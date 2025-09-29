ИИ в суде и серверной: General Catalyst строит империю из "обычных" компаний
Венчурные фонды всё активнее экспериментируют с новой стратегией: вместо привычного финансирования стартапов они приобретают зрелые компании из сферы услуг и внедряют в них искусственный интеллект, повышая эффективность и маржинальность. Таким образом они получают бизнесы с уже существующим денежным потоком, которые становятся платформами для последующих поглощений.
Новый курс General Catalyst
Лидером этого движения стала компания General Catalyst (GC). Она выделила $1,5 млрд на так называемую стратегию "создания" — запуск ИИ-компаний в определённых вертикалях и использование их для покупки действующих игроков. Первоначально ставка сделана на семь отраслей: от юриспруденции до IT-услуг, а в будущем планируется расширение до двадцати.
"Глобальный доход от услуг составляет 16 триллионов долларов в год", — отметил руководитель направления GC Марк Бхаргава.
Для сравнения, мировая выручка от программного обеспечения не превышает $1 трлн. Поэтому идея автоматизировать хотя бы часть услуг выглядит крайне привлекательно.
Сравнение стратегий
|Подход
|Особенности
|Минусы
|Классический венчур
|Инвестиции в быстрорастущие, но убыточные стартапы
|Высокий риск, долгий путь к прибыльности
|SaaS-модель
|Масштабируемость, низкие предельные издержки
|Конкуренция и насыщенность рынка
|"Стратегия создания" GC
|Приобретение зрелых компаний и внедрение ИИ
|Сложность интеграции, риск "воркслоуп"
|Консалтинг без владения активом
|Продажа ИИ как услуги
|Медленнее трансформация, зависимость от клиентов
Практические шаги: как работает стратегия GC
-
Создать специализированную компанию в выбранной отрасли (например, Titan MSP или Eudia).
-
Разработать ИИ-инструменты для автоматизации рутинных процессов.
-
Приобрести зрелую компанию с клиентской базой.
-
Повысить рентабельность за счёт автоматизации.
-
Использовать возросший денежный поток для покупки новых игроков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Автоматизация без отраслевой экспертизы.
Последствие: сбои, лишняя нагрузка на сотрудников.
Альтернатива: объединять инженеров ИИ с отраслевыми экспертами.
-
Ошибка: Сильное сокращение штата.
Последствие: некому исправлять ошибки ИИ.
Альтернатива: сохранять ключевых сотрудников для контроля качества.
-
Ошибка: Полагаться на универсальные модели.
Последствие: "рабочая каша" (workslop) вместо пользы.
Альтернатива: применять узкоспециализированные ИИ-решения.
А что если…
…"воркслоуп" станет нормой? Тогда рост маржинальности может замедлиться. Но даже в этом случае компании GC уже остаются прибыльными, что выгодно отличается от классической венчурной модели.
Примеры успеха
-
Titan MSP: автоматизировала 38% типичных задач в сфере управляемых услуг и приобрела RFA.
-
Eudia: заключила контракты с Chevron и Southwest Airlines, перешла на фиксированную оплату за юридические услуги и купила Johnson Hanna.
-
Gruve (Mayfield): увеличила выручку с $5 млн до $15 млн за полгода, достигнув 80% валовой рентабельности.
Плюсы и минусы подхода
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая прибыльность
|Риски интеграции ИИ
|Доступ к клиентской базе
|Возможный рост "воркслоуп"
|Увеличение маржи
|Зависимость от качества технологий
|Привлекательность для инвесторов
|Ограниченность кадров в ИИ
FAQ
Как выбрать компанию для автоматизации с помощью ИИ?
Ставка делается на отрасли с большим объёмом рутинных задач: колл-центры, юридические и IT-услуги.
Сколько стоит запуск по стратегии GC?
Инвестиции варьируются от десятков миллионов на разработку инструментов до сотен миллионов на покупки.
Что лучше — создавать ИИ-стартап или покупать готовый бизнес?
Покупка зрелого актива позволяет быстрее внедрить ИИ и получить прибыль.
Мифы и правда
-
Миф: "ИИ заменит всех сотрудников".
Правда: остаётся необходимость в контроле и доработке.
-
Миф: "Все компании могут легко внедрить ИИ".
Правда: требуется глубокая инженерная экспертиза и правильный выбор моделей.
-
Миф: "Такая стратегия подходит только для IT".
Правда: GC уже тестирует её в юридических и сервисных отраслях.
3 факта о новой волне инвестиций
-
GC выделила $1,5 млрд на "создание" ИИ-компаний.
-
Mayfield инвестировала $100 млн в стартапы с командой ИИ.
-
Исследование показало: "воркслоуп" обходится компаниям в $186 на сотрудника ежемесячно.
Исторический контекст
-
2000-е: акцент на SaaS-модели.
-
2010-е: маркетплейсы и облачные сервисы.
-
2020-е: ИИ-стартапы с высоким burn rate.
-
2025: переход к стратегии приобретений и трансформации зрелых компаний.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru