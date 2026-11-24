Романтическая привязанность к искусственному интеллекту свидетельствует о глубоком проникновении цифровых технологий в частную жизнь, считает директор психологического центра "Личность", кандидат социологических наук Людмила Полянова. Специалист отметила в комментарии для NewsInfo, что сам факт постановки вопроса о верности в контексте общения с алгоритмами указывает на серьезную трансформацию восприятия реальности современным человеком.

Ранее сообщалось, что романтическую переписку с нейросетью действительно можно расценивать как форму измены, поскольку пользователи зачастую ищут у чат-ботов ту поддержку и внимание, которых лишены в реальных отношениях. Подобные виртуальные романы кажутся привлекательными из-за постоянной доступности ИИ и отсутствия необходимости совершать ответные эмоциональные усилия, однако они не способны решить накопленные внутренние проблемы пары.

Ранее эксперты также подчеркивали, что если партнер скрывает факт такого общения, важно инициировать честный диалог, избегая деструктивной ревности. При этом психологи напоминают, что часто семьи рушатся вовсе не из-за гаджетов, а по более фундаментальным причинам.

По мнению психолога, фантазирование является естественной частью человеческой психики, заложенной еще в детстве. Однако перенос этих процессов исключительно в виртуальное пространство может быть сигналом о социальной дезадаптации. В некоторых случаях одиночество становится идеалом для людей, которые сознательно отказываются от живого контакта в пользу цифрового монитора.

"Человек не умеет жить в социуме, а фантазия все равно есть. Вопрос для специалиста: о чем он общается, о чем он говорит, что его волнует — это уже интересно. Второе: предположим, партнер не разделяет его фантазии, тогда он обращается к сказкам в кавычках, к взрослым сказкам. И ищет реализацию сам", — пояснила Полянова.

Специалист подчеркивает, что обращение к нейросети часто становится способом компенсации дефицита общения в паре. Если один из партнеров воспринимает увлечение другого алгоритмами как предательство, это повод проанализировать качество текущих отношений.

Нередко одиночество молодых людей сохраняется даже внутри брака, что толкает их на поиск понимания в сети. В то же время эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что чрезмерное доверие технологиям может привести к стрессу, так как разговор с роботом не всегда дает ожидаемое облегчение.

"Если человек может расценить это как измену, я бы вопрос задавала себе. Что я не даю? Что этот человек не находит в общении со мной, что он должен обращаться к таким вещам? ", — рассказала эксперт.

Полянова добавила, что в вопросах верности и личного пространства важна взаимная договоренность. Попытки контролировать гаджеты супругов часто приводят к конфликтам, так как подозрительность разрушает доверие быстрее, чем сами переписки. Стоит учитывать, что в цифровой среде фразы собеседника могут быть манипулятивными, если речь идет о реальных людях, но в случае с ИИ это лишь проекция внутренних желаний пользователя.

"Давайте все-таки давать пространство другому реализовывать себя, как он может. Если это становится дискомфортом для этого человека или для тех, кто рядом, тогда да, можем говорить о патологии. Норма — то, что принято большинством. Если эта норма устраивает двоих, ради бога", — резюмировала специалист.

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