную рекламу.

Благодаря новым системам проверка всех районов города на наличие борщевика занимает всего 3-4 недели, что делает борьбу с его распространением более оперативной и результативной.