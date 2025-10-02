Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:23

ИИ, который сам ставит эксперименты: стартап на $300 млн обещает переписать науку

Стартап Periodic Labs привлёк $300 млн от Andreessen Horowitz, Nvidia и Джеффа Безоса

Во вторник стартап Periodic Labs официально заявил о себе, привлекая впечатляющий стартовый раунд финансирования на $300 млн. В числе инвесторов — крупнейшие игроки технологической индустрии: Andreessen Horowitz, DST, Nvidia, Accel, а также такие известные личности, как Эрик Шмидт, Джефф Дин, Элад Гил и Джефф Безос.

Кто стоит за проектом

Компания создана двумя исследователями с мировыми именами:

  • Экин Догус Кубук - ранее руководил группами материаловедов и химиков в Google Brain и DeepMind. Его проект GNoME в 2023 году позволил открыть более 2 миллионов новых кристаллов, которые в будущем могут стать основой для технологий нового поколения.

  • Лиам Федус - бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI, участвовал в разработке ChatGPT и стоял у истоков создания первой нейросети с триллионом параметров.

В команду Periodic Labs также вошли специалисты, работавшие над такими известными инициативами, как агент Operator в OpenAI и MatterGen от Microsoft — ИИ для автоматизированного открытия новых материалов.

Задачи стартапа

Цель Periodic Labs — автоматизировать научные исследования и фактически создать "ИИ-учёных". Для этого планируется построить автономные лаборатории, где:

  • роботы проводят физические эксперименты;

  • собирают и анализируют данные;

  • повторяют опыты, обучаясь на результатах;

  • генерируют новые гипотезы и тестируют их без участия человека.

Первой практической целью станет разработка новых сверхпроводников, которые смогут работать эффективнее существующих и снизить энергопотребление. Но амбиции не ограничиваются этим — стартап намерен открывать целые классы новых материалов.

Сравнение: подход Periodic Labs и конкурентов

Компания Подход Цель
Periodic Labs Автономные ИИ-лаборатории, роботы-исследователи Сверхпроводники, новые материалы
Tetsuwan Scientific Стартап, работающий с ИИ для химии Автоматизация поиска молекул
Future House Некоммерческая инициатива Ускорение открытий в биологии и химии
Консорциум ускорения (Университет Торонто) Академический проект Сотрудничество учёных и ИИ для открытия соединений

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на интернет-данные для обучения моделей.
    Последствие: ИИ не может выйти за пределы уже известных знаний.
    Альтернатива: собирать новые экспериментальные данные в автономных лабораториях.

  • Ошибка: ограничить ИИ только цифровым моделированием.
    Последствие: отсутствие практических материалов и технологий.
    Альтернатива: совмещение ИИ и роботизированных экспериментов.

  • Ошибка: недооценивать важность междисциплинарности.
    Последствие: замедление прогресса.
    Альтернатива: объединение материаловедения, химии, физики и ИИ.

А что если…

А что если Periodic Labs удастся создать действительно рабочие сверхпроводники нового поколения? Это может перевернуть энергетику, транспорт и квантовые технологии. Но даже если цель не будет достигнута сразу, сама база данных, созданная лабораториями, станет новым фундаментом для развития ИИ-моделей и науки.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Финансирование $300 млн и поддержка топ-инвесторов Высокие риски: открытие новых материалов может занять десятилетия
Уникальная команда из Google, OpenAI и Microsoft Неопределённость коммерческих перспектив
Автоматизация науки и генерация новых данных Возможные этические и правовые вопросы
Потенциал для революции в энергетике и электронике Большая конкуренция в сфере ИИ и материаловедения

FAQ

Почему именно сверхпроводники стали первой целью?
Они критически важны для энергетики, квантовых компьютеров и высокотехнологичной электроники.

Чем отличается Periodic Labs от OpenAI или DeepMind?
Здесь ИИ не только обучается на данных, но и сам создаёт новые данные, проводя физические эксперименты.

Можно ли ожидать быстрых результатов?
Научные открытия требуют времени, но даже первые шаги могут дать полезные материалы для электроники и энергетики.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ может заменить учёных полностью.
    Правда: ИИ ускоряет исследования, но направляет его человек.

  • Миф: сверхпроводники уже решены.
    Правда: существующие материалы требуют экстремально низких температур.

  • Миф: такие проекты — только пиар.
    Правда: инвесторы вложили $300 млн, что подтверждает серьёзность намерений.

Исторический контекст

  1. 2023 — GNoME открывает 2 млн новых кристаллов.

  2. 2023 — первые проекты по применению ИИ в химии (Future House, Toronto Consortium).

  3. 2024 — рост интереса венчурных фондов к автоматизированным лабораториям.

  4. 2025 — запуск Periodic Labs с $300 млн.

3 интересных факта

  • Сверхпроводники нового поколения могут сделать энергосети почти без потерь.

  • Роботизированные лаборатории способны работать круглосуточно, генерируя данные быстрее, чем команды людей.

  • В команде Periodic Labs собрались специалисты, стоявшие у истоков ChatGPT и крупнейших материаловедческих ИИ-проектов.

