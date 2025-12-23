Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Крупный план: паспорт и авиабилет, лежащие рядом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:03

Дорогие перелёты уходят в прошлое: путешествия перешли под контроль технологий

ИИ анализирует спрос и находит дешёвые перелёты — путешественник Конюхов

Искусственный интеллект незаметно стал частью повседневных путешествий и уже сегодня позволяет туристам экономить деньги без отказа от комфорта. Технологии берут на себя сложные расчёты, анализируют массивы данных и подсказывают решения, которые раньше были доступны лишь профессионалам рынка. Об этом рассказал путешественник Оскар Конюхов, комментируя влияние цифровых инструментов на планирование поездок в беседе с MoneyTimes.

Как алгоритмы помогают покупать билеты дешевле

По словам Конюхова, алгоритмы искусственного интеллекта давно встроены в сервисы по продаже авиабилетов и бронированию поездок. Эти системы анализируют поведение пользователей, загруженность сайтов, сезонные колебания спроса и даже время суток, чтобы определить наиболее выгодные моменты для покупки.

"Искусственный интеллект сейчас активно считает алгоритм, когда выгоднее покупать билеты. И говорит, что выгоднее покупать билеты в воскресенье вечером, условно говоря, в четверг утром, когда меньше всего людей заходят на сайты покупки билетов. Потому что в воскресенье они думают про завтрашний день рабочий, понедельник, в четверг утром никто не занимается билетами", — рассказал путешественник Оскар Конюхов.

Эксперт отмечает, что подобные рекомендации формируются не интуитивно, а на основе больших массивов статистики, которые вручную проанализировать практически невозможно.

Выбор направления и сезона без лишних затрат

Технологии, по словам Конюхова, помогают путешественникам не только экономить на билетах, но и правильно выбирать направление и время поездки. Искусственный интеллект анализирует климатические данные за десятилетия и сопоставляет их с туристическим спросом, ценами и погодными условиями.

Это позволяет избежать ситуаций, когда отдых оказывается испорчен погодой или неожиданными расходами. Системы подсказывают периоды, когда в выбранной стране комфортнее всего путешествовать и при этом можно сэкономить за счёт снижения спроса.

"Искусственный интеллект анализирует прогноз погоды за последние пятьдесят лет и говорит, что, к примеру, в феврале в Танзании больше всего дождей, а, допустим, в марте меньше всего", — пояснил Конюхов.

Оптимизация маршрутов и стыковок

Отдельное внимание эксперт уделил возможностям ИИ при построении сложных маршрутов. Современные нейросети способны учитывать тысячи вариантов перелётов, пересадок и временных окон, чтобы предложить оптимальное решение по времени и стоимости.

По словам путешественника, такие технологии особенно полезны при дальних перелётах с несколькими пересадками. Алгоритмы рассчитывают минимальные по времени стыковки и снижают риск потери рейсов, что раньше требовало значительного опыта и ручного подбора.

"Мы пользуемся нейросетями, когда мы забиваем маршруты, например, из Москвы в Буэнос-Айрес с двумя пересадками и просим посчитать максимально короткие стыковки. Это всё делает искусственный интеллект", — отметил Оскар Конюхов.

Новая норма для туристического рынка

Конюхов добавил, что сегодня подобные алгоритмы используют практически все авиакомпании, агрегаторы и туристические сервисы. Массовый туризм, по его мнению, уже невозможно представить без искусственного интеллекта, поскольку он стал базовым инструментом для оптимизации расходов и времени.

Роль человека при этом постепенно смещается в сторону персонализированного выбора — формулировки запросов, предпочтений и целей поездки. Всё остальное берут на себя цифровые системы, которые подстраиваются под индивидуальные потребности путешественников.

Таким образом, искусственный интеллект уже сегодня не просто дополняет туристическую индустрию, а формирует новые правила планирования поездок, делая путешествия более доступными и предсказуемыми.

