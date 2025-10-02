ИИ, который сам ставит эксперименты: стартап на $300 млн обещает переписать науку
Во вторник стартап Periodic Labs официально заявил о себе, привлекая впечатляющий стартовый раунд финансирования на $300 млн. В числе инвесторов — крупнейшие игроки технологической индустрии: Andreessen Horowitz, DST, Nvidia, Accel, а также такие известные личности, как Эрик Шмидт, Джефф Дин, Элад Гил и Джефф Безос.
Кто стоит за проектом
Компания создана двумя исследователями с мировыми именами:
-
Экин Догус Кубук - ранее руководил группами материаловедов и химиков в Google Brain и DeepMind. Его проект GNoME в 2023 году позволил открыть более 2 миллионов новых кристаллов, которые в будущем могут стать основой для технологий нового поколения.
-
Лиам Федус - бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI, участвовал в разработке ChatGPT и стоял у истоков создания первой нейросети с триллионом параметров.
В команду Periodic Labs также вошли специалисты, работавшие над такими известными инициативами, как агент Operator в OpenAI и MatterGen от Microsoft — ИИ для автоматизированного открытия новых материалов.
Задачи стартапа
Цель Periodic Labs — автоматизировать научные исследования и фактически создать "ИИ-учёных". Для этого планируется построить автономные лаборатории, где:
-
роботы проводят физические эксперименты;
-
собирают и анализируют данные;
-
повторяют опыты, обучаясь на результатах;
-
генерируют новые гипотезы и тестируют их без участия человека.
Первой практической целью станет разработка новых сверхпроводников, которые смогут работать эффективнее существующих и снизить энергопотребление. Но амбиции не ограничиваются этим — стартап намерен открывать целые классы новых материалов.
Сравнение: подход Periodic Labs и конкурентов
|Компания
|Подход
|Цель
|Periodic Labs
|Автономные ИИ-лаборатории, роботы-исследователи
|Сверхпроводники, новые материалы
|Tetsuwan Scientific
|Стартап, работающий с ИИ для химии
|Автоматизация поиска молекул
|Future House
|Некоммерческая инициатива
|Ускорение открытий в биологии и химии
|Консорциум ускорения (Университет Торонто)
|Академический проект
|Сотрудничество учёных и ИИ для открытия соединений
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на интернет-данные для обучения моделей.
Последствие: ИИ не может выйти за пределы уже известных знаний.
Альтернатива: собирать новые экспериментальные данные в автономных лабораториях.
-
Ошибка: ограничить ИИ только цифровым моделированием.
Последствие: отсутствие практических материалов и технологий.
Альтернатива: совмещение ИИ и роботизированных экспериментов.
-
Ошибка: недооценивать важность междисциплинарности.
Последствие: замедление прогресса.
Альтернатива: объединение материаловедения, химии, физики и ИИ.
А что если…
А что если Periodic Labs удастся создать действительно рабочие сверхпроводники нового поколения? Это может перевернуть энергетику, транспорт и квантовые технологии. Но даже если цель не будет достигнута сразу, сама база данных, созданная лабораториями, станет новым фундаментом для развития ИИ-моделей и науки.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Финансирование $300 млн и поддержка топ-инвесторов
|Высокие риски: открытие новых материалов может занять десятилетия
|Уникальная команда из Google, OpenAI и Microsoft
|Неопределённость коммерческих перспектив
|Автоматизация науки и генерация новых данных
|Возможные этические и правовые вопросы
|Потенциал для революции в энергетике и электронике
|Большая конкуренция в сфере ИИ и материаловедения
FAQ
Почему именно сверхпроводники стали первой целью?
Они критически важны для энергетики, квантовых компьютеров и высокотехнологичной электроники.
Чем отличается Periodic Labs от OpenAI или DeepMind?
Здесь ИИ не только обучается на данных, но и сам создаёт новые данные, проводя физические эксперименты.
Можно ли ожидать быстрых результатов?
Научные открытия требуют времени, но даже первые шаги могут дать полезные материалы для электроники и энергетики.
Мифы и правда
-
Миф: ИИ может заменить учёных полностью.
Правда: ИИ ускоряет исследования, но направляет его человек.
-
Миф: сверхпроводники уже решены.
Правда: существующие материалы требуют экстремально низких температур.
-
Миф: такие проекты — только пиар.
Правда: инвесторы вложили $300 млн, что подтверждает серьёзность намерений.
Исторический контекст
-
2023 — GNoME открывает 2 млн новых кристаллов.
-
2023 — первые проекты по применению ИИ в химии (Future House, Toronto Consortium).
-
2024 — рост интереса венчурных фондов к автоматизированным лабораториям.
-
2025 — запуск Periodic Labs с $300 млн.
3 интересных факта
-
Сверхпроводники нового поколения могут сделать энергосети почти без потерь.
-
Роботизированные лаборатории способны работать круглосуточно, генерируя данные быстрее, чем команды людей.
-
В команде Periodic Labs собрались специалисты, стоявшие у истоков ChatGPT и крупнейших материаловедческих ИИ-проектов.
