Искусственный интеллект против дачников: как камеры находят нарушения автоматически

В Подмосковье земельные инспекторы начали использовать искусственный интеллект для контроля за состоянием участков. На их автомобили устанавливают видеокамеры, которые автоматически фиксируют возможные нарушения прямо во время движения.

Как работает система

Раньше инспекторы проверяли только конкретные адреса, указанные в задании, и не обращали внимания на другие территории по пути. Теперь камеры регистрируют всё вокруг, а собранные данные поступают в единую систему, интегрированную с Росреестром.

"Собранные искусственным интеллектом данные аккумулируются в системе, имеющей интеграцию с Росреестром. Система самостоятельно проводит анализ и обозначает те объекты, где имеется нарушение", — отметил вице-губернатор Московской области Владимир Локтев.

Нейросеть способна распознавать заброшенные здания, нелегальные постройки и заросшие борщевиком территории. В случае обнаружения нарушений собственники получают уведомления о необходимости их устранить. Если же выявлен борщевик, то уведомление не требуется — владельцу участка сразу выписывается штраф.

Зачем это нужно

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Тихона Фирсова, внедрение проекта позволит:

• повысить выявляемость нарушений;

• сократить лишние поездки инспекторов в отдалённые районы;

• уменьшить трудозатраты на проверки.

При этом человеческий контроль полностью не исключается. Инспекторы продолжают получать информацию от системы и следят за тем, как собственники устраняют нарушения.

Итог

Использование искусственного интеллекта в земельном надзоре должно сделать проверки более эффективными и оперативными. Теперь нарушения будут выявляться быстрее, а работа инспекторов станет менее затратной по времени и ресурсам.