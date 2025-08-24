Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мед. ИИ
Мед. ИИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:28

Лондонский акцент и картавость, которые она ненавидела, стали самым дорогим подарком

Технологии дарят надежду: ИИ восстановил голос после 25 лет молчания

Британка, страдающая заболеванием двигательных нейронов и потерявшая способность говорить, вновь обрела свой голос благодаря искусственному интеллекту и едва различимому восьмисекундному фрагменту из старого домашнего видео. Этот прорыв открывает новые возможности для людей, потерявших голос из-за различных заболеваний и травм. Об этом рассказывает TechXplore со ссылкой на информагентство "Франс-Пресс".

Художница Сара Эзекииль лишилась возможности говорить после того, как в возрасте 34 лет у нее был диагностирован БАС. Тогда, 25 лет назад, она была беременна вторым ребенком. Это прогрессирующее заболевание повреждает нервную систему, приводя некоторых больных к полной потере речи. Эзекииль могла общаться с помощью компьютера и технологии генерации голоса, хотя этот голос был совсем не похож на ее собственный.

Восстановление голоса: создание компьютеризированных версий оригинальных голосов

В последние годы специалисты все чаще используют технологию, чтобы создавать компьютеризированные версии оригинальных голосов человека. Однако эта техника обычно требовала длительных и качественных записей, и даже тогда голоса, как правило, звучали "очень плоско и монотонно", говорит Саймон Пул из медицинской коммуникационной компании Smartbox (Великобритания). Современные технологии позволяют воссоздавать голоса, но обычно требуют большого количества качественных данных.

Пул рассказал, что изначально фирма попросила Эзекииль предоставить час голосовых записей. Людей, страдающих БАС, сейчас поощряют записывать свой голос как можно больше и быстрее, чтобы сохранить свою "идентичность" и способность общаться. Сохранение голоса является важным аспектом сохранения личности для людей, теряющих способность говорить.

Восемь секунд: приглушенная запись из домашнего видео 1990-х годов

Однако в эпоху до смартфонов подходящих записей было гораздо меньше. Запись голоса Сары Эзекииль из домашнего видео 1990-х годов длилась всего восемь секунд, была приглушенной и с фоновым шумом от телевизора. Восстановление голоса из небольшого фрагмента записи стало настоящим вызовом.

Пул обратился к технологиям, разработанным нью-йоркской компанией ElevenLabs, которые могут воссоздать голос на основе очень малого количества данных, а также сделать его более живым. ElevenLabs разработала передовую технологию воссоздания голоса, которая позволяет получить реалистичный результат даже при наличии небольшого количества данных.

Успех: лондонский акцент, картавость и электронное письмо со слезами

Результат, к счастью, оказался очень близок к оригинальному голосу женщины, включая лондонский акцент и легкую картавость, которую она когда-то ненавидела.

"Я отправил ей образцы, и она написала мне по электронной почте, что чуть не заплакала, когда услышала это", — рассказал Пул.

Восстановление голоса Сары Эзекииль стало настоящим эмоциональным событием для нее и ее семьи.

Интересные факты о заболеваниях двигательных нейронов и технологиях восстановления голоса

Заболевания двигательных нейронов, такие как БАС, приводят к прогрессирующей потере двигательных функций, включая способность говорить.
Технологии генерации голоса позволяют людям, потерявшим способность говорить, общаться с помощью компьютеров и других устройств.
Искусственный интеллект открывает новые возможности для восстановления голоса на основе малого количества данных, что позволяет сохранить уникальную идентичность человека.

В заключение, история Сары Эзекииль является вдохновляющим примером того, как искусственный интеллект может помочь людям с ограниченными возможностями обрести свой голос и улучшить качество жизни. Развитие технологий восстановления голоса открывает новые перспективы для людей, страдающих заболеваниями двигательных нейронов и другими состояниями, приводящими к потере способности говорить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Научный прорыв: как нейроинтерфейс преобразует воображаемую речь в реальную коммуникацию сегодня в 7:33

Мысли обретают голос: прорывной нейроинтерфейс позволяет людям с параличом говорить, просто представляя слова

Революционный нейроинтерфейс позволяет парализованным людям преобразовывать мысли в речь, просто представляя слова. Новый комфортный подход, основанный на воображении, показывает 74% точности, открывая новые горизонты для восстановления коммуникации.

Читать полностью » 75 миллионов лет: удивительная находка в Парке динозавров раскрывает секреты эволюции сегодня в 6:33

Как одна стрекоза, найденная в Парке динозавров, переписала историю эволюции насекомых

Студент сделал поразительное открытие в Альберте: обнаружен фрагмент крыла стрекозы мелового периода. Эта первая находка такого рода в Канаде проливает свет на эволюцию насекомых и древние экосистемы, раскрывая тайны жизни 75 миллионов лет назад.

Читать полностью » Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре сегодня в 5:33

48 атомов, пленённых в кольцо: разгадан секрет стабильности углерода – ждёт ли нас революция

Учёные стабилизировали циклический углерод C48 при комнатной температуре! Этот прорыв в изучении углерода открывает возможности для новых технологий на основе углеродных материалов.

Читать полностью » Американские физики предложили производить тритий для термоядерного синтеза из отходов атомных реакторов сегодня в 4:12

То, что считалось смертельно опасным десятилетиями, сегодня превращают в топливо будущего

Учёный предложил получать редкий изотоп для ядерного синтеза прямо из ядерных отходов. Это решение может изменить будущее мировой энергетики.

Читать полностью » Перовскитные солнечные элементы показали эффективность 37,6% при комнатном освещении — Advanced Functional Materials сегодня в 3:20

Солнечные панели устарели: новая технология работает даже в темноте комнаты

Учёные разработали солнечные элементы, которые работают от комнатного света и в шесть раз эффективнее кремниевых панелей. Это может изменить миллиарды гаджетов.

Читать полностью » IBM и NASA разработали ИИ, предсказывающий мощные солнечные вспышки сегодня в 2:38

Искусственный интеллект впервые предсказал гнев Солнца — человечество в шоке

Учёные IBM и NASA представили модель Surya, способную предсказывать солнечные вспышки точнее существующих методов и доступную для исследований в открытом доступе.

Читать полностью » Жители Антарктиды и юга Новой Зеландии увидят до 86% покрытия Солнца при затмении 21 сентября сегодня в 1:26

Жители юга Новой Зеландии проснутся 21 сентября в удивительном свете — редкость для всего мира

Редкое частное солнечное затмение совпадёт с равноденствием и подарит зрелище рассвета в тени Луны жителям Новой Зеландии и Антарктиды.

Читать полностью » Учёные из Университета Колорадо: первые американцы унаследовали гены неандертальцев и денисовцев сегодня в 0:16

Неандертальцы передали людям тайный подарок — это ген: выяснилось недавно

Учёные обнаружили у первых американцев "ДНК-сэндвич" — редкое сочетание генов неандертальцев и денисовцев, которое могло помочь им выжить.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэксперт Ладушкин предупредил о бесполезных курсах экстремального вождения
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Филлип Хиггинс назвал причины снижения подвижности плеч и спины
Еда

Квашеную капусту тушат отдельно и соединяют со свежей для сочности и вкуса
Садоводство

Калужская область удивила дачников простым способом превратить склон в декоративный элемент
Наука и технологии

Психологи установили связь между избирательностью и сексуальной активностью у одиноких людей
Дом

Пошаговый план борьбы с молью и профилактика её появления — рекомендации экспертов
Красота и здоровье

Учёные назвали робало одной из самых полезных рыб Средиземноморья
Красота и здоровье

Гарвардские эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное отшелушивание кожи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru