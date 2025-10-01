Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг США
Флаг США
© commons.wikimedia.org by Leosmedley is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:16

Скандал назревает: Калифорния начала следить за ИИ, а IT-гиганты теряют контроль

Калифорния приняла первый в США закон о безопасности ИИ — SB 53 подписал Ньюсом

Калифорния вновь оказалась на передовой инноваций, став первым штатом США, который официально утвердил закон о прозрачности и безопасности в сфере искусственного интеллекта. Новый документ SB 53 подписал губернатор Гэвин Ньюсом, и теперь перед крупными разработчиками ИИ открываются новые правила игры.

Законопроект стал настоящим прецедентом: в нём предусмотрены механизмы контроля за деятельностью таких компаний, как OpenAI, Meta, Anthropic и Google DeepMind. Одновременно он направлен на защиту общества и сотрудников от возможных рисков, связанных с развитием технологий.

Суть нового закона

Основная идея документа — прозрачность. Теперь лаборатории ИИ обязаны раскрывать протоколы безопасности, информировать о критических инцидентах и взаимодействовать с Управлением по чрезвычайным ситуациям Калифорнии.

Важное новшество — обязанность сообщать о случаях, когда системы ИИ используются для совершения преступлений: например, для кибератак или обманных схем. Это положение выходит за рамки европейского Закона об ИИ, делая калифорнийскую инициативу уникальной.

"Калифорния доказала, что мы можем устанавливать правила, защищающие наши сообщества и одновременно обеспечивающие процветание растущей индустрии ИИ", — заявил губернатор Гэвин Ньюсом.

Как реагируют компании

Рынок разделился. Anthropic поддержала документ, отметив его практичность. Однако такие гиганты, как OpenAI и Meta, активно выступали против. OpenAI даже опубликовала открытое письмо губернатору с призывом наложить вето на SB 53.

Основной аргумент компаний — риск создания "лоскутного регулирования", когда разные штаты будут принимать собственные правила, что затруднит инновации.

Тем временем в Кремниевой долине появились суперкомитеты политических действий (Super PAC), финансируемые руководителями крупнейших IT-компаний. Их цель — поддержка кандидатов и инициатив, выступающих за более мягкий подход к регулированию ИИ.

Сравнение: США и Европа

Параметр Калифорния (SB 53) ЕС (AI Act)
Прозрачность протоколов Обязательна для крупных лабораторий Обязательна для высокорисковых систем
Информирование о критических инцидентах Да, через Управление по ЧС Нет прямого аналога
Преступления без участия человека Отдельное требование о сообщении Не прописано
Защита осведомителей Включена Частично учтена
Масштаб применения Компании, работающие в Калифорнии Все страны ЕС

Советы шаг за шагом: как компаниям подготовиться

  1. Провести аудит протоколов безопасности и адаптировать их под требования SB 53.

  2. Создать внутренние механизмы для фиксации и отчётности о критических инцидентах.

  3. Назначить ответственных за взаимодействие с Управлением по ЧС.

  4. Обеспечить защиту сотрудников, которые могут стать информаторами.

  5. Следить за изменениями законодательства в других штатах, чтобы не столкнуться с противоречиями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать новые требования.
    → Последствие: штрафы и репутационные риски.
    → Альтернатива: внедрение программ compliance и сертификация.

  • Ошибка: отсутствие защиты осведомителей.
    → Последствие: утечки информации в СМИ, скандалы.
    → Альтернатива: анонимные внутренние каналы для жалоб.

  • Ошибка: минимизация инцидентов и попытка скрыть их.
    → Последствие: уголовная ответственность и потеря доверия.
    → Альтернатива: прозрачная система отчётности и публичные отчёты.

А что если…

Что если другие штаты США последуют примеру Калифорнии? Уже сейчас в Нью-Йорке готов аналогичный закон, ожидающий решения губернатора Кэти Хоукул. Если документ будет подписан, в стране начнётся процесс децентрализованного регулирования, который может превратиться в национальный стандарт.

Плюсы и минусы нового закона

Плюсы Минусы
Повышение прозрачности и доверия общества Риск замедления инноваций
Защита сотрудников и пользователей Рост бюрократических процедур
Механизм отчётности о киберинцидентах Дополнительные расходы для компаний
Лидерство Калифорнии в сфере регулирования Вероятность конфликта с федеральными нормами

FAQ

Как выбрать стратегию адаптации к SB 53?
Лучший путь — совместить юридическую экспертизу с техническими аудитами.

Сколько стоит внедрение новых протоколов?
Расходы варьируются: от десятков тысяч долларов для стартапов до миллионов — для корпораций.

Что лучше: готовые решения или разработка собственных?
Для небольших компаний выгоднее готовые системы compliance. Крупные игроки предпочитают собственные разработки.

Мифы и правда

  • Миф: закон направлен на ограничение инноваций.
    Правда: документ регулирует только крупные лаборатории и высокорисковые сценарии.

  • Миф: прозрачность протоколов означает раскрытие коммерческих секретов.
    Правда: компании обязаны делиться только принципами и мерами безопасности, а не исходным кодом.

  • Миф: SB 53 противоречит европейскому AI Act.
    Правда: он лишь дополняет его, вводя дополнительные меры.

3 интересных факта

  1. Законопроект SB 53 стал второй попыткой сенатора Скотта Винера: в прошлом году аналогичный документ SB 1047 был отклонён.

  2. Подписание закона совпало с активным ростом политического влияния ИИ-компаний через Super PAC.

  3. Калифорния в прошлом уже задавала тон в регулировании технологий, например, в сфере защиты данных (CCPA).

Исторический контекст

  • 2019 год — повышение требований к защите персональных данных (CCPA).

  • 2023 год — в Европе принят AI Act.

  • 2024 год — губернатор Ньюсом отклонил SB 1047.

  • 2025 год — подписание SB 53, первого в США закона о безопасности ИИ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Prompt Hub собраны промпты для GPT и других ИИ — более 300 сценариев сегодня в 11:00

Не знаешь, как общаться с ИИ? У OpenAI появился "шпаргалочник" на все случаи жизни

OpenAI Academy собрала более 300 промптов в едином хабе. Теперь ими можно пользоваться в любых ИИ-сервисах — от GPT-5 до DeepSeek.

Читать полностью » Корпоративные AI-проекты чаще всего сегодня в 10:11

Внедрили ИИ — и начались проблемы: где стартапы обманывают себя и инвесторов

Инвесторы заливают миллиарды в AI-сервисы, но внедрение в корпорациях оборачивается сложностями. Почему прототипы ломаются в реальности?

Читать полностью » Microsoft сняла блокировку обновления на Windows 11 для устройств с Intel SST сегодня в 9:18

Проверяй драйвер — и считай до 48: как снять блокировку на Windows 11

Microsoft сняла блокировку обновления Windows 11 для ПК с Intel SST. Ошибка в драйверах устранена, но доступ к 24H2 откроется не сразу.

Читать полностью » Александр Шойтов: у государства нет механизмов, чтобы обязать бизнес закрывать уязвимости сегодня в 8:17

Хакеры нашли дыру — бизнес закрыл глаза: почему компании не устраняют уязвимости

Белые хакеры находят тысячи уязвимостей в российских компаниях, но большинство так и остаётся открытыми. Почему бизнес не спешит их устранять?

Читать полностью » ИИ не снизил спрос на радиологов: количество вакансий продолжает расти сегодня в 7:11

Диагноз от ИИ — да, увольнение врача — нет: как машины помогают, но не заменяют

ИИ учится распознавать болезни на рентгеновских снимках лучше врачей. Но радиологи всё равно в дефиците и зарабатывают рекордные суммы.

Читать полностью » Трамп объяснил реформу H-1B борьбой с чрезмерным использованием виз сегодня в 6:11

Кремниевая долина в замешательстве: Трамп перекрыл кислород иностранным гениям

Дональд Трамп утвердил повышение сбора за визу H-1B до $100 тыс. Руководители IT-компаний разделились во мнениях: одни поддержали, другие промолчали.

Читать полностью » Бывшие топ-менеджеры Microsoft запустили стартап для замены Excel сегодня в 5:37

Таблицы заплачут, аудиторы — обрадуются: стартап атакует последний бастион Excel

Стартап Maximor от бывших руководителей Microsoft предлагает заменить Excel в финансах сетью ИИ-агентов. Удастся ли им вытеснить таблицы?

Читать полностью » Тим Бернерс-Ли: интернет больше не остаётся полностью свободным сегодня в 4:22

Соцсети забрали свободу, теперь очередь за ИИ? Создатель WWW предупреждает

Тим Бернерс-Ли опубликовал эссе о будущем Интернета и ИИ. Учёный призывает действовать немедленно, чтобы сеть оставалась свободной.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Картахене сохранились римский театр, карфагенская стена и модернистские дворцы
Наука

Наблюдения за кометой 3I/ATLAS выявили несоответствие классической модели кометного ускорения
Еда

Диетологи: перловка богата белком и клетчаткой и полезна для сердца и ЖКТ
СФО

Кофе может повысить давление и увеличить риск сердечных болезней — Роспотребнадзор Югры
УрФО

В Екатеринбурге прозвучали сирены гражданской обороны — тревоги нет
Дом

Сода и уксус признаны самыми эффективными средствами для чистки плиты от нагара
Наука

Крупнейшие бассейны Луны образовались на 300 млн лет раньше предполагаемого срока
Спорт и фитнес

Бег для похудения: как правильно тренироваться, чтобы снизить вес
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet