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Девушка сидит в автомобиле с документами
Девушка сидит в автомобиле с документами
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:51

Искусственный интеллект ударит по офисам: вот кто окажется в числе лишних

Внедрение искусственного интеллекта приведет к радикальной трансформации ряда профессий уже в ближайшие годы, заявил основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор в интервью NewsInfо. По мнению эксперта, автоматизация не столько уничтожит специальности, сколько предельно сократит потребность в человеческих ресурсах, оставив за людьми функции контроля и стратегического управления.

Ранее прогнозировалось, что к 2030 году мировой рынок труда претерпит глубокие изменения под влиянием цифровизации. Аналитики отмечали, что некоторые специальности, включая работу бухгалтеров и операторов кол-центров, находятся в зоне высокого риска из-за распространения алгоритмов.

Сегодня многие компании сталкиваются с необходимостью адаптации к новым технологическим стандартам, что нередко требует получения актуальных цифровых навыков для построения карьеры. Однако эксперт подчеркивает, что автоматизация коснется не только базовых задач, но и интеллектуального труда.

"Бухгалтер может сильно модернизироваться профессия. Ту работу, которую делает целый отдел бухгалтерский, будет делать один человек. Юристы то же самое. Останутся только очень важные позиции, там, где нужны глубокие детальные разбирательства, сложные процессы. Девяносто процентов рутинной работы юриста заменит искусственный интеллект", — пояснил Гор.

Подобная оптимизация штата становится общемировым трендом, вынуждая бизнес массово сокращать менеджеров среднего звена ради повышения операционной эффективности. В будущем, как считает эксперт, человек в связке с нейросетями будет выполнять функции стратега, направляя алгоритмы в сложных задачах проектирования инженерных систем или финансового планирования.

Не менее заметные метаморфозы ожидают транспортный сектор. По словам эксперт, активное развитие беспилотного транспорта уже меняет структуру найма водителей, так как автоматизированные системы показывают более высокую безопасность при вождении.

"Сегодня развивается активно беспилотный транспорт. В Америке треть такси — беспилотное, практика показывает, что беспилотные машины безопаснее и меньше попадают в ДТП. Соответственно, количество людей будет сильно уменьшаться в этой профессии", — отметил специалист.

В условиях, когда алгоритмы начинают фильтровать резюме соискателей, специалистам все важнее понимать перспективность своей сферы. Многие сотрудники, опасаясь вытеснения технологиями, задаются вопросом выбора более защищенных направлений — это стимулирует интерес к вопросам профессионального переобучения, помогающим не ошибиться с выбором новой специальности.

При этом, несмотря на автоматизацию, в ряде отраслей ситуация остается противоположной. В отдельных секторах экономики фиксируется аномальный кадровый голод, из-за чего забытые рабочие профессии внезапно стали главными для стабильного функционирования предприятий.

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Проверено экспертом: Алексей Корнилов
Эксперт в области технологий
Марина Левченко
Эксперт в области технологий

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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