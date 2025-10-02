ИИ, который сам ставит эксперименты: стартап на $300 млн обещает переписать науку

Во вторник стартап Periodic Labs официально заявил о себе, привлекая впечатляющий стартовый раунд финансирования на $300 млн. В числе инвесторов — крупнейшие игроки технологической индустрии: Andreessen Horowitz, DST, Nvidia, Accel, а также такие известные личности, как Эрик Шмидт, Джефф Дин, Элад Гил и Джефф Безос.

Кто стоит за проектом

Компания создана двумя исследователями с мировыми именами:

Экин Догус Кубук - ранее руководил группами материаловедов и химиков в Google Brain и DeepMind. Его проект GNoME в 2023 году позволил открыть более 2 миллионов новых кристаллов , которые в будущем могут стать основой для технологий нового поколения.

Лиам Федус - бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI, участвовал в разработке ChatGPT и стоял у истоков создания первой нейросети с триллионом параметров.

В команду Periodic Labs также вошли специалисты, работавшие над такими известными инициативами, как агент Operator в OpenAI и MatterGen от Microsoft — ИИ для автоматизированного открытия новых материалов.

Задачи стартапа

Цель Periodic Labs — автоматизировать научные исследования и фактически создать "ИИ-учёных". Для этого планируется построить автономные лаборатории, где:

роботы проводят физические эксперименты;

собирают и анализируют данные;

повторяют опыты, обучаясь на результатах;

генерируют новые гипотезы и тестируют их без участия человека.

Первой практической целью станет разработка новых сверхпроводников, которые смогут работать эффективнее существующих и снизить энергопотребление. Но амбиции не ограничиваются этим — стартап намерен открывать целые классы новых материалов.

Сравнение: подход Periodic Labs и конкурентов

Компания Подход Цель Periodic Labs Автономные ИИ-лаборатории, роботы-исследователи Сверхпроводники, новые материалы Tetsuwan Scientific Стартап, работающий с ИИ для химии Автоматизация поиска молекул Future House Некоммерческая инициатива Ускорение открытий в биологии и химии Консорциум ускорения (Университет Торонто) Академический проект Сотрудничество учёных и ИИ для открытия соединений

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на интернет-данные для обучения моделей.

Последствие: ИИ не может выйти за пределы уже известных знаний.

Альтернатива: собирать новые экспериментальные данные в автономных лабораториях.

Ошибка: ограничить ИИ только цифровым моделированием.

Последствие: отсутствие практических материалов и технологий.

Альтернатива: совмещение ИИ и роботизированных экспериментов.

Ошибка: недооценивать важность междисциплинарности.

Последствие: замедление прогресса.

Альтернатива: объединение материаловедения, химии, физики и ИИ.

А что если…

А что если Periodic Labs удастся создать действительно рабочие сверхпроводники нового поколения? Это может перевернуть энергетику, транспорт и квантовые технологии. Но даже если цель не будет достигнута сразу, сама база данных, созданная лабораториями, станет новым фундаментом для развития ИИ-моделей и науки.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Финансирование $300 млн и поддержка топ-инвесторов Высокие риски: открытие новых материалов может занять десятилетия Уникальная команда из Google, OpenAI и Microsoft Неопределённость коммерческих перспектив Автоматизация науки и генерация новых данных Возможные этические и правовые вопросы Потенциал для революции в энергетике и электронике Большая конкуренция в сфере ИИ и материаловедения

FAQ

Почему именно сверхпроводники стали первой целью?

Они критически важны для энергетики, квантовых компьютеров и высокотехнологичной электроники.

Чем отличается Periodic Labs от OpenAI или DeepMind?

Здесь ИИ не только обучается на данных, но и сам создаёт новые данные, проводя физические эксперименты.

Можно ли ожидать быстрых результатов?

Научные открытия требуют времени, но даже первые шаги могут дать полезные материалы для электроники и энергетики.

Мифы и правда

Миф: ИИ может заменить учёных полностью.

Правда: ИИ ускоряет исследования, но направляет его человек.

Миф: сверхпроводники уже решены.

Правда: существующие материалы требуют экстремально низких температур.

Миф: такие проекты — только пиар.

Правда: инвесторы вложили $300 млн, что подтверждает серьёзность намерений.

Исторический контекст

2023 — GNoME открывает 2 млн новых кристаллов. 2023 — первые проекты по применению ИИ в химии (Future House, Toronto Consortium). 2024 — рост интереса венчурных фондов к автоматизированным лабораториям. 2025 — запуск Periodic Labs с $300 млн.

3 интересных факта