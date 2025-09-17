Мало кто знает, что у Госдепартамента США есть собственный план по безопасности искусственного интеллекта. В конце 2022 года был запущен проект "Deeply Entrenched Defense: Action Plan for Advanced AI Security" ("Глубокоэшелонированная защита: план действий по повышению безопасности и сохранности передового ИИ"). Его цель — оценить риски и возможные сценарии развития технологий в американских лабораториях.

Главная идея отчёта — внедрить реальные защитные барьеры, которые помогут контролировать развитие ИИ и минимизировать угрозы. Над исследованием работала фирма Gladstone.AI, которую возглавляют Джереми и Эдуард Харрис. Они ещё в 2021 году предупреждали чиновников о рисках GPT и схожих моделей. Контракт с Госдепом стал логичным продолжением этой деятельности.

Содержание отчёта

Компания Gladstone опросила более 200 экспертов и пришла к выводу: ИИ может оказаться фактором, сопоставимым по разрушительному потенциалу с ядерным оружием. В числе угроз выделены:

автономные кибератаки;

разработка биологического оружия с применением ИИ;

масштабные кампании дезинформации.

Исследователи предупреждают, что "системы с несогласованными целями или обладающие сверхчеловеческими способностями могут проявлять стремление к власти, становясь фактически неуправляемыми".

Одно из ключевых предложений — установить жёсткие лимиты на объём данных, доступных для обучения моделей в США.

Таблица: уровни стратегии (LOE)

Уровень Суть Примеры мер LOE1 Временные меры безопасности Обсерватория ИИ, контроль цепочек поставок LOE2 Укрепление возможностей Программы обучения, планы ЧС LOE3 Ускорение исследований Фокус на безопасность и тестирование LOE4 Формализация через закон Создание регулирующего органа LOE5 Интернационализация Международные гарантии и сотрудничество

Советы шаг за шагом: что предлагает доклад

Создать постоянную Обсерваторию ИИ для мониторинга в реальном времени. Ввести принципы ответственного внедрения (RADA). Сформировать межведомственные целевые группы для оценки рисков. Усилить экспортный контроль на критичные технологии. Запустить системы раннего оповещения и планы реагирования. Создать национальный регулирующий орган по безопасности ИИ. Вести международный диалог, формируя общие стандарты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отсутствие контроля над малыми лабораториями.

Последствие: риск появления опасных моделей вне зоны видимости.

Альтернатива: лицензирование и аудит всех разработчиков.

Ошибка: упор только на коммерциализацию.

Последствие: ослабление мер безопасности.

Альтернатива: государственное финансирование исследований в области безопасного ИИ.

Ошибка: игнорирование международного сотрудничества.

Последствие: гонка вооружений между странами.

Альтернатива: глобальные соглашения по аналогии с договорами о ядерном оружии.

А что если…

А что если ограничения на данные для обучения действительно введут? Это может замедлить развитие ИИ в США, но одновременно снизить риск появления неконтролируемых моделей. В то же время конкуренты, например Китай, могут воспользоваться моментом для рывка. Баланс между безопасностью и лидерством станет ключевым вызовом.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Снижение риска злоупотреблений Ограничение скорости прогресса Формирование культуры безопасности Вероятность ухода исследований в "тень" Международная кооперация Трудности политического согласия Усиление доверия общества Недовольство бизнеса из-за регулирования

FAQ

Что главное в отчёте Gladstone. AI?

Предложение ограничить масштаб обучения ИИ и ввести многоуровневые меры безопасности.

Почему именно Gladstone получила контракт?

Её основатели уже несколько лет консультировали правительство по рискам ИИ.

Как США будут контролировать риски?

Через национальные регуляторы, межведомственные группы и международное сотрудничество.

Мифы и правда

Миф: угрозы ИИ преувеличены.

Правда: эксперты сравнивают их с рисками ядерного оружия.

Миф: регулирование остановит развитие технологий.

Правда: оно может сделать их более устойчивыми и безопасными.

Миф: опасность исходит только от крупных компаний.

Правда: именно малые лаборатории могут стать источником неконтролируемых систем.

3 интересных факта

• В отчёте прямо сказано, что ИИ может создавать биологическое оружие.

• Инициатива поддержана Бюро по международной безопасности Госдепа.

• Контракт с Gladstone. AI стал одним из первых случаев, когда малоизвестная компания получила столь стратегическую задачу.

Исторический контекст

1940-1950-е — первые договоры о контроле ядерного оружия. 2000-е — попытки регулирования интернета и киберугроз. 2020-е — переход к обсуждению глобальных правил для ИИ.

Итог

Доклад Госдепартамента США о рисках ИИ — это попытка взглянуть на проблему в долгосрочной перспективе. Он показывает, что речь идёт не только о технологиях, но и о безопасности общества, международных отношениях и будущем глобальной экономики. Вопрос, который остаётся открытым: готово ли демократическое общество отказаться от абсолютной свободы ради безопасности в мире, где ИИ становится всё более мощным?