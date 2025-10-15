Наказал тише любой сирены: как ИИ поймал "бунтаря" за рулём BMW

Иногда даже самые изобретательные нарушители забывают, что теперь на дороге у них есть новый противник — искусственный интеллект. Именно он помог автоинспекторам Екатеринбурга остановить водителя BMW, который систематически игнорировал правила дорожного движения.

Когда машина "запомнила" своего хозяина

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Свердловской области, нейросеть, анализирующая массив данных о нарушениях, выделила один автомобиль среди тысяч других.

"Система зафиксировала не только неоднократные превышения скорости, — говорится в сообщении. — Также были отмечены эпизоды, когда люди находились на крыше движущегося авто или высовывались из люка по пояс".

Такой стиль поведения выглядел как вызов — не только законам, но и здравому смыслу. Но алгоритм оказался внимательнее, чем водитель ожидал.

"Это мой стиль вождения"

Когда инспекторы наконец остановили нарушителя, мужчина спокойно заявил, что подобная манера езды — "его особый стиль" и просто способ получить удовольствие от дороги.

Однако для системы ИИ этот "стиль" выглядел как сознательное уклонение от ответственности: камеры неоднократно фиксировали нарушения, а штрафы оставались неоплаченными.

Итог: 179 штрафов и стоянка вместо дороги

Теперь у BMW другое место стоянки — спецплощадка ГИБДД. Машина будет находиться там, пока владелец не погасит задолженность по 179 штрафам, общая сумма которых превышает 180 тысяч рублей.

Если он не расплатится, автомобиль выставят на торги.

Технологии против безответственности

Этот случай стал ещё одним доказательством того, что цифровые системы превращаются в надёжного помощника инспекторов. Искусственный интеллект не устаёт, не делает скидок и не поддаётся эмоциям. А значит, шанс остаться безнаказанным у лихачей теперь минимален.