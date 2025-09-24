Чёрный ящик под надзором: ФСТЭК создаёт стандарт безопасности для искусственного интеллекта

В России готовят новый стандарт в области информационной безопасности. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) планирует до конца 2025 года представить проект документа, регулирующего правила безопасной разработки систем искусственного интеллекта (ИИ).

Этот шаг станет логическим продолжением уже действующих требований к созданию программного обеспечения. Но в отличие от них новый стандарт будет учитывать именно те уязвимости и угрозы, которые характерны для технологий ИИ.

Первый заместитель директора ФСТЭК Виталий Лютиков на форуме BIS-2025 сообщил, что документ находится в стадии активной подготовки и вскоре будет передан экспертному сообществу для обсуждения.

Зачем нужен отдельный стандарт для ИИ

Как поясняют специалисты, классический подход к безопасной разработке программ (SDLC) охватывает только общие методы защиты. Искусственный интеллект же имеет особенности: использование больших датасетов, машинного обучения и нейросетей создает уникальные угрозы, которых нет в традиционном софте.

По мнению директора департамента расследований T. Hunter Игоря Бедерова, документ станет детализированным методическим руководством, которое дополнит базовые стандарты новыми практиками — от моделирования угроз до анализа данных, на которых обучаются алгоритмы.

Консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий напомнил, что в 117-м приказе ФСТЭК, вступающем в силу 1 марта 2026 года, уже есть отдельный раздел о безопасности ИИ и датасетов. Однако там закреплено лишь само требование, без конкретных инструментов реализации. Новый стандарт должен восполнить этот пробел.

Чем ИИ отличается от традиционного ПО в плане безопасности

Параметр Традиционное ПО Системы ИИ Уязвимости Ошибки в коде, логические изъяны Некорректные данные для обучения, атаки на модели Контроль качества Тестирование и аудит Валидация датасетов, защита от подмены данных Обновления Исправления багов и патчи Перенастройка или дообучение модели Прозрачность Полный доступ к логике работы "Черный ящик" нейросетей

Советы шаг за шагом: как готовиться к новым требованиям

Провести аудит текущих проектов ИИ и выявить потенциальные уязвимости. Внедрить процессы проверки и очистки датасетов, исключив возможность подмены данных. Разработать систему мониторинга для отслеживания атак на модели. Назначить ответственных за кибербезопасность именно в части ИИ. Подготовиться к обновлению документации и регламентов в соответствии с новым стандартом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать ИИ как обычное ПО.

Последствие: игнорирование специфических угроз и рост рисков.

Альтернатива: применять отдельные практики защиты именно для машинного обучения.

Ошибка: хранить датасеты без контроля доступа.

Последствие: возможность подмены или кражи данных.

Альтернатива: сегментированное хранение и шифрование.

Ошибка: игнорировать требования приказа №117.

Последствие: нарушение регуляторных норм с 2026 года.

Альтернатива: заранее адаптировать процессы под новые правила.

А что если…

А что если новый стандарт ФСТЭК станет обязательным не только для государственных структур, но и для коммерческих компаний? В таком случае бизнесу придется вкладываться в доработку ИИ-проектов и аудит систем, что повысит издержки, но также укрепит доверие пользователей и партнеров.

Плюсы и минусы будущего стандарта

Плюсы Минусы Повышение безопасности ИИ-систем Рост затрат на внедрение Конкретные рекомендации для разработчиков Увеличение сроков вывода проектов на рынок Соответствие мировым трендам Риск дублирования с другими регламентами Укрепление защиты госструктур и бизнеса Необходимость регулярных обновлений

FAQ

Когда появится стандарт по ИИ?

ФСТЭК планирует представить проект к концу 2025 года.

Будет ли он обязательным?

Вероятно, для госструктур — да, для бизнеса — на усмотрение регуляторов и заказчиков.

Чем он отличается от приказа №117?

117-й приказ фиксирует сам факт требования, а новый стандарт даст конкретные методики и инструкции.

Мифы и правда

Миф: "ИИ не нуждается в отдельной защите".

Правда: атаки на датасеты и модели делают системы уязвимыми.

Миф: "Стандарты лишь замедляют разработку".

Правда: они формируют доверие и снижают риски в долгосрочной перспективе.

Миф: "ИИ в госуслугах защищен автоматически".

Правда: без специальных мер он столь же уязвим, как и любое ПО.

3 интересных факта

• В мире уже разрабатываются аналогичные стандарты: в ЕС и США обсуждаются правила сертификации ИИ.

• Одним из главных рисков считается "отравление данных", когда модель обучается на специально искаженной информации.

• Россия впервые готовит отдельный нормативный документ именно под системы ИИ.

Исторический контекст