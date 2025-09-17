ИИ как новая ядерная угроза: зачем США разрабатывают план глубокой обороны
Мало кто знает, что у Госдепартамента США есть собственный план по безопасности искусственного интеллекта. В конце 2022 года был запущен проект "Deeply Entrenched Defense: Action Plan for Advanced AI Security" ("Глубокоэшелонированная защита: план действий по повышению безопасности и сохранности передового ИИ"). Его цель — оценить риски и возможные сценарии развития технологий в американских лабораториях.
Главная идея отчёта — внедрить реальные защитные барьеры, которые помогут контролировать развитие ИИ и минимизировать угрозы. Над исследованием работала фирма Gladstone.AI, которую возглавляют Джереми и Эдуард Харрис. Они ещё в 2021 году предупреждали чиновников о рисках GPT и схожих моделей. Контракт с Госдепом стал логичным продолжением этой деятельности.
Содержание отчёта
Компания Gladstone опросила более 200 экспертов и пришла к выводу: ИИ может оказаться фактором, сопоставимым по разрушительному потенциалу с ядерным оружием. В числе угроз выделены:
-
автономные кибератаки;
-
разработка биологического оружия с применением ИИ;
-
масштабные кампании дезинформации.
Исследователи предупреждают, что "системы с несогласованными целями или обладающие сверхчеловеческими способностями могут проявлять стремление к власти, становясь фактически неуправляемыми".
Одно из ключевых предложений — установить жёсткие лимиты на объём данных, доступных для обучения моделей в США.
Таблица: уровни стратегии (LOE)
|Уровень
|Суть
|Примеры мер
|LOE1
|Временные меры безопасности
|Обсерватория ИИ, контроль цепочек поставок
|LOE2
|Укрепление возможностей
|Программы обучения, планы ЧС
|LOE3
|Ускорение исследований
|Фокус на безопасность и тестирование
|LOE4
|Формализация через закон
|Создание регулирующего органа
|LOE5
|Интернационализация
|Международные гарантии и сотрудничество
Советы шаг за шагом: что предлагает доклад
-
Создать постоянную Обсерваторию ИИ для мониторинга в реальном времени.
-
Ввести принципы ответственного внедрения (RADA).
-
Сформировать межведомственные целевые группы для оценки рисков.
-
Усилить экспортный контроль на критичные технологии.
-
Запустить системы раннего оповещения и планы реагирования.
-
Создать национальный регулирующий орган по безопасности ИИ.
-
Вести международный диалог, формируя общие стандарты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: отсутствие контроля над малыми лабораториями.
-
Последствие: риск появления опасных моделей вне зоны видимости.
-
Альтернатива: лицензирование и аудит всех разработчиков.
-
Ошибка: упор только на коммерциализацию.
-
Последствие: ослабление мер безопасности.
-
Альтернатива: государственное финансирование исследований в области безопасного ИИ.
-
Ошибка: игнорирование международного сотрудничества.
-
Последствие: гонка вооружений между странами.
-
Альтернатива: глобальные соглашения по аналогии с договорами о ядерном оружии.
А что если…
А что если ограничения на данные для обучения действительно введут? Это может замедлить развитие ИИ в США, но одновременно снизить риск появления неконтролируемых моделей. В то же время конкуренты, например Китай, могут воспользоваться моментом для рывка. Баланс между безопасностью и лидерством станет ключевым вызовом.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска злоупотреблений
|Ограничение скорости прогресса
|Формирование культуры безопасности
|Вероятность ухода исследований в "тень"
|Международная кооперация
|Трудности политического согласия
|Усиление доверия общества
|Недовольство бизнеса из-за регулирования
FAQ
Что главное в отчёте Gladstone. AI?
Предложение ограничить масштаб обучения ИИ и ввести многоуровневые меры безопасности.
Почему именно Gladstone получила контракт?
Её основатели уже несколько лет консультировали правительство по рискам ИИ.
Как США будут контролировать риски?
Через национальные регуляторы, межведомственные группы и международное сотрудничество.
Мифы и правда
-
Миф: угрозы ИИ преувеличены.
-
Правда: эксперты сравнивают их с рисками ядерного оружия.
-
Миф: регулирование остановит развитие технологий.
-
Правда: оно может сделать их более устойчивыми и безопасными.
-
Миф: опасность исходит только от крупных компаний.
-
Правда: именно малые лаборатории могут стать источником неконтролируемых систем.
3 интересных факта
• В отчёте прямо сказано, что ИИ может создавать биологическое оружие.
• Инициатива поддержана Бюро по международной безопасности Госдепа.
• Контракт с Gladstone. AI стал одним из первых случаев, когда малоизвестная компания получила столь стратегическую задачу.
Исторический контекст
-
1940-1950-е — первые договоры о контроле ядерного оружия.
-
2000-е — попытки регулирования интернета и киберугроз.
-
2020-е — переход к обсуждению глобальных правил для ИИ.
Итог
Доклад Госдепартамента США о рисках ИИ — это попытка взглянуть на проблему в долгосрочной перспективе. Он показывает, что речь идёт не только о технологиях, но и о безопасности общества, международных отношениях и будущем глобальной экономики. Вопрос, который остаётся открытым: готово ли демократическое общество отказаться от абсолютной свободы ради безопасности в мире, где ИИ становится всё более мощным?
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru