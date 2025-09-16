Машина против болезней лёгких: в Пензенском университете создали прорывную систему
В Пензенском государственном университете представили интеллектуальную систему, которая помогает врачам-рентгенологам быстрее и точнее выявлять болезни лёгких. Новый ИИ-ассистент способен не только анализировать снимки, но и вести диалог с врачом, позволяя уточнять детали и оспаривать предложенный диагноз.
Какие болезни выявляет система
Разработка распознаёт признаки 18 различных патологий, включая:
• пневмонию,
• плеврит,
• пневмоторакс,
• фиброз,
• опухоли,
• переломы рёбер.
После анализа снимков программа формирует предварительное заключение, которое врач может дополнительно корректировать.
Как работает технология
Система базируется на трёх современных подходах:
-
Агентный метод - распределяет задачи между отдельными модулями.
-
Модульная архитектура - делает систему гибкой и масштабируемой.
-
Мультимодальный анализ - совмещает рентгеновские изображения и текстовую информацию о пациенте, повышая точность диагностики.
Эффективность и перспективы
По результатам тестирования на открытом бенчмарке ИИ показал уровень работы, сопоставимый с врачом-ординатором, и превзошёл четыре аналогичные модели. Точность диагностики составила около 70%.
Учёные уже зарегистрировали программу и продолжают совершенствовать веб-приложение, чтобы сделать её удобной для практического применения в медицинских учреждениях.
