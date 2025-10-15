Неаполь на грани катастрофы? ИИ обнаружил под городом смертоносную ловушку

На западе Италии, недалеко от Неаполя, под густонаселённой кальдерой Кампи Флегрей - "Флегрейскими полями" — искусственный интеллект помог обнаружить невиданные ранее геологические структуры, включая чётко выраженный кольцевой разлом, способный вызвать землетрясения магнитудой до 5 баллов. Исследование, опубликованное в журнале Science, стало одним из самых значимых прорывов в вулканологии последних лет.

Когда искусственный интеллект смотрит под землю

Кампи Флегрей считается одним из самых опасных вулканических регионов Европы. Здесь на площади 11 километров проживает более 360 тысяч человек, а в окрестностях Неаполя — свыше 1,5 миллиона. С 2005 года под вулканом наблюдаются признаки активности: сейсмические толчки, выбросы газа и постепенный подъём почвы.

Традиционные методы позволяли фиксировать лишь наиболее сильные землетрясения, но команда из Стэнфордского университета решила использовать модель машинного обучения, чтобы заглянуть глубже.

"Мы давно знали, что это опасное место. Теперь мы впервые видим геологические структуры, которые за этим стоят", — отметил профессор Уильям Эллсворт, соавтор исследования.

Модель ИИ проанализировала миллионы записей сейсмограмм и обнаружила около 54 000 землетрясений, произошедших с 2022 по середину 2025 года. Для сравнения: традиционные методы зафиксировали лишь 12 000 событий.

Как ИИ "слышит" землю

Сейсмологи обычно определяют землетрясения по скачкам амплитуды на графиках — этот процесс называется "выбором фазы". Но даже опытные специалисты не могут обработать гигантские объёмы данных вручную.

"В нашем подходе мы обучаем модель машинного обучения выбирать фазы. Мы основываемся на коллекции миллионов примеров, где эксперты уже это делали", — пояснил профессор Грег Бероза из Стэнфорда.

ИИ не просто повторяет действия человека — он обобщает опыт тысяч экспериментов, выявляя слабые, "скрытые" толчки, которые раньше терялись на фоне шумов.

Открытие "кольцевого разлома"

Самое поразительное открытие — выявление кольцевой системы разломов, окружающей район Поццуоли, прибрежного города, где в 1980-х годах пришлось эвакуировать 40 тысяч человек из-за серии из 16 000 землетрясений.

Новые данные показывают, что под городом сходятся два крупных разлома, которые создают зону напряжения, способную породить землетрясение магнитудой около 5 баллов.

"Наши итальянские коллеги были удивлены, увидев кольцо так отчётливо", — сообщил ведущий автор исследования Син Тань.

Этот "кольцевой разлом" протянулся от суши до моря и совпадает с областью, где земля поднимается примерно на 10 сантиметров в год.

Сравнение старых и новых подходов

Подход Традиционные методы янный интеллект Обнаруженные землетрясения (2022-2025) ~12 000 ~54 000 Возможность выявления мелких толчков Ограничена Высокая Точность локализации очагов Средняя Повышенная Выявление скрытых структур Частичное Полное, включая кольцевой разлом

Что это значит для жителей Кампи Флегрей

По словам исследователей, активность на глубине до 4 км не свидетельствует о движении магмы, то есть признаков неминуемого извержения нет. Однако возможность сильных землетрясений остаётся, особенно если колебания затронут зону кольцевого разлома.

"Сейсмическая активность вдоль кольца может помочь предсказать изменения в системе и оценить масштаб возможных землетрясений", — пояснил Бероза.

Научная группа подчеркнула, что ИИ не заменяет постоянный мониторинг, но может дополнять наблюдения в реальном времени, улучшая раннее предупреждение жителей и служб спасения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на визуальный анализ сейсмограмм.

Последствие: пропуск слабых, но значимых событий, указывающих на накопление напряжения.

Альтернатива: использование обучаемых ИИ-моделей, способных находить корреляции, незаметные человеку.

А что если применить ИИ к другим вулканам?

Успех исследования вдохновил геофизиков по всему миру. Учёные уже рассматривают возможность использования этой технологии для анализа активности вулканов Санторини в Греции, Йеллоустоуна в США и Сакурадзимы в Японии.

Если ИИ подтвердит эффективность и там, это может революционизировать прогнозирование вулканических угроз - особенно в густонаселённых регионах.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Способен обнаруживать незамеченные землетрясения Требует больших вычислительных ресурсов Повышает точность картирования разломов Зависит от качества исходных данных Может применяться к любому вулкану Не определяет вероятность извержения Снижает риск ложных тревог Требует последующей проверки специалистами

Интересные факты

Кампи Флегрей — гигантская кальдера диаметром около 11 км, оставшаяся после древнего взрыва 40 тысяч лет назад. Тогда извержение выбросило более 150 кубокилометров пепла, что повлияло на климат всей Европы. Вулкан находится всего в 15 км от центра Неаполя и охватывает часть Неаполитанского залива.

FAQ

Что такое кальдера Кампи Флегрей?

Это обширная впадина, образовавшаяся после мощнейших извержений, одно из которых произошло 39 тысяч лет назад.

Опасен ли вулкан сейчас?

Прямой угрозы извержения нет, но сейсмическая активность растёт, что требует постоянного мониторинга.

Как ИИ помогает вулканологам?

Он анализирует миллионы сейсмограмм и выявляет даже слабейшие толчки, создавая более точную карту активности.

Можно ли предсказать извержение заранее?

Пока нет точных инструментов для прогнозирования, но ИИ помогает лучше понимать внутренние процессы вулкана.

Мифы и правда

Миф: Кампи Флегрей — потухший вулкан.

Правда: это активная кальдера, находящаяся в состоянии длительной "дремоты".

Миф: ИИ может предсказать извержение.

Правда: он помогает анализировать данные, но не заменяет научные наблюдения.

Миф: землетрясения на Кампи Флегрей всегда означают приближение катастрофы.

Правда: большинство из них неглубокие и отражают нормальные процессы расширения пород.

Исторический контекст

Флегрейские поля известны со времён Древнего Рима — от слова phlegraios, "пылающий". По легендам, именно здесь находились ворота в подземный мир. С тех времён люди живут бок о бок с вулканом, не подозревая, что под их ногами скрывается гигантская система разломов.

Сегодня, благодаря искусственному интеллекту, человечество впервые видит внутреннюю архитектуру Кампи Флегрей и получает шанс лучше понять, как живут и дышат супервулканы.