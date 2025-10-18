Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стоматология
Стоматология
© www.freepik.com by ArtPhoto_studio is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:51

Пациенты с диагнозом от нейросети: стоматологи рассказали, чему нельзя верить в интернете

Стоматолог Дмитрий Смирнов рассказал, как искусственный интеллект меняет стоматологию

Современная стоматология переживает технологическую революцию. Всё больше пациентов приходят на приём уже с собственным мнением — нередко сформированным под влиянием интернета и советов искусственного интеллекта. Онлайн-сервисы и нейросети дают быстрые ответы, анализируют симптомы и даже предлагают варианты лечения. Но насколько можно доверять виртуальным "консультантам" и как ИИ действительно применяется в медицине — рассказал потомственный московский стоматолог Дмитрий Смирнов.

Пациенты с диагнозом "из интернета"

"Пациенты всё чаще обращаются к искусственному интеллекту за медицинскими советами. А на приём нередко приходят уже с заранее сформированным мнением. К стоматологу — не в том числе, а прежде всего. Потому что зубная боль — вещь подчас совершенно нетерпимая", — отметил стоматолог Дмитрий Смирнов.

Врачи всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда пациент приходит не за консультацией, а за подтверждением собственного диагноза. Люди доверяют цифровым сервисам, которые анализируют симптомы, но забывают, что такие системы дают лишь обобщённые рекомендации и не способны учитывать индивидуальные особенности организма.

Тем не менее, искусственный интеллект действительно уже стал частью современной стоматологии — но в качестве вспомогательного инструмента врача, а не заменителя специалиста.

Как ИИ помогает стоматологам

"Эта ситуация требует глубокого понимания роли ИИ в современной медицине. Тем более что он уже вошёл в стоматологическую практику. В нашей клинике мы активно применяем несколько направлений ИИ-технологий", — рассказал Дмитрий Смирнов.

Стоматология — одна из тех областей, где визуальная диагностика играет ключевую роль. Именно поэтому технологии искусственного интеллекта оказались особенно востребованы. Машинное обучение помогает врачам точнее распознавать патологии, анализировать снимки и планировать лечение.

Основные направления применения ИИ:

  • анализ рентгеновских изображений и КТ;

  • диагностика кариеса и заболеваний пародонта;

  • моделирование прикуса и ортодонтических конструкций;

  • оценка состояния височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС);

  • автоматическое составление профилактических рекомендаций.

Быстрая и точная диагностика

"Наиболее развитое направление — анализ изображений. Система анализа рентгенологических снимков занимает 5-10 минут и выявляет более 60 различных состояний зубочелюстной системы", — пояснил врач.

Искусственный интеллект способен обрабатывать цифровые снимки, сделанные во время диагностики, значительно быстрее человека. Он анализирует миллионы пикселей, выявляя даже минимальные отклонения, которые могут ускользнуть от человеческого глаза.

Точность таких систем достигает 94,5% при диагностике кариеса, воспалений и других патологий.
ИИ не устает, не отвлекается и работает одинаково точно в любое время суток.

Область диагностики Возможности ИИ Средняя точность
Кариес и трещины эмали Распознавание дефектов структуры зуба до 94,5%
Заболевания пародонта Оценка костной ткани и состояния десен 92-93%
ВНЧС (височно-нижнечелюстной сустав) Анализ КТ и МРТ изображений, выявление патологии 90%
Ортодонтия Автоматическое моделирование прикуса 89-91%

Будущее стоматологии с ИИ

Стоматология будущего — это симбиоз опыта врача и точности технологий. Уже сегодня нейросети применяются для:

  • создания 3D-моделей зубов и челюсти перед протезированием;

  • автоматического проектирования имплантов;

  • оценки успеха лечения на основе данных пациента;

  • обучения студентов и врачей, используя реальные клинические кейсы.

Такие технологии делают лечение не только точнее, но и более комфортным для пациентов — без лишних процедур и с минимальной травматичностью.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли доверять онлайн-диагностике зубных болезней?
Только как ориентир. Точный диагноз ставит врач после осмотра и рентгена.

Используется ли ИИ для лечения, а не только диагностики?
Да, он помогает планировать операции и протезирование, но решения принимает врач.

