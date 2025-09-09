Сотни голосов против ИИ: неожиданный результат опроса взорвал обсуждения

Стремительное развитие искусственного интеллекта стало одной из главных тем последних лет. Но вместе с восхищением новыми возможностями возникает и другой вопрос: насколько мы готовы доверять этой технологии?

29 августа издание Live Science провело опрос среди читателей, чтобы понять их отношение к ИИ. В голосовании приняли участие 382 человека. Результаты оказались показательными: лишь 13% респондентов уверены, что ИИ способен улучшить их жизнь. Более половины — 55% — напротив, убеждены, что он не будет действовать безопасно и справедливо. Остальные 32% предпочли бы сначала получить более надёжные гарантии.

Голоса читателей: осторожность и скепсис

Комментарии участников опроса отражают скорее тревогу, чем уверенность. Люди выражают сомнения в точности, автономности и ограничениях современных систем.

"Искусственный интеллект общего назначения — это всё ещё вымысел и всегда им останется, и никакие заявления Сэма Альтмана или любого другого рекламного агента с магистерской степенью не изменят этого", — написал BeneathTheClay.

Другие участники обсуждения указывали на фундаментальные слабости больших языковых моделей.

"Мы не доверяем магистрам уровня владения языком и не думаем, что эта фундаментальная технология когда-либо сможет стать "ИИ" в какой-либо степени", — отметил Вариан.

Он добавил, что фундаментальная истина заключается в том, что модели не имеют понятия времени. Запрос обрабатывается, процесс завершается, и последующие запросы могут возвращать предыдущие ответы, пока не закончится память.

Между автоматизацией и разумом

Часть комментаторов подчёркивает: искусственный интеллект — это не сознание, а лишь инструмент для обработки информации.

"ИИ — это просто автоматизация: знания, накопленные человечеством и хранящиеся в компьютерах, автоматически извлекаются по нашему запросу. Я не вижу в ИИ никакого интеллекта", — сказал Хосе П. Коши.

Он считает, что доверять системе можно только тогда, когда речь идёт о простых данных, а не о принятии решений.

Философский взгляд на технологии

Нашлись и те, кто воспринимает ИИ более образно, словно природную силу.

"Я доверяю Ай, как моряк доверяет морю. Он может унести тебя далеко, а может и утопить", — написал Хюнверлорен.

По его словам, человечеству дан всего один шанс правильно использовать возможности этой технологии.