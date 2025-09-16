Машина против болезней лёгких: в Пензенском университете создали прорывную систему

В Пензенском государственном университете представили интеллектуальную систему, которая помогает врачам-рентгенологам быстрее и точнее выявлять болезни лёгких. Новый ИИ-ассистент способен не только анализировать снимки, но и вести диалог с врачом, позволяя уточнять детали и оспаривать предложенный диагноз.

Какие болезни выявляет система

Разработка распознаёт признаки 18 различных патологий, включая:

• пневмонию,

• плеврит,

• пневмоторакс,

• фиброз,

• опухоли,

• переломы рёбер.

После анализа снимков программа формирует предварительное заключение, которое врач может дополнительно корректировать.

Как работает технология

Система базируется на трёх современных подходах:

Агентный метод - распределяет задачи между отдельными модулями. Модульная архитектура - делает систему гибкой и масштабируемой. Мультимодальный анализ - совмещает рентгеновские изображения и текстовую информацию о пациенте, повышая точность диагностики.

Эффективность и перспективы

По результатам тестирования на открытом бенчмарке ИИ показал уровень работы, сопоставимый с врачом-ординатором, и превзошёл четыре аналогичные модели. Точность диагностики составила около 70%.

Учёные уже зарегистрировали программу и продолжают совершенствовать веб-приложение, чтобы сделать её удобной для практического применения в медицинских учреждениях.