Насколько безопасны такие технологии?
Безопасны при контроле специалиста: данные обрабатываются анонимно и не влияют на здоровье напрямую.

Может ли ИИ обнаружить заболевание раньше человека?
Да, особенно по снимкам и томографии — он замечает микроскопические изменения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи центра медицины катастроф спасли мужчину с компрессионным переломом позвоночника сегодня в 9:47
Спасение с неба: врачи Владивостока эвакуировали пациента с переломом позвоночника вертолётом

Медики Владивостока провели сложную операцию и эвакуацию пациента с переломом позвоночника из Дальнереченска. Вертолёт Ми-8, реанимобиль и профессионализм спасли жизнь мужчине.

Читать полностью » Клубника укрепляет сосуды и замедляет старение, но требует осторожности — Александра Разаренова сегодня в 9:47
Ягода — как характер: клубника и лечит, и кусается одновременно

Диетолог рассказала, чем полезна клубника и кому стоит быть осторожнее: антоцианы защищают сердце и клетки, но при болезнях желудка или почек ягоду лучше ограничить.

Читать полностью » Врач Болибок: лучшая защита от аллергии на питомцев — устранение источника аллергенов сегодня в 9:33
Вакцины от кошек не существует: врачи объяснили, почему аллергию на животных пока нельзя победить

Аллергия на кошек и собак пока не лечится. Иммунолог рассказал, как снизить симптомы, чем опасно злоупотреблять антигистаминными и какие приборы помогают очистить воздух.

Читать полностью » Педиатр Алиса Ибрагимова объяснила, почему народные методы не заменяют лечение простуды сегодня в 9:19
Чай с малиной не всегда спасает: врачи рассказали, какие народные методы при простуде опасны

Чай с мёдом, ингаляции и компрессы помогают при простуде, но не всегда безопасны. Врач рассказала, какие народные методы действительно работают, а какие могут навредить.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин предупредил об опасности моды на удаление рёбер ради узкой талии сегодня в 8:54
Минус рёбра, плюс риск: врачи предупредили о смертельно опасной моде

Новый тренд на экстремально узкую талию побуждает женщин ломать и удалять рёбра. Врач объяснил, чем опасны такие операции и почему они лишают организм естественной защиты.

Читать полностью » Комары не переносят ВИЧ, но опасны инфекциями при расчесывании укусов — Михаил Воробьёв сегодня в 8:47
Комары не пьют кровь дважды: почему они не могут передать ВИЧ, даже если очень захотят

Нашествие комаров напугало жителей Оренбургской области, но учёные заверили — бояться нечего. Почему эти насекомые не могут передавать ВИЧ и как защититься от их укусов.

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, чем базилик действительно полезен и где преувеличивают его свойства сегодня в 8:24
Зелёный или фиолетовый? Какой базилик действительно полезнее для здоровья

Базилик полезен для сердца и пищеварения, но не является афродизиаком. Врач рассказала, чем отличаются фиолетовые и зелёные сорта и как правильно использовать эту "царскую траву".

Читать полностью » Эдуард Гинин: утренние часы донорства обеспечивают качество и безопасность крови сегодня в 8:16
Почему доноров принимают только утром: врачи объяснили скрытую логику графика станций крови

Почему доноров принимают только до обеда и не работают по выходным? Врач объяснил, как биоритмы и питание влияют на качество крови и почему утро — лучшее время для донации.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Домашние кошки воспринимают телефонные разговоры хозяев как обращение к ним
Садоводство
Учёные: слизни перерабатывают органику и улучшают структуру почвы
Спорт и фитнес
Как эффективно тренировать все мышцы тела: комплекс упражнений для домашнего фитнеса
Туризм
Лучшие места для новогоднего отпуска с детьми: от Великого Устюга до Бодрума
Красота и здоровье
ИИ научился не только ставить диагноз, но и обосновывать его — шаг к прозрачной медицине будущего
Наука
Исследование JAMA подтвердило стойкое ослабление обоняния после коронавируса — терапевт Леора Хорвиц
Авто и мото
Герметик и ремкомплект помогут при проколе шины — советы автомехаников
Спорт и фитнес
Как сочетание кардио и силовых тренировок помогает избавиться от жира на животе и укрепить тело
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet