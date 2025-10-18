Пациенты с диагнозом от нейросети: стоматологи рассказали, чему нельзя верить в интернете

Современная стоматология переживает технологическую революцию. Всё больше пациентов приходят на приём уже с собственным мнением — нередко сформированным под влиянием интернета и советов искусственного интеллекта. Онлайн-сервисы и нейросети дают быстрые ответы, анализируют симптомы и даже предлагают варианты лечения. Но насколько можно доверять виртуальным "консультантам" и как ИИ действительно применяется в медицине — рассказал потомственный московский стоматолог Дмитрий Смирнов.

Пациенты с диагнозом "из интернета"

"Пациенты всё чаще обращаются к искусственному интеллекту за медицинскими советами. А на приём нередко приходят уже с заранее сформированным мнением. К стоматологу — не в том числе, а прежде всего. Потому что зубная боль — вещь подчас совершенно нетерпимая", — отметил стоматолог Дмитрий Смирнов.

Врачи всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда пациент приходит не за консультацией, а за подтверждением собственного диагноза. Люди доверяют цифровым сервисам, которые анализируют симптомы, но забывают, что такие системы дают лишь обобщённые рекомендации и не способны учитывать индивидуальные особенности организма.

Тем не менее, искусственный интеллект действительно уже стал частью современной стоматологии — но в качестве вспомогательного инструмента врача, а не заменителя специалиста.

Как ИИ помогает стоматологам

"Эта ситуация требует глубокого понимания роли ИИ в современной медицине. Тем более что он уже вошёл в стоматологическую практику. В нашей клинике мы активно применяем несколько направлений ИИ-технологий", — рассказал Дмитрий Смирнов.

Стоматология — одна из тех областей, где визуальная диагностика играет ключевую роль. Именно поэтому технологии искусственного интеллекта оказались особенно востребованы. Машинное обучение помогает врачам точнее распознавать патологии, анализировать снимки и планировать лечение.

Основные направления применения ИИ:

анализ рентгеновских изображений и КТ;

диагностика кариеса и заболеваний пародонта;

моделирование прикуса и ортодонтических конструкций;

оценка состояния височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС);

автоматическое составление профилактических рекомендаций.

Быстрая и точная диагностика

"Наиболее развитое направление — анализ изображений. Система анализа рентгенологических снимков занимает 5-10 минут и выявляет более 60 различных состояний зубочелюстной системы", — пояснил врач.

Искусственный интеллект способен обрабатывать цифровые снимки, сделанные во время диагностики, значительно быстрее человека. Он анализирует миллионы пикселей, выявляя даже минимальные отклонения, которые могут ускользнуть от человеческого глаза.

Точность таких систем достигает 94,5% при диагностике кариеса, воспалений и других патологий.

ИИ не устает, не отвлекается и работает одинаково точно в любое время суток.