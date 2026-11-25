Наиболее эффективным способом освоения современных технологий является прямое взаимодействие с нейросетями, которые способны самостоятельно обучать пользователя правилам работы с ними, пояснил эксперт по информационной безопасности, старший преподаватель ИМЭС Илья Рыбальченко. В комментарии для NewsInfo специалист подчеркнул, что традиционные курсы постепенно уступают место практике создания персональных цифровых помощников.

По мнению эксперта, вопрос о том, где именно нужно учиться обращению с алгоритмами, зачастую продиктован устаревшим подходом к получению знаний. Современные инструменты позволяют автоматизировать процесс развития компетенций без привлечения сторонних тренеров. Для многих соискателей сегодня навыки работы с нейросетями становятся обязательным условием для успешного трудоустройства и карьерного роста.

Эксперт уточнил, что для разработки такого обучающего инструмента не требуется инженерного образования или знания высшей математики, так как взаимодействие с системой происходит на естественном языке.

"Словами создаешь задачку. Например, у меня агент, который каждое утро показывает, что нового в мире по моей тематике, по моей профессии", — привел пример специалист.

При этом важно понимать, что инструкция по составлению подсказок является ключевым фактором для получения качественного результата от цифрового ассистента, напомнил собеседник NewsInfo.

Специалист привел пример из практики, когда студентка, не имевшая тяги к чтению, начала развиваться благодаря персонализированному агенту, дававшему ей короткие ежедневные уроки. Постепенно искусственный интеллект убедил девушку в необходимости изучения фундаментальной литературы для достижения ее целей в бизнесе. Эксперты также отмечают, что навык адаптации задач помогает пользователям избегать ошибок, которые иногда допускают нейросети при генерации контента.

"Люди, которые идут на какие-то курсы, это люди старой формации. Молодому современному человеку никакой тренер, никакой помощник не нужен по той причине, что лучший помощник — это и есть искусственный интеллект. Он всему научит", — рассказал эксперт.

В то же время на глобальном рынке курсы с искусственным интеллектом демонстрируют стабильный рост популярности, предлагая слушателям персонализированные программы обучения. Развитие технологий также затрагивает специализированные ниши, например, изучение иностранных языков теперь доступно через продвинутые поисковые сервисы и мобильные приложения.

Рыбальченко посоветовал использовать большие продвинутые модели для создания личных агентов. Именно такой формат "накачивания" необходимыми знаниями и опытом эксперт считает наиболее эффективным вариантом развития в условиях современной цифровой среды.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Марина Левченко

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