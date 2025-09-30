Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:21

Ты ему платишь — он за тобой следит: почему Friend стал символом ИИ-переигрыша

Стартап Friend потратил $1 млн на рекламу ИИ-гаджета в метро Нью-Йорка

Стартап Friend решил выделиться в одном из самых конкурентных городов мира — Нью-Йорке. Его генеральный директор Ави Шиффман вложил более $1 млн в масштабную рекламную кампанию в метро, чтобы познакомить людей с устройством Friend — носимым гаджетом на базе искусственного интеллекта.

Кампания на грани авантюры

По данным Adweek, реклама охватила:

  • 11 000 карточек в вагонах,

  • 1000 плакатов на платформах,

  • 130 уличных панно.

На некоторых станциях, например на West 4th Street, бренд фактически "захватил" всё пространство.

"Это первая в мире крупная кампания, посвящённая искусственному интеллекту", — сказал Ави Шиффман.

Он признал, что такая стратегия — "огромная авантюра", ведь после трат у него "почти не осталось денег".

Устройство Friend: что это такое

Friend стоит $129 и позиционируется как "ИИ-компаньон", который постоянно находится рядом с пользователем. Однако именно это и стало причиной критики: журналисты Wired написали материал под заголовком "Я ненавижу своего друга", а часть рекламы в метро была испорчена граффити с надписями вроде "капитализм слежки" и "заведи настоящих друзей".

Сравнение: Friend и конкуренты

Устройство Цена Особенность Основная критика
Friend $129 ИИ-компаньон, постоянное слежение Проблемы приватности
Humane AI Pin $699 Мини-компьютер без экрана Сложность в использовании
Rabbit R1 $199 Голосовой ассистент с экраном Ограниченный функционал

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование общественного недоверия к ИИ.
    Последствие: вандализм и негативные отзывы.
    Альтернатива: прозрачная коммуникация о защите данных.

  • Ошибка: Ставка только на дорогую офлайн-рекламу.
    Последствие: быстрый расход бюджета без гарантии продаж.
    Альтернатива: комбинировать кампанию с digital-каналами и лидогенерацией.

  • Ошибка: Запуск спорного продукта без объяснения пользы.
    Последствие: критика в СМИ и соцсетях.
    Альтернатива: фокус на реальных сценариях — помощь студентам, пожилым людям, людям с особыми потребностями.

А что если…

…Friend станет массовым? Тогда концепция "ИИ-друга" может изменить не только рынок носимых устройств, но и социальные привычки: от общения до потребления контента. Но если негативное восприятие сохранится, проект рискует остаться символом неудачного хайпа вокруг ИИ-гаджетов.

Плюсы и минусы Friend

Плюсы Минусы
Доступная цена Постоянная слежка вызывает недоверие
Уникальный формат "ИИ-компаньона" Риски вандализма и критики
Массовая узнаваемость после кампании Ограниченный бюджет после рекламы
Вызвал дискуссию о роли ИИ Неясна практическая ценность

FAQ

Сколько стоит Friend?
$129 за устройство.

Чем он отличается от умных часов или голосовых ассистентов?
Friend позиционируется как "друг на основе ИИ", а не просто гаджет для уведомлений или поиска.

Почему его реклама вызывает споры?
Жители Нью-Йорка скептически относятся к ИИ, а постоянное слежение Friend усиливает страхи о приватности.

Мифы и правда

  • Миф: "Friend собирает все данные и продаёт их корпорациям".
    Правда: компания заявляет о защите данных, но уровень прозрачности остаётся под вопросом.

  • Миф: "Реклама провалилась".
    Правда: несмотря на критику, Friend получил огромную узнаваемость.

  • Миф: "Friend — первый подобный гаджет".
    Правда: есть аналоги вроде Humane AI Pin и Rabbit R1, но Friend делает акцент на "дружбе" с ИИ.

3 факта о кампании Friend

  1. Это одна из крупнейших офлайн-рекламных кампаний для ИИ-гаджета.

  2. Бюджет превысил $1 млн — значительная сумма для стартапа.

  3. Создатель устройства признался, что у компании почти не осталось средств.

Исторический контекст

  • 2023-2024: запуск Humane AI Pin и Rabbit R1, но оба проекта столкнулись с критикой.

  • 2025: Friend выходит на рынок с масштабной кампанией в Нью-Йорке, ставя акцент на эмоциональной стороне ИИ.

