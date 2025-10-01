Голос против алгоритма: ищете работу — будьте готовы говорить с машиной
Рынок труда переживает стремительные перемены. Соискателям предстоит сталкиваться с увеличением числа первичных собеседований, но это не связано с резким ростом вакансий. Причина в другом: рекрутеры передают часть рутинных задач искусственному интеллекту.
Проверка биографии, запрос зарплаты и уточнение графика — все эти процессы всё чаще переходят к ИИ. Так компании экономят ресурсы и сокращают время подбора персонала.
Стартап Alex и его амбиции
Одним из лидеров новой волны стал стартап Alex. Его ИИ-рекрутер способен проводить телефонные и видеособеседования почти сразу после отклика на вакансию.
"Наш ИИ-рекрутер проводит тысячи собеседований в день и помогает людям устроиться в крупнейшие компании мира", — сказал сооснователь Аарон Ванг.
Ванг, ранее работавший в Facebook и хедж-фонде, подчёркивает, что инструмент уже используют корпорации из списка Fortune 100, сети ресторанов, банки и аудиторские фирмы "большой четвёрки".
Хотя имена клиентов не раскрываются, интерес со стороны крупных компаний очевиден.
Финансирование и поддержка
Стартап активно привлекает инвестиции. В 2024 году компания получила $3 млн посевного финансирования от 1984 Ventures. Уже в 2025 году Alex закрыл раунд серии A на $17 млн под руководством Peak XV Partners. В нём участвовали Y Combinator, Uncorrelated Ventures и директора по персоналу из Fortune 500.
Подобная поддержка подтверждает интерес инвесторов к ИИ-рекрутингу.
Конкуренты на рынке
Alex не единственный игрок в этой нише. Среди конкурентов — молодые стартапы HeyMilo, ConverzAI и Ribbon. Все они предлагают инструменты для проведения автоматизированных интервью, стремясь облегчить жизнь HR-отделам.
Любопытно, что другой заметный игрок, Mercor, начинал с ИИ-рекрутинга, а теперь оценивается в $10 млрд и развивает сервисы по маркировке данных.
Сравнение решений
|Компания
|Основная функция
|Особенность
|Стадия развития
|Alex
|Автономные видео- и аудиоинтервью
|Тысячи собеседований в день
|Серия A
|HeyMilo
|Онлайн-интервью
|Упор на стартапы
|Ранняя стадия
|ConverzAI
|Телефонные интервью
|Диалоговые сценарии
|Ранняя стадия
|Ribbon
|Виртуальный рекрутер
|Фокус на массовых вакансиях
|Ранняя стадия
|Mercor
|ИИ для рекрутинга → маркировка данных
|Стал "единорогом"
|Оценка $10 млрд
Советы шаг за шагом: как адаптироваться соискателям
-
Готовьтесь к видео- и телефонным собеседованиям так же серьёзно, как к встрече с человеком.
-
Тренируйте чёткие и короткие ответы — ИИ фиксирует ключевые факты.
-
Помните о чёткой дикции и тоне голоса. Алгоритмы анализируют речь.
-
Подготовьте заранее информацию о зарплатных ожиданиях и графике.
-
Относитесь к первичному ИИ-интервью как к фильтру: результат решает, увидит ли вас живой рекрутер.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценка ИИ-интервью.
→ Последствие: автоматический отказ.
→ Альтернатива: заранее отрепетировать ключевые ответы.
-
Ошибка: слишком длинные или расплывчатые формулировки.
→ Последствие: система не выделяет важные факты.
→ Альтернатива: использовать чёткие цифры и факты.
-
Ошибка: пренебрежение техническими аспектами (шум, плохая связь).
→ Последствие: алгоритм не распознает речь.
→ Альтернатива: проходить интервью в тихом месте, с хорошим интернетом.
А что если…
А что если ИИ-интервью станут стандартом на рынке? Тогда LinkedIn и традиционные резюме могут потерять своё значение. Alex планирует формировать базы данных на основе разговоров, а не текстовых анкет.
Плюсы и минусы ИИ-рекрутинга
|Плюсы
|Минусы
|Быстрота и массовость собеседований
|Риск обезличивания процесса
|Экономия времени HR-отдела
|Ошибки алгоритмов в оценке речи
|Возможность доступа к крупным компаниям
|Трудность для людей с акцентом или речевыми особенностями
|Новые стандарты анализа навыков
|Отсутствие человеческой эмпатии
FAQ
Как подготовиться к ИИ-собеседованию?
Изучите вакансию, проговорите ответы на типичные вопросы и настройте оборудование.
Сколько времени длится интервью с ИИ?
Обычно 10-15 минут, чего достаточно для первичной оценки.
Что лучше: ИИ или живой рекрутер?
ИИ удобен на старте, но окончательное решение всё равно принимает человек.
Мифы и правда
-
Миф: ИИ может сразу нанять кандидата.
Правда: он лишь фильтрует и передаёт данные рекрутерам.
-
Миф: такие интервью анонимны.
Правда: всё фиксируется и хранится в базах данных компаний.
-
Миф: можно пройти тест, отвечая "наугад".
Правда: алгоритмы анализируют речь, содержание и уверенность.
3 интересных факта
-
Alex был основан всего полтора года назад, но уже работает с крупнейшими корпорациями.
-
Стартап проводит тысячи интервью ежедневно — масштаб недостижимый для HR-отделов.
-
Цель компании — собрать базу данных кандидатов, превосходящую LinkedIn по глубине информации.
Исторический контекст
-
2010-е: массовое внедрение LinkedIn и онлайн-резюме.
-
2020-е: первые эксперименты с чат-ботами для рекрутинга.
-
2024 год: инвестиции в Mercor и рост интереса к ИИ-интервью.
-
2025 год: стартап Alex закрывает раунд A и становится лидером ниши.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru