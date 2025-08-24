Лондонский акцент и картавость, которые она ненавидела, стали самым дорогим подарком

Британка, страдающая заболеванием двигательных нейронов и потерявшая способность говорить, вновь обрела свой голос благодаря искусственному интеллекту и едва различимому восьмисекундному фрагменту из старого домашнего видео. Этот прорыв открывает новые возможности для людей, потерявших голос из-за различных заболеваний и травм. Об этом рассказывает TechXplore со ссылкой на информагентство "Франс-Пресс".

Художница Сара Эзекииль лишилась возможности говорить после того, как в возрасте 34 лет у нее был диагностирован БАС. Тогда, 25 лет назад, она была беременна вторым ребенком. Это прогрессирующее заболевание повреждает нервную систему, приводя некоторых больных к полной потере речи. Эзекииль могла общаться с помощью компьютера и технологии генерации голоса, хотя этот голос был совсем не похож на ее собственный.

Восстановление голоса: создание компьютеризированных версий оригинальных голосов

В последние годы специалисты все чаще используют технологию, чтобы создавать компьютеризированные версии оригинальных голосов человека. Однако эта техника обычно требовала длительных и качественных записей, и даже тогда голоса, как правило, звучали "очень плоско и монотонно", говорит Саймон Пул из медицинской коммуникационной компании Smartbox (Великобритания). Современные технологии позволяют воссоздавать голоса, но обычно требуют большого количества качественных данных.

Пул рассказал, что изначально фирма попросила Эзекииль предоставить час голосовых записей. Людей, страдающих БАС, сейчас поощряют записывать свой голос как можно больше и быстрее, чтобы сохранить свою "идентичность" и способность общаться. Сохранение голоса является важным аспектом сохранения личности для людей, теряющих способность говорить.

Восемь секунд: приглушенная запись из домашнего видео 1990-х годов

Однако в эпоху до смартфонов подходящих записей было гораздо меньше. Запись голоса Сары Эзекииль из домашнего видео 1990-х годов длилась всего восемь секунд, была приглушенной и с фоновым шумом от телевизора. Восстановление голоса из небольшого фрагмента записи стало настоящим вызовом.

Пул обратился к технологиям, разработанным нью-йоркской компанией ElevenLabs, которые могут воссоздать голос на основе очень малого количества данных, а также сделать его более живым. ElevenLabs разработала передовую технологию воссоздания голоса, которая позволяет получить реалистичный результат даже при наличии небольшого количества данных.

Успех: лондонский акцент, картавость и электронное письмо со слезами

Результат, к счастью, оказался очень близок к оригинальному голосу женщины, включая лондонский акцент и легкую картавость, которую она когда-то ненавидела.

"Я отправил ей образцы, и она написала мне по электронной почте, что чуть не заплакала, когда услышала это", — рассказал Пул.

Восстановление голоса Сары Эзекииль стало настоящим эмоциональным событием для нее и ее семьи.

Интересные факты о заболеваниях двигательных нейронов и технологиях восстановления голоса

Заболевания двигательных нейронов, такие как БАС, приводят к прогрессирующей потере двигательных функций, включая способность говорить.

Технологии генерации голоса позволяют людям, потерявшим способность говорить, общаться с помощью компьютеров и других устройств.

Искусственный интеллект открывает новые возможности для восстановления голоса на основе малого количества данных, что позволяет сохранить уникальную идентичность человека.

В заключение, история Сары Эзекииль является вдохновляющим примером того, как искусственный интеллект может помочь людям с ограниченными возможностями обрести свой голос и улучшить качество жизни. Развитие технологий восстановления голоса открывает новые перспективы для людей, страдающих заболеваниями двигательных нейронов и другими состояниями, приводящими к потере способности говорить.