Что происходит с лицами на YouTube: странные изменения заметили тысячи зрителей

Что, если ваше лицо на видео выглядит не совсем так, как в жизни? Многие авторы YouTube внезапно заметили: их внешность меняется прямо на платформе — и дело тут не в фильтрах или настройках камеры.

Искусственный интеллект в действии

YouTube начал экспериментировать с ИИ-коррекцией внешности пользователей, и пока об этом известно лишь по наблюдениям самих блогеров. Музыкальный видеоблогер Рик Бейто первым забил тревогу.

"Я подумал: "Боже, мои волосы выглядят странно". И чем ближе я смотрел, тем больше казалось, что я наношу макияж", — рассказал он.

На роликах можно заметить скачки резкости: кожа то выглядит слишком гладкой, то неожиданно проявляются детали. Подобное происходит и с одеждой: складки на рубашках словно растворяются, а затем возвращаются. У некоторых авторов "исправления" затронули даже черты лица и форму ушей.

Подтверждение от Google

Позже компания Google подтвердила, что действительно тестирует новый алгоритм на избранных роликах формата YouTube Shorts. Система автоматически сглаживает шумы, размывает нежелательные элементы и повышает четкость изображения. Формально это должно улучшить качество видео, но результат оказался неоднозначным.

Реакция блогеров

Контент-мейкеры встревожены: ведь их реальный облик на платформе меняется без их ведома.