Игрушка, которая говорит голосом мамы: новый тренд довёл родителей до мурашек

Игрушки с искусственным интеллектом перестали быть фантастикой — сегодня это одно из самых быстрорастущих направлений в индустрии детских товаров. Китай стал мировым лидером в этой сфере: по данным MIT Technology Review, к октябрю 2025 года в стране насчитывалось свыше 1,5 тысячи компаний, выпускающих умные игрушки. И всё указывает на то, что это лишь начало.

Новый рынок детских технологий

Ассоциация производителей игрушек Шэньчжэня и JD. com прогнозируют, что к 2030 году рынок игрушек с ИИ в Китае превысит 14 миллиардов долларов. Основное отличие новых продуктов — в том, что они способны разговаривать, шутить, обучать и даже подстраиваться под характер ребёнка. Такие игрушки соединяют игровой процесс с технологиями больших языковых моделей, знакомыми пользователям по чат-ботам.

Эти устройства не просто развлекают, а становятся настоящими спутниками, реагирующими на настроение и вопросы малыша. Благодаря микрофонам, датчикам и голосовым помощникам они поддерживают диалог и формируют у ребёнка ощущение общения с "живым" другом.

BubblePal: шарик, который оживляет игрушки

Одним из самых популярных новинок стал BubblePal - крошечное устройство размером с шарик для пинг-понга. Оно крепится к любимой игрушке ребёнка и заставляет её "говорить". Через мобильное приложение родители могут выбирать из 39 голосовых персонажей - от Эльзы из Disney до китайского героя Нэчжи.

Стоимость гаджета составляет около 150 долларов, а с момента запуска летом 2025 года уже продано более 200 тысяч устройств. Разрабатывает BubblePal китайская компания Haivivi, использующая большие языковые модели DeepSeek.

Интересно, что BubblePal не ограничивается китайским рынком — устройство уже доступно в США, Канаде и Великобритании, где его активно покупают в качестве интерактивного подарка.

FoloToy: когда игрушка говорит вашим голосом

Другой пример — FoloToy, стартап, позволяющий родителям обучать мягкие игрушки собственным голосом. Игрушка запоминает интонации и речь владельца, после чего может "говорить" как мама или папа, произносить привычные фразы или рассказывать сказки.

В первом квартале 2025 года компания продала 20 тысяч игрушек, столько же — за весь предыдущий год. На конец текущего года FoloToy ожидает реализовать до 300 тысяч экземпляров. Сейчас бренд представлен более чем в 10 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Бразилию и Таиланд.

Таблица сравнения: лидеры рынка

Параметр BubblePal FoloToy Производитель Haivivi FoloToy (стартап) Основная функция Оживляет любую игрушку Персонализирует мягкие игрушки Технология Модель DeepSeek Собственная обучающая система речи Цена $150 От $120 Продажи (2025) 200 тыс. План — 300 тыс. География Китай, США, Канада, Великобритания 10+ стран

Корни успеха: десятилетия цифрового опыта

MIT Technology Review отмечает, что взрывной рост рынка ИИ-игрушек в Китае стал возможен благодаря богатой истории детской электроники. Ещё в 1990-х компания BBK и другие производители выпускали электронные словари и обучающие гаджеты для детей. Эти устройства рассказывали истории, учили иностранные слова и создавали основу для современного формата "умных" игрушек.

Таким образом, китайский рынок подошёл к эпохе ИИ не с нуля, а с готовой инфраструктурой и культурой технологического воспитания.

Американские конкуренты: от Curio до Mattel

Тенденция не ограничивается Китаем. В США певица Граймс совместно с компанией Curio запустила плюшевую игрушку Grok, которая умеет общаться с детьми и адаптироваться к их характеру. Название персонажа отсылает к чат-боту Grok от xAI. Помимо Grok, в линейке Curio представлены ещё два героя с индивидуальными стилями общения.

Ещё один гигант индустрии — Mattel - сотрудничает с OpenAI, чтобы внедрить технологии разговорного ИИ в куклы Barbie, автомобили Hot Wheels и другие бренды. Первые продукты с поддержкой голосового помощника планируют представить уже до конца 2025 года.

Советы шаг за шагом: как выбрать игрушку с ИИ

Проверяйте безопасность данных. Убедитесь, что устройство не записывает разговоры без вашего согласия. Изучите функционал. Некоторые модели больше подходят для обучения, другие — для развлечения. Учитывайте возраст ребёнка. Слишком "умные" игрушки могут утомить малышей обилием функций. Проверяйте поддержку языков. Многие китайские устройства пока не адаптированы к русскому языку. Выбирайте бренд с репутацией. Известные производители быстрее выпускают обновления и улучшают безопасность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать дешёвую копию неизвестного бренда.

Последствие: возможны ошибки в работе и утечки данных.

Альтернатива: выбирать лицензированные продукты Haivivi, FoloToy или Mattel.

Ошибка: оставлять игрушку включённой без присмотра.

Последствие: устройство может записывать посторонние звуки.

Альтернатива: выключать питание, когда ребёнок не играет.

Ошибка: ожидать, что ИИ заменит общение.

Последствие: ребёнок может потерять интерес к реальному взаимодействию.

Альтернатива: использовать игрушку как дополнение, а не замену родительскому вниманию.

Плюсы и минусы ИИ-игрушек

Плюсы Минусы Отсутствие экрана — меньше времени перед дисплеем Иногда сбои в распознавании речи Возможность адаптации под ребёнка Сложность управления для малышей Повышение интереса к обучению Завышенная цена Контроль через приложение для родителей Перегруженные ответы, утомляющие детей

А что если игрушка устала отвечать?

Некоторые пользователи жалуются, что ИИ-помощники в игрушках иногда дают слишком длинные и сложные ответы. По словам родителей, дети теряют интерес, если персонаж говорит без пауз или перебивает их. Производители уже тестируют обновления, которые делают речь короче и более естественной.

Тем не менее, многие семьи отмечают плюсы: отсутствие экрана, возможность голосового общения и строгий родительский контроль, что особенно важно для младших детей.

Игрушки для взрослых: забота вместо развлечения

Технологии ИИ-игрушек применяются не только в детских комнатах. Южнокорейская компания Hyodol создала одноимённую куклу с ChatGPT и датчиками движения, которая помогает одиноким пожилым людям. Игрушка разговаривает, напоминает о лекарствах, реагирует на движение и поддерживает эмоциональное состояние пользователей.

Интересные факты

В Китае ИИ-игрушки чаще позиционируют как образовательные, а не просто развлекательные. Некоторые модели могут читать сказки, петь песни и отвечать на вопросы о животных и космосе. Появились версии BubblePal, способные распознавать эмоции ребёнка по тону голоса.

Исторический контекст

Эпоха умных игрушек началась не вчера. Первые "говорящие" куклы появились ещё в 1960-х, а в 1990-х Furby стал символом технологического прорыва. Сегодня эти идеи переродились в ИИ-формате: вместо простых чипов — языковые модели, вместо ограниченного набора фраз — тысячи вариантов общения.