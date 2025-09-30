Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Как ИИ влияет на детей в Москве
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:58

ChatGPT стал нянькой: как искусственный интеллект начал воспитывать наших детей

OpenAI ввела GPT-5-thinking для диалогов на опасные темы в ChatGPT

OpenAI представила новые меры безопасности в ChatGPT, которые вызвали широкий резонанс. Компания решила усилить контроль за содержанием диалогов и ввести дополнительные ограничения для детских аккаунтов. Всё это сопровождается тестовым периодом длиной в 120 дней, в течение которого разработчики планируют доработать систему и снизить количество ложных срабатываний.

Новая модель и её особенности

Теперь при обсуждении потенциально опасных тем чат автоматически переключается на специальный режим GPT-5-thinking. Этот вариант работает осторожнее, старается мягко перенаправлять пользователя и не поддерживает рискованные идеи. Таким образом, даже если разговор заходит в тревожную область, ИИ не подталкивает к опасным действиям, а ищет безопасный выход из диалога.

Родительский контроль: что изменилось

В детских профилях теперь можно:

• отключить голосовые ответы и картинки;
• ограничить использование памяти;
• задать лимит по времени общения с ботом;
• включить мониторинг тревожных сигналов.

Система анализирует поведение подростка: если ИИ "замечает" признаки суицидальных мыслей, он предупредит родителей. В особо критичных случаях разработчики обещают подключать службы спасения.

Реакция общества

Неудивительно, что такие шаги вызвали споры. Часть пользователей считает, что эти меры давно назрели и делают цифровую среду более безопасной. Другие видят в них чрезмерную опеку, превращающую ChatGPT в строгую "няньку", вмешивающуюся даже там, где это кажется лишним. По сути, речь идёт о поиске баланса между безопасностью и свободой общения.

Сравнение подходов

Подход Плюсы Минусы
Усиленный контроль Защита детей и подростков, меньше рисков Возможны ложные срабатывания, ограничения свободы
Свободное использование Максимальная открытость, доверие к пользователю Риски вредного контента, трудности с безопасностью

Советы шаг за шагом

  1. Родителям стоит заранее настроить ограничения: задать лимиты времени и отключить функции, которые кажутся лишними.

  2. Подросткам полезно объяснить, зачем вводятся такие меры — это снизит сопротивление и недовольство.

  3. Взрослым пользователям важно помнить, что тестовый режим может давать сбои, и относиться к этому с пониманием.

  4. Если ложные срабатывания мешают, можно оставить отзыв разработчикам — они собирают обратную связь для улучшений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полностью игнорировать родительский контроль.
→ Последствие: ребёнок может столкнуться с неподходящим контентом.
→ Альтернатива: использовать встроенные ограничения и мониторинг.

• Ошибка: отключить все фильтры ради свободы общения.
→ Последствие: риск попадания под автоматическую блокировку.
→ Альтернатива: гибкая настройка профиля с выбором допустимых функций.

• Ошибка: рассчитывать, что система сама всё отследит.
→ Последствие: пропуск тревожных сигналов.
→ Альтернатива: сочетать ИИ-инструменты с личным вниманием к ребёнку.

А что если…

А что если система станет слишком "подозрительной" и начнёт срабатывать без причины? В таком случае разработчики обещают корректировки. Именно поэтому предусмотрен четырёхмесячный тестовый период — чтобы убрать избыточный контроль и сделать инструменты прозрачнее.

Плюсы и минусы нововведений

Плюсы Минусы
Повышение безопасности Возможные перебои в работе
Родительский контроль Споры о чрезмерной опеке
Экстренное реагирование Ограничение свободы диалога
Прозрачный тестовый режим Необходимость привыкания

FAQ

Как настроить родительский контроль?
В настройках детского профиля доступны лимиты времени, блокировка картинок и памяти, а также функция мониторинга тревожных сигналов.

Сколько времени продлится тестовый режим?
Пробный период рассчитан на 120 дней. По его итогам будут внесены изменения.

Можно ли отключить GPT-5-thinking?
Нет, переключение на этот режим происходит автоматически, если затронута опасная тема.

Мифы и правда

• Миф: ChatGPT "следит" за пользователями и передаёт данные третьим лицам.
Правда: система анализирует диалоги только для выявления рисков и работает в рамках конфиденциальности.

• Миф: новый режим запретит обсуждать любые острые темы.
Правда: ограничения касаются лишь опасных направлений.

• Миф: родительский контроль полностью заменяет внимание взрослых.
Правда: это вспомогательный инструмент, а не абсолютная защита.

Три интересных факта

  1. Первая версия родительского контроля в мессенджерах появилась ещё в начале 2000-х, но тогда функции были минимальными.

  2. Большинство популярных игровых консолей уже много лет оснащаются встроенными ограничителями времени.

  3. В США и Европе разработка ИИ с элементами защиты детей рассматривается как приоритетное направление цифровой политики.

Исторический контекст

• 2016 год — запуск первых фильтров для соцсетей, борющихся с травлей.
• 2020 год — появление алгоритмов для отслеживания признаков депрессии в цифровых сервисах.
• 2025 год — внедрение ChatGPT с GPT-5-thinking и расширенным родительским контролем.

