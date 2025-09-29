ИИ в суде и серверной: General Catalyst строит империю из "обычных" компаний

Венчурные фонды всё активнее экспериментируют с новой стратегией: вместо привычного финансирования стартапов они приобретают зрелые компании из сферы услуг и внедряют в них искусственный интеллект, повышая эффективность и маржинальность. Таким образом они получают бизнесы с уже существующим денежным потоком, которые становятся платформами для последующих поглощений.

Новый курс General Catalyst

Лидером этого движения стала компания General Catalyst (GC). Она выделила $1,5 млрд на так называемую стратегию "создания" — запуск ИИ-компаний в определённых вертикалях и использование их для покупки действующих игроков. Первоначально ставка сделана на семь отраслей: от юриспруденции до IT-услуг, а в будущем планируется расширение до двадцати.

"Глобальный доход от услуг составляет 16 триллионов долларов в год", — отметил руководитель направления GC Марк Бхаргава.

Для сравнения, мировая выручка от программного обеспечения не превышает $1 трлн. Поэтому идея автоматизировать хотя бы часть услуг выглядит крайне привлекательно.

Сравнение стратегий

Подход Особенности Минусы Классический венчур Инвестиции в быстрорастущие, но убыточные стартапы Высокий риск, долгий путь к прибыльности SaaS-модель Масштабируемость, низкие предельные издержки Конкуренция и насыщенность рынка "Стратегия создания" GC Приобретение зрелых компаний и внедрение ИИ Сложность интеграции, риск "воркслоуп" Консалтинг без владения активом Продажа ИИ как услуги Медленнее трансформация, зависимость от клиентов

Практические шаги: как работает стратегия GC

Создать специализированную компанию в выбранной отрасли (например, Titan MSP или Eudia). Разработать ИИ-инструменты для автоматизации рутинных процессов. Приобрести зрелую компанию с клиентской базой. Повысить рентабельность за счёт автоматизации. Использовать возросший денежный поток для покупки новых игроков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Автоматизация без отраслевой экспертизы.

Последствие: сбои, лишняя нагрузка на сотрудников.

Альтернатива: объединять инженеров ИИ с отраслевыми экспертами.

Ошибка: Сильное сокращение штата.

Последствие: некому исправлять ошибки ИИ.

Альтернатива: сохранять ключевых сотрудников для контроля качества.

Ошибка: Полагаться на универсальные модели.

Последствие: "рабочая каша" (workslop) вместо пользы.

Альтернатива: применять узкоспециализированные ИИ-решения.

А что если…

…"воркслоуп" станет нормой? Тогда рост маржинальности может замедлиться. Но даже в этом случае компании GC уже остаются прибыльными, что выгодно отличается от классической венчурной модели.

Примеры успеха

Titan MSP : автоматизировала 38% типичных задач в сфере управляемых услуг и приобрела RFA.

Eudia : заключила контракты с Chevron и Southwest Airlines, перешла на фиксированную оплату за юридические услуги и купила Johnson Hanna.

Gruve (Mayfield): увеличила выручку с $5 млн до $15 млн за полгода, достигнув 80% валовой рентабельности.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы Быстрая прибыльность Риски интеграции ИИ Доступ к клиентской базе Возможный рост "воркслоуп" Увеличение маржи Зависимость от качества технологий Привлекательность для инвесторов Ограниченность кадров в ИИ

FAQ

Как выбрать компанию для автоматизации с помощью ИИ?

Ставка делается на отрасли с большим объёмом рутинных задач: колл-центры, юридические и IT-услуги.

Сколько стоит запуск по стратегии GC?

Инвестиции варьируются от десятков миллионов на разработку инструментов до сотен миллионов на покупки.

Что лучше — создавать ИИ-стартап или покупать готовый бизнес?

Покупка зрелого актива позволяет быстрее внедрить ИИ и получить прибыль.

Мифы и правда

Миф: "ИИ заменит всех сотрудников".

Правда: остаётся необходимость в контроле и доработке.

Миф: "Все компании могут легко внедрить ИИ".

Правда: требуется глубокая инженерная экспертиза и правильный выбор моделей.

Миф: "Такая стратегия подходит только для IT".

Правда: GC уже тестирует её в юридических и сервисных отраслях.

3 факта о новой волне инвестиций

GC выделила $1,5 млрд на "создание" ИИ-компаний. Mayfield инвестировала $100 млн в стартапы с командой ИИ. Исследование показало: "воркслоуп" обходится компаниям в $186 на сотрудника ежемесячно.

Исторический контекст