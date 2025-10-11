Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:23

Что скрывает OpenAI: громкий скандал может перевернуть рынок искусственного интеллекта

OpenAI обвинили в давлении на сторонников регулирования искусственного интеллекта — The Verge

OpenAI оказалась в центре громкого скандала: компанию обвинили в давлении на сторонников регулирования искусственного интеллекта. Поводом стали действия юристов корпорации, которые, по словам участников инцидента, перешли грань обычных юридических процедур.

Конфликт, начавшийся с ИИ, дошёл до личных визитов

История началась с того, что Натан Кэлвин, юрист некоммерческой организации Encode AI, получил судебную повестку прямо у себя дома. По его словам, документы ему вручили во время ужина, что он расценил как попытку психологического давления. В повестке фигурировали как он лично, так и возглавляемая им организация.

Encode AI занимается вопросами этического и законодательного регулирования искусственного интеллекта, в частности поддерживает инициативу SB 53 — калифорнийский закон, обязывающий крупные компании раскрывать данные о безопасности своих ИИ-систем.

По версии The Verge, повестка связана с судебным делом OpenAI против Илона Маска. Компания якобы пытается выяснить, не связано ли Encode AI с финансированием от предпринимателя.

Судебные запросы как инструмент давления

Вслед за Encode AI аналогичные повестки получили и другие организации. Формально эти структуры не являются участниками спора между OpenAI и Маском, однако интерес корпорации к ним объяснили необходимостью "понимания контекста участия сторонних лиц в процессе".

"Цель компании — понять контекст участия Encode AI в судебных процессах, связанных с Маском", — отметил представитель OpenAI Аарон Квон.

При этом он подчеркнул, что вручение документов проходило "в рамках стандартных процедур". В Encode AI уверены в обратном: там расценивают действия OpenAI как давление на сторонников государственного контроля над ИИ.

Противостояние, растянувшееся на годы

Противостояние OpenAI и Илона Маска тянется уже не первый год. Всё началось после того, как Маск, один из сооснователей компании, покинул её совет директоров и основал собственный стартап xAI. Летом прошлого года xAI подала иск против OpenAI, обвинив её в переманивании сотрудников и попытке получить доступ к исходному коду чат-бота Grok и внутренним стратегиям дата-центров.

Теперь OpenAI, в рамках встречного иска, стремится доказать, что Маск якобы использует сеть аффилированных организаций для давления на компанию и замедления её деятельности. Encode AI и The Midas Project оказались в поле зрения юристов именно по этой причине.

Закон SB 53: прозрачность вместо тайн

Ключевым элементом конфликта стал калифорнийский закон SB 53. Он вступил в силу осенью и требует, чтобы компании, занимающиеся искусственным интеллектом, раскрывали сведения о безопасности своих алгоритмов и потенциальных рисках.

Многие эксперты считают этот документ прорывным, ведь он впервые ставит под контроль разработку и использование ИИ в коммерческих продуктах — от голосовых помощников до систем автономного управления. Подобные требования могут повлиять на такие гиганты, как OpenAI, Google, Anthropic и другие.

Encode AI активно поддерживала принятие SB 53, что и стало, по мнению юриста Натана Кэлвина, основной причиной давления. В самой OpenAI утверждают, что их интерес ограничивается юридическими формальностями.

Сравнение позиций сторон

Позиция Encode AI OpenAI
Оценка ситуации Давление и запугивание Стандартная юридическая процедура
Цель действий Поддержка регулирования ИИ Расследование связи с Маском
Отношение к SB 53 Поддерживает закон Не комментирует напрямую
Роль в судебном процессе Третья сторона Истец во встречном иске против Маска

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: организация не реагирует на юридические запросы.
    Последствие: обвинения в уклонении от сотрудничества.
    Альтернатива: официально подтвердить получение повестки и подать письменный ответ.

  • Ошибка: публичное обвинение без доказательств.
    Последствие: риск судебного иска о клевете.
    Альтернатива: предоставлять комментарии только после консультации с юристами.

  • Ошибка: хранение данных без шифрования.
    Последствие: утечка внутренней переписки.
    Альтернатива: использование защищённых сервисов.

А что если конфликт перерастёт в политический?

Если ситуация вокруг OpenAI и Encode AI продолжит обостряться, она может стать предметом внимания американских законодателей. Конгресс США уже несколько раз поднимал тему этического контроля над ИИ, а закон SB 53 может стать моделью для федерального регулирования.

Для компаний, занимающихся искусственным интеллектом, это означает новую эпоху: время свободных экспериментов подходит к концу, и на смену приходит режим ответственности.

OpenAI, как крупнейший игрок на рынке, рискует стать первой компанией, на примере которой власти США проверят эффективность будущих норм.

Плюсы и минусы регулирования ИИ

Плюсы Минусы
Прозрачность в разработке технологий Замедление инноваций из-за бюрократии
Защита пользователей от рисков Рост издержек для стартапов
Контроль над утечками данных Угроза утраты конкурентных преимуществ
Повышение доверия общества к ИИ Возможность злоупотреблений со стороны регуляторов

Часто задаваемые вопросы

Как закон SB 53 влияет на OpenAI?
Он требует от компании раскрывать больше информации о безопасности своих моделей, что может затронуть внутренние процессы и документацию.

Почему Маск судится с OpenAI?
xAI обвиняет компанию в переманивании специалистов и попытке получить доступ к внутренним данным.

Может ли Encode AI подать встречный иск?
Теоретически — да. Если организация сочтёт действия OpenAI формой давления, она вправе обратиться в суд или к регуляторам.

Мифы и правда

Миф: регулирование ИИ убьёт инновации.
Правда: на практике прозрачные правила повышают доверие к технологиям и защищают пользователей.

Миф: повестка — это всегда давление.
Правда: в некоторых случаях это обычная часть судебной процедуры.

Миф: законы вроде SB 53 создаются против крупных компаний.
Правда: они направлены на повышение ответственности всех участников рынка.

Два факта о конфликте

  1. Encode AI не имеет официальных связей с Илоном Маском.

  2. Закон SB 53 считается первым актом, напрямую регулирующим ИИ-компании в США.

