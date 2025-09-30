Ты ему платишь — он за тобой следит: почему Friend стал символом ИИ-переигрыша

Стартап Friend решил выделиться в одном из самых конкурентных городов мира — Нью-Йорке. Его генеральный директор Ави Шиффман вложил более $1 млн в масштабную рекламную кампанию в метро, чтобы познакомить людей с устройством Friend — носимым гаджетом на базе искусственного интеллекта.

Кампания на грани авантюры

По данным Adweek, реклама охватила:

11 000 карточек в вагонах,

1000 плакатов на платформах,

130 уличных панно.

На некоторых станциях, например на West 4th Street, бренд фактически "захватил" всё пространство.

"Это первая в мире крупная кампания, посвящённая искусственному интеллекту", — сказал Ави Шиффман.

Он признал, что такая стратегия — "огромная авантюра", ведь после трат у него "почти не осталось денег".

Устройство Friend: что это такое

Friend стоит $129 и позиционируется как "ИИ-компаньон", который постоянно находится рядом с пользователем. Однако именно это и стало причиной критики: журналисты Wired написали материал под заголовком "Я ненавижу своего друга", а часть рекламы в метро была испорчена граффити с надписями вроде "капитализм слежки" и "заведи настоящих друзей".

Сравнение: Friend и конкуренты

Устройство Цена Особенность Основная критика Friend $129 ИИ-компаньон, постоянное слежение Проблемы приватности Humane AI Pin $699 Мини-компьютер без экрана Сложность в использовании Rabbit R1 $199 Голосовой ассистент с экраном Ограниченный функционал

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование общественного недоверия к ИИ.

Последствие: вандализм и негативные отзывы.

Альтернатива: прозрачная коммуникация о защите данных.

Ошибка: Ставка только на дорогую офлайн-рекламу.

Последствие: быстрый расход бюджета без гарантии продаж.

Альтернатива: комбинировать кампанию с digital-каналами и лидогенерацией.

Ошибка: Запуск спорного продукта без объяснения пользы.

Последствие: критика в СМИ и соцсетях.

Альтернатива: фокус на реальных сценариях — помощь студентам, пожилым людям, людям с особыми потребностями.

А что если…

…Friend станет массовым? Тогда концепция "ИИ-друга" может изменить не только рынок носимых устройств, но и социальные привычки: от общения до потребления контента. Но если негативное восприятие сохранится, проект рискует остаться символом неудачного хайпа вокруг ИИ-гаджетов.

Плюсы и минусы Friend

Плюсы Минусы Доступная цена Постоянная слежка вызывает недоверие Уникальный формат "ИИ-компаньона" Риски вандализма и критики Массовая узнаваемость после кампании Ограниченный бюджет после рекламы Вызвал дискуссию о роли ИИ Неясна практическая ценность

FAQ

Сколько стоит Friend?

$129 за устройство.

Чем он отличается от умных часов или голосовых ассистентов?

Friend позиционируется как "друг на основе ИИ", а не просто гаджет для уведомлений или поиска.

Почему его реклама вызывает споры?

Жители Нью-Йорка скептически относятся к ИИ, а постоянное слежение Friend усиливает страхи о приватности.

Мифы и правда

Миф: "Friend собирает все данные и продаёт их корпорациям".

Правда: компания заявляет о защите данных, но уровень прозрачности остаётся под вопросом.

Миф: "Реклама провалилась".

Правда: несмотря на критику, Friend получил огромную узнаваемость.

Миф: "Friend — первый подобный гаджет".

Правда: есть аналоги вроде Humane AI Pin и Rabbit R1, но Friend делает акцент на "дружбе" с ИИ.

3 факта о кампании Friend

Это одна из крупнейших офлайн-рекламных кампаний для ИИ-гаджета. Бюджет превысил $1 млн — значительная сумма для стартапа. Создатель устройства признался, что у компании почти не осталось средств.

Исторический контекст