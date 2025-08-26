Что происходит с лицами на YouTube: странные изменения заметили тысячи зрителей
Что, если ваше лицо на видео выглядит не совсем так, как в жизни? Многие авторы YouTube внезапно заметили: их внешность меняется прямо на платформе — и дело тут не в фильтрах или настройках камеры.
Искусственный интеллект в действии
YouTube начал экспериментировать с ИИ-коррекцией внешности пользователей, и пока об этом известно лишь по наблюдениям самих блогеров. Музыкальный видеоблогер Рик Бейто первым забил тревогу.
"Я подумал: "Боже, мои волосы выглядят странно". И чем ближе я смотрел, тем больше казалось, что я наношу макияж", — рассказал он.
На роликах можно заметить скачки резкости: кожа то выглядит слишком гладкой, то неожиданно проявляются детали. Подобное происходит и с одеждой: складки на рубашках словно растворяются, а затем возвращаются. У некоторых авторов "исправления" затронули даже черты лица и форму ушей.
Подтверждение от Google
Позже компания Google подтвердила, что действительно тестирует новый алгоритм на избранных роликах формата YouTube Shorts. Система автоматически сглаживает шумы, размывает нежелательные элементы и повышает четкость изображения. Формально это должно улучшить качество видео, но результат оказался неоднозначным.
Реакция блогеров
Контент-мейкеры встревожены: ведь их реальный облик на платформе меняется без их ведома.
"Это чрезмерное повышение резкости <…> выглядит как сгенерированное ИИ. Я думаю, что это глубоко искажает меня, то, что я делаю, и мой голос в интернете. Это может потенциально подорвать доверие, которое у меня есть с моей аудиторией, пусть и немного. Меня это беспокоит", - отметил музыкант и автор канала Ретт Шалл.
