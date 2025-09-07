Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дача и налоги
Дача и налоги
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:12

Искусственный интеллект против дачников: как камеры находят нарушения автоматически

Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области

В Подмосковье земельные инспекторы начали использовать искусственный интеллект для контроля за состоянием участков. На их автомобили устанавливают видеокамеры, которые автоматически фиксируют возможные нарушения прямо во время движения.

Как работает система

Раньше инспекторы проверяли только конкретные адреса, указанные в задании, и не обращали внимания на другие территории по пути. Теперь камеры регистрируют всё вокруг, а собранные данные поступают в единую систему, интегрированную с Росреестром.

"Собранные искусственным интеллектом данные аккумулируются в системе, имеющей интеграцию с Росреестром. Система самостоятельно проводит анализ и обозначает те объекты, где имеется нарушение", — отметил вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

Нейросеть способна распознавать заброшенные здания, нелегальные постройки и заросшие борщевиком территории. В случае обнаружения нарушений собственники получают уведомления о необходимости их устранить. Если же выявлен борщевик, то уведомление не требуется — владельцу участка сразу выписывается штраф.

Зачем это нужно

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Тихона Фирсова, внедрение проекта позволит:
• повысить выявляемость нарушений;
• сократить лишние поездки инспекторов в отдалённые районы;
• уменьшить трудозатраты на проверки.

При этом человеческий контроль полностью не исключается. Инспекторы продолжают получать информацию от системы и следят за тем, как собственники устраняют нарушения.

Итог

Использование искусственного интеллекта в земельном надзоре должно сделать проверки более эффективными и оперативными. Теперь нарушения будут выявляться быстрее, а работа инспекторов станет менее затратной по времени и ресурсам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Органические удобрения осенью улучшают структуру земли и защищают от грибков сегодня в 17:22

Пока дачник отдыхает, почва требует заботы: вот как "поблагодарить" ее за урожай

Осень — время позаботиться о земле. Узнайте, как правильно удобрять почву перед зимним отдыхом, чтобы весной получить богатый урожай.

Читать полностью » Защита деревьев без химии: как использовать старую подушку против садовых вредителей сегодня в 16:23

Старая подушка в саду: секрет, который удивит даже опытных садоводов — вот зачем её вешают на дерево

Как использовать старые подушки для защиты деревьев от вредителей без химии. Секреты установки барьерных поясов с синтепоном и эфирными маслами, которые спасут урожай от муравьёв и тли.

Читать полностью » Сентябрьские работы в саду готовят растения к зиме и весеннему росту сегодня в 16:16

Успеете в сентябре — весной соседи будут завидовать вашему саду: вот что надо сделать до холодов

Сентябрь в саду — это время важных дел. Узнайте 7 шагов, которые помогут растениям пережить зиму и сделают весенний уход проще.

Читать полностью » Сад выходного дня: многолетники, автоматизация и борьба с сорняками – 3 шага к красоте сегодня в 15:23

Тайны сада выходного дня: эти многолетники превратят вашу дачу в райский уголок

Мечтаете о прекрасном саде, но нет времени ухаживать? Узнайте, как создать цветущий участок с помощью многолетников, автоматизации и простых приемов, экономя время

Читать полностью » Белокрылка в теплице: 3 шага к полному уничтожению вредителя – богатый урожай гарантирован сегодня в 14:23

Белокрылка исчезнет, как страшный сон: простой способ, чтобы защитить урожай в теплице – нужен один секретный ингредиент

Белокрылка в теплице? Узнайте, как избавиться от вредителя навсегда! Эффективные методы борьбы и профилактики для защиты вашего урожая.

Читать полностью » Учёные подтвердили: спатифиллум очищает воздух и снижает уровень плесени в доме сегодня в 14:06

Измученный — и снова пышный: как одно средство спасает спатифиллума от увядания

Узнайте, как с помощью простого продукта из кухни превратить спатифиллум в пышно цветущее украшение дома. Рецепт удобрения удивит своей простотой.

Читать полностью » Колорадский жук в бегах: эти растения защитят ваш картофель сегодня в 13:28

Хитрый ход дачников: что посадить рядом с картошкой, чтобы колорадский жук ушел к соседям

Узнайте, как эффективно бороться с колорадским жуком, используя народные средства, защитные посадки и другие методы. Спасите свой урожай картофеля, томатов и баклажанов от прожорливого вредителя!

Читать полностью » Агрономы: осенью нужно добавлять золу и суперфосфат под чеснок и лук сегодня в 13:22

Секрет крупных головок лука и чеснока знают единицы — остальные кормят землю впустую

Узнайте, какие удобрения стоит внести осенью, чтобы зимний чеснок и лук порадовали весной крупными головками и богатым урожаем.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Флеболог Летуновский: риск варикоза зависит от генетики и усиливается с возрастом
Авто и мото

Российские Lada и Яндекс внедряют GigaChat и Алису в мультимедиа автомобилей
Красота и здоровье

Врачи: избавиться от вируса герпеса невозможно, но препараты сокращают рецидивы
Наука и технологии

Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии
Красота и здоровье

Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг
Питомцы

В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности
Туризм

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул
Дом

Сантехники: стиральная машина может сорвать шланг и устроить потоп при сильной вибрации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet