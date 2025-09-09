Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ChatGPT, OpenAI
ChatGPT, OpenAI
© commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:22

Сотни голосов против ИИ: неожиданный результат опроса взорвал обсуждения

Опрос Live Science: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ улучшит жизнь

Стремительное развитие искусственного интеллекта стало одной из главных тем последних лет. Но вместе с восхищением новыми возможностями возникает и другой вопрос: насколько мы готовы доверять этой технологии?

29 августа издание Live Science провело опрос среди читателей, чтобы понять их отношение к ИИ. В голосовании приняли участие 382 человека. Результаты оказались показательными: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ способен улучшить их жизнь. Более половины — 55% — напротив, убеждены, что он не будет действовать безопасно и справедливо. Остальные 32% предпочли бы сначала получить более надёжные гарантии.

Голоса читателей: осторожность и скепсис

Комментарии участников опроса отражают скорее тревогу, чем уверенность. Люди выражают сомнения в точности, автономности и ограничениях современных систем.

"Искусственный интеллект общего назначения — это всё ещё вымысел и всегда им останется, и никакие заявления Сэма Альтмана или любого другого рекламного агента с магистерской степенью не изменят этого", — написал BeneathTheClay.

Другие участники обсуждения указывали на фундаментальные слабости больших языковых моделей.

"Мы не доверяем магистрам уровня владения языком и не думаем, что эта фундаментальная технология когда-либо сможет стать "ИИ" в какой-либо степени", — отметил Вариан.

Он добавил, что фундаментальная истина заключается в том, что модели не имеют понятия времени. Запрос обрабатывается, процесс завершается, и последующие запросы могут возвращать предыдущие ответы, пока не закончится память.

Между автоматизацией и разумом

Часть комментаторов подчёркивает: искусственный интеллект — это не сознание, а лишь инструмент для обработки информации.

"ИИ — это просто автоматизация: знания, накопленные человечеством и хранящиеся в компьютерах, автоматически извлекаются по нашему запросу. Я не вижу в ИИ никакого интеллекта", — сказал Хосе П. Коши.

Он считает, что доверять системе можно только тогда, когда речь идёт о простых данных, а не о принятии решений.

Философский взгляд на технологии

Нашлись и те, кто воспринимает ИИ более образно, словно природную силу.

"Я доверяю Ай, как моряк доверяет морю. Он может унести тебя далеко, а может и утопить", — написал Хюнверлорен.

По его словам, человечеству дан всего один шанс правильно использовать возможности этой технологии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нейробиологи картировали 600 тысяч клеток мозга мышей и уточнили процесс принятия решений сегодня в 1:29

Решения в мозге рождаются раньше, чем мы думаем — новая карта доказала это

От разрушения айсбергов и картирования мозга до поиска инопланетной жизни — самые яркие открытия недели, которые меняют наше представление о мире.

Читать полностью » Магнитные поля после Большого взрыва оказались сопоставимы с электрической активностью мозга — вывод учёных сегодня в 0:22

Первые мгновения Вселенной скрывают тайну магнитизма, сравнимого с мыслью человека

Новое исследование показало, что первые магнитные поля Вселенной были в миллиарды раз слабее магнита на холодильнике — и сопоставимы с мозговой активностью.

Читать полностью » Учёные обнаружили, что микроРНК регулирует восстановление почечных тканей при диабете вчера в 23:49

Молекула в крови предупреждает о сбое почек — шанс избежать таблеточной жизни

Учёные открыли биомаркер miR-423-5p, который защищает почки и обещает прорыв в лечении хронических болезней. Раннее обнаружение рисков теперь возможно?

Читать полностью » Хроническое воспаление у детей связано с условиями окружающей среды — данные проекта HELIX/ATHLETE вчера в 23:33

Секрет крепкого здоровья у детей оказался не в аптеке, а в обычных мелочах

Исследование раскрывает, как чистый воздух, природа, питание и общение укрепляют иммунитет детей. Узнайте, почему это важно для здоровья в будущем.

Читать полностью » Археологи нашли медный слиток эпохи железного века в Швеции вчера в 22:47

Слиток под забором: как случайная находка в саду связала Швецию с Испанией

В шведском саду нашли древний слиток — первый в стране! Он раскрывает секреты торговли металлами между Скандинавией и Испанией. Что скрывает эта находка?

Читать полностью » Депрессия ухудшает когнитивные функции у взрослых, выяснили китайские учёные вчера в 22:30

Здоровый образ жизни, который спасает память и внимание от депрессии

Китайские учёные выявили связь депрессии с когнитивными нарушениями, но здоровый образ жизни может смягчить эффект. Исследование с 12,5 тыс. участников раскрывает важные детали.

Читать полностью » Археологи нашли фреску с зороастрийскими жрецами в Пенджикенте вчера в 21:44

Ритуалы на грани эпох: как одна фреска меняет представление о религии Средней Азии

В Таджикистане обнаружена редкая фреска с изображением согдийских жрецов, раскрывающая тайны религиозных обрядов и культуры Великого шелкового пути в эпоху поздней античности.

Читать полностью » Археологи нашли бронзовый шлем на Эгадских островах вчера в 21:28

Как находка бронзового шлема у Эгадских островов меняет понимание истории и археологии

В Сицилии подняли шлем из битвы 241 г. до н. э. Что скрывает морское дно? Редкая находка раскрывает секреты древней войны и технологий.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Жим лёжа и наклонная скамья: как эффективно прорабатывать грудные мышцы
Дом

Утренняя зарядка для похудения: фитнес-эксперт Роберт Бабаян назвал эффективный комплекс
Туризм

Stadler поставила BVG первый поезд метро серии JK для Берлина
Авто и мото

Под отзыв попали 23 тысячи Lada Niva Legend и Niva Travel — Росстандарт
Красота и здоровье

Губернатор Сергей Ситников поручил увеличить компенсации врачам за аренду жилья
Питомцы

Робот-пылесос помогает убирать шерсть кошек и собак в доме
Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова прокомментировала слухи о тайном возлюбленном
Спорт и фитнес

Учёные объяснили появление аммиачного запаха в поте во время нагрузок — Journal of Earth and Environmental Sciences
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet