Ты ему платишь — он за тобой следит: почему Friend стал символом ИИ-переигрыша
Стартап Friend решил выделиться в одном из самых конкурентных городов мира — Нью-Йорке. Его генеральный директор Ави Шиффман вложил более $1 млн в масштабную рекламную кампанию в метро, чтобы познакомить людей с устройством Friend — носимым гаджетом на базе искусственного интеллекта.
Кампания на грани авантюры
По данным Adweek, реклама охватила:
11 000 карточек в вагонах,
1000 плакатов на платформах,
130 уличных панно.
На некоторых станциях, например на West 4th Street, бренд фактически "захватил" всё пространство.
"Это первая в мире крупная кампания, посвящённая искусственному интеллекту", — сказал Ави Шиффман.
Он признал, что такая стратегия — "огромная авантюра", ведь после трат у него "почти не осталось денег".
Устройство Friend: что это такое
Friend стоит $129 и позиционируется как "ИИ-компаньон", который постоянно находится рядом с пользователем. Однако именно это и стало причиной критики: журналисты Wired написали материал под заголовком "Я ненавижу своего друга", а часть рекламы в метро была испорчена граффити с надписями вроде "капитализм слежки" и "заведи настоящих друзей".
Сравнение: Friend и конкуренты
|Устройство
|Цена
|Особенность
|Основная критика
|Friend
|$129
|ИИ-компаньон, постоянное слежение
|Проблемы приватности
|Humane AI Pin
|$699
|Мини-компьютер без экрана
|Сложность в использовании
|Rabbit R1
|$199
|Голосовой ассистент с экраном
|Ограниченный функционал
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорирование общественного недоверия к ИИ.
Последствие: вандализм и негативные отзывы.
Альтернатива: прозрачная коммуникация о защите данных.
-
Ошибка: Ставка только на дорогую офлайн-рекламу.
Последствие: быстрый расход бюджета без гарантии продаж.
Альтернатива: комбинировать кампанию с digital-каналами и лидогенерацией.
-
Ошибка: Запуск спорного продукта без объяснения пользы.
Последствие: критика в СМИ и соцсетях.
Альтернатива: фокус на реальных сценариях — помощь студентам, пожилым людям, людям с особыми потребностями.
А что если…
…Friend станет массовым? Тогда концепция "ИИ-друга" может изменить не только рынок носимых устройств, но и социальные привычки: от общения до потребления контента. Но если негативное восприятие сохранится, проект рискует остаться символом неудачного хайпа вокруг ИИ-гаджетов.
Плюсы и минусы Friend
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Постоянная слежка вызывает недоверие
|Уникальный формат "ИИ-компаньона"
|Риски вандализма и критики
|Массовая узнаваемость после кампании
|Ограниченный бюджет после рекламы
|Вызвал дискуссию о роли ИИ
|Неясна практическая ценность
FAQ
Сколько стоит Friend?
$129 за устройство.
Чем он отличается от умных часов или голосовых ассистентов?
Friend позиционируется как "друг на основе ИИ", а не просто гаджет для уведомлений или поиска.
Почему его реклама вызывает споры?
Жители Нью-Йорка скептически относятся к ИИ, а постоянное слежение Friend усиливает страхи о приватности.
Мифы и правда
-
Миф: "Friend собирает все данные и продаёт их корпорациям".
Правда: компания заявляет о защите данных, но уровень прозрачности остаётся под вопросом.
-
Миф: "Реклама провалилась".
Правда: несмотря на критику, Friend получил огромную узнаваемость.
-
Миф: "Friend — первый подобный гаджет".
Правда: есть аналоги вроде Humane AI Pin и Rabbit R1, но Friend делает акцент на "дружбе" с ИИ.
3 факта о кампании Friend
-
Это одна из крупнейших офлайн-рекламных кампаний для ИИ-гаджета.
-
Бюджет превысил $1 млн — значительная сумма для стартапа.
-
Создатель устройства признался, что у компании почти не осталось средств.
Исторический контекст
-
2023-2024: запуск Humane AI Pin и Rabbit R1, но оба проекта столкнулись с критикой.
-
2025: Friend выходит на рынок с масштабной кампанией в Нью-Йорке, ставя акцент на эмоциональной стороне ИИ.
