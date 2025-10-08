Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Священный каньон, которого нет: как ИИ выдумывает маршруты, за которые расплачиваются люди

Туристы оказались в опасности из-за вымышленного маршрута, сгенерированного ИИ

В последние годы многие путешественники стали использовать искусственный интеллект для планирования маршрутов, бронирования отелей и поиска необычных мест. Однако вместе с удобством пришли и новые риски: иногда ИИ уверенно "рекомендует" несуществующие достопримечательности, а доверчивые туристы оказываются в глухих районах без связи и помощи.

Опасные советы от нейросетей

Недавний случай в Перу стал тревожным примером того, как безобидная ошибка ИИ может обернуться реальной угрозой жизни. Пара туристов отправилась на поиски "Священного каньона Хумантай", о котором прочитала в ответе чат-бота. Уже на месте путешественники узнали от местного гида, что такого места в природе просто не существует. Район же, куда они добрались, известен труднопроходимыми тропами и резкими изменениями погоды. Без специального снаряжения и акклиматизации восхождение на высоту более 4000 метров может закончиться трагедией.

По словам специалистов по безопасности, даже короткий маршрут в Андах требует согласования с туристическими службами и обязательного уведомления спасателей. Кроме того, следует заранее проверить погодные условия, наличие связи и возможность получить медицинскую помощь.

"Для вылазок надо заранее проверять доступность маршрутов, сверяться с прогнозом погоды и предупреждать спасателей о путешествии", — пояснили представители службы Global Rescue.

Масштаб проблемы

По данным Global Rescue, 24% туристов по всему миру используют языковые модели для планирования путешествий. На первый взгляд, это удобно: достаточно задать вопрос, и чат-бот мгновенно предложит готовый маршрут. Но ИИ не всегда способен отличить достоверную информацию от вымышленных описаний, особенно если речь идёт о малоизвестных направлениях.

В лучшем случае путешественник просто узнает в аэропорту, что ему нужна виза, хотя искусственный интеллект уверял в обратном. В худшем — окажется в опасной зоне без еды, воды и связи.

Так, в Японии пара туристов застряла в горах после того, как чат-бот сообщил неверное время работы тропы. Спасатели нашли их спустя сутки с признаками переохлаждения. Подобные инциденты фиксируются всё чаще, особенно в отдалённых районах Южной Америки и Азии.

Почему нейросети ошибаются

Главная причина таких ошибок — отсутствие реального понимания контекста. Модель опирается на тексты из интернета и "достраивает" вероятные ответы, даже если фактов нет. Иногда она смешивает названия реальных и вымышленных объектов, создавая "новую" достопримечательность.

Кроме того, ИИ не всегда учитывает сезонность, погодные условия и инфраструктуру. Например, может рекомендовать "живописную тропу" в Непале, которая официально закрыта на зиму из-за лавин.

Сравнение: советы ИИ и консультации у специалистов

Источник информации Точность данных Учёт погодных и визовых рисков Наличие обратной связи Уровень безопасности
Языковая модель Средняя Отсутствует Нет Низкий
Профессиональный туроператор Высокая Есть Да Высокий
Официальные сайты посольств и парков Очень высокая Есть Частично Высокий

Советы шаг за шагом: как не попасть в ловушку ИИ

  1. Проверяйте все рекомендации на официальных сайтах — посольств, национальных парков и туристических служб.

  2. Если планируете маршрут по малоизвестным местам, обязательно уточняйте координаты через Google Maps или OpenStreetMap.

  3. Не отправляйтесь в походы без уведомления спасателей, особенно в странах с горным рельефом.

  4. При бронировании жилья сверяйте адрес и отзывы на нескольких платформах.

  5. Сохраняйте офлайн-карты и контакты экстренных служб в телефоне.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверие ответам нейросети без проверки.

  • Последствие: риск попасть в опасный район или потратить деньги на несуществующую экскурсию.

  • Альтернатива: пользоваться проверенными туристическими сервисами — Tripadvisor, Lonely Planet, Booking, официальными сайтами стран и регионов.

А что если вы всё же хотите использовать ИИ?

Это не запрещено — важно лишь относиться к ответам как к подсказкам, а не к истине. Используйте языковые модели для вдохновения: чтобы выбрать направление, узнать историю региона или подобрать идеи маршрутов. Но финальное планирование лучше доверить экспертам и проверенным источникам.

Плюсы и минусы использования нейросетей в туризме

Плюсы Минусы
Быстрый поиск идей и маршрутов Высокий риск дезинформации
Индивидуальные рекомендации Отсутствие ответственности за ошибки
Возможность адаптировать маршрут под себя Игнорирование погодных и визовых факторов
Экономия времени Опасность попасть в недоступные или вымышленные места

Часто задаваемые вопросы

Как проверить, существует ли рекомендованное место?
Используйте официальные туристические сайты, карты и отзывы реальных путешественников. Если нет фотографий и координат — место, скорее всего, выдумано.

Что делать, если совет от ИИ оказался ошибочным?
Сообщите об этом на платформе, где получали ответ. Такие случаи помогают разработчикам улучшать модели.

Можно ли использовать ИИ для бронирования?
Да, если он перенаправляет на надёжные сервисы (например, официальные сайты авиакомпаний и отелей). Никогда не вводите данные карты на подозрительных ресурсах.

Мифы и правда

  • Миф: искусственный интеллект знает все туристические объекты.
    Правда: он обучается на текстах и не проверяет их достоверность.

  • Миф: если ИИ дал точный адрес, место точно существует.
    Правда: координаты могут указывать на случайную точку на карте.

  • Миф: ошибки бывают только у бесплатных моделей.
    Правда: даже коммерческие версии ошибаются, если информация не обновляется в реальном времени.

Интересные факты

• По данным Statista, в 2025 году более 30% пользователей планируют путешествия с помощью ИИ.
• Некоторые туроператоры уже используют нейросети для подбора экскурсий, но с обязательной верификацией данных.
• В Австралии разработан бот, который проверяет советы других ИИ и помечает сомнительные рекомендации.

Исторический контекст

Идея цифровых путеводителей появилась задолго до нейросетей. В 1990-х годах туристы пользовались печатными гидбуками Lonely Planet. В 2000-х появились онлайн-карты и первые агрегаторы туров. С 2020-х планирование стало интерактивным, но вместе с удобством пришла новая угроза — дезинформация от ИИ.

