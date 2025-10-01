Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек и искуственный интеллект
Человек и искуственный интеллект
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Голос против алгоритма: ищете работу — будьте готовы говорить с машиной

Стартап Alex привлёк $17 млн и вывел на рынок ИИ-рекрутера для массовых собеседований

Рынок труда переживает стремительные перемены. Соискателям предстоит сталкиваться с увеличением числа первичных собеседований, но это не связано с резким ростом вакансий. Причина в другом: рекрутеры передают часть рутинных задач искусственному интеллекту.

Проверка биографии, запрос зарплаты и уточнение графика — все эти процессы всё чаще переходят к ИИ. Так компании экономят ресурсы и сокращают время подбора персонала.

Стартап Alex и его амбиции

Одним из лидеров новой волны стал стартап Alex. Его ИИ-рекрутер способен проводить телефонные и видеособеседования почти сразу после отклика на вакансию.

"Наш ИИ-рекрутер проводит тысячи собеседований в день и помогает людям устроиться в крупнейшие компании мира", — сказал сооснователь Аарон Ванг.

Ванг, ранее работавший в Facebook и хедж-фонде, подчёркивает, что инструмент уже используют корпорации из списка Fortune 100, сети ресторанов, банки и аудиторские фирмы "большой четвёрки".

Хотя имена клиентов не раскрываются, интерес со стороны крупных компаний очевиден.

Финансирование и поддержка

Стартап активно привлекает инвестиции. В 2024 году компания получила $3 млн посевного финансирования от 1984 Ventures. Уже в 2025 году Alex закрыл раунд серии A на $17 млн под руководством Peak XV Partners. В нём участвовали Y Combinator, Uncorrelated Ventures и директора по персоналу из Fortune 500.

Подобная поддержка подтверждает интерес инвесторов к ИИ-рекрутингу.

Конкуренты на рынке

Alex не единственный игрок в этой нише. Среди конкурентов — молодые стартапы HeyMilo, ConverzAI и Ribbon. Все они предлагают инструменты для проведения автоматизированных интервью, стремясь облегчить жизнь HR-отделам.

Любопытно, что другой заметный игрок, Mercor, начинал с ИИ-рекрутинга, а теперь оценивается в $10 млрд и развивает сервисы по маркировке данных.

Сравнение решений

Компания Основная функция Особенность Стадия развития
Alex Автономные видео- и аудиоинтервью Тысячи собеседований в день Серия A
HeyMilo Онлайн-интервью Упор на стартапы Ранняя стадия
ConverzAI Телефонные интервью Диалоговые сценарии Ранняя стадия
Ribbon Виртуальный рекрутер Фокус на массовых вакансиях Ранняя стадия
Mercor ИИ для рекрутинга → маркировка данных Стал "единорогом" Оценка $10 млрд

Советы шаг за шагом: как адаптироваться соискателям

  1. Готовьтесь к видео- и телефонным собеседованиям так же серьёзно, как к встрече с человеком.

  2. Тренируйте чёткие и короткие ответы — ИИ фиксирует ключевые факты.

  3. Помните о чёткой дикции и тоне голоса. Алгоритмы анализируют речь.

  4. Подготовьте заранее информацию о зарплатных ожиданиях и графике.

  5. Относитесь к первичному ИИ-интервью как к фильтру: результат решает, увидит ли вас живой рекрутер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка ИИ-интервью.
    → Последствие: автоматический отказ.
    → Альтернатива: заранее отрепетировать ключевые ответы.

  • Ошибка: слишком длинные или расплывчатые формулировки.
    → Последствие: система не выделяет важные факты.
    → Альтернатива: использовать чёткие цифры и факты.

  • Ошибка: пренебрежение техническими аспектами (шум, плохая связь).
    → Последствие: алгоритм не распознает речь.
    → Альтернатива: проходить интервью в тихом месте, с хорошим интернетом.

А что если…

А что если ИИ-интервью станут стандартом на рынке? Тогда LinkedIn и традиционные резюме могут потерять своё значение. Alex планирует формировать базы данных на основе разговоров, а не текстовых анкет.

Плюсы и минусы ИИ-рекрутинга

Плюсы Минусы
Быстрота и массовость собеседований Риск обезличивания процесса
Экономия времени HR-отдела Ошибки алгоритмов в оценке речи
Возможность доступа к крупным компаниям Трудность для людей с акцентом или речевыми особенностями
Новые стандарты анализа навыков Отсутствие человеческой эмпатии

FAQ

Как подготовиться к ИИ-собеседованию?
Изучите вакансию, проговорите ответы на типичные вопросы и настройте оборудование.

Сколько времени длится интервью с ИИ?
Обычно 10-15 минут, чего достаточно для первичной оценки.

Что лучше: ИИ или живой рекрутер?
ИИ удобен на старте, но окончательное решение всё равно принимает человек.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ может сразу нанять кандидата.
    Правда: он лишь фильтрует и передаёт данные рекрутерам.

  • Миф: такие интервью анонимны.
    Правда: всё фиксируется и хранится в базах данных компаний.

  • Миф: можно пройти тест, отвечая "наугад".
    Правда: алгоритмы анализируют речь, содержание и уверенность.

3 интересных факта

  1. Alex был основан всего полтора года назад, но уже работает с крупнейшими корпорациями.

  2. Стартап проводит тысячи интервью ежедневно — масштаб недостижимый для HR-отделов.

  3. Цель компании — собрать базу данных кандидатов, превосходящую LinkedIn по глубине информации.

Исторический контекст

  • 2010-е: массовое внедрение LinkedIn и онлайн-резюме.

  • 2020-е: первые эксперименты с чат-ботами для рекрутинга.

  • 2024 год: инвестиции в Mercor и рост интереса к ИИ-интервью.

  • 2025 год: стартап Alex закрывает раунд A и становится лидером ниши.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft унаследовала схему кнопок от Sega, а не от Nintendo сегодня в 13:18

Кнопки A, B, X, Y — это не случайность: Nintendo взяла идею из чертежей

Почему на геймпадах Nintendo кнопки называются A, B, X и Y, а не A, B, C и D? Ответ уходит корнями в инженерные традиции.

Читать полностью » NVIDIA представила ReaSyn — ИИ для пошагового синтеза молекул сегодня в 12:16

ИИ-химик с планом: ReaSyn раскрывает, как создать то, чего ещё нет в природе

NVIDIA представила ReaSyn — ИИ, который не просто предлагает молекулы, а строит дорожную карту их синтеза. Это может изменить саму культуру химических открытий.

Читать полностью » В Prompt Hub собраны промпты для GPT и других ИИ — более 300 сценариев сегодня в 11:00

Не знаешь, как общаться с ИИ? У OpenAI появился "шпаргалочник" на все случаи жизни

OpenAI Academy собрала более 300 промптов в едином хабе. Теперь ими можно пользоваться в любых ИИ-сервисах — от GPT-5 до DeepSeek.

Читать полностью » Корпоративные AI-проекты чаще всего сегодня в 10:11

Внедрили ИИ — и начались проблемы: где стартапы обманывают себя и инвесторов

Инвесторы заливают миллиарды в AI-сервисы, но внедрение в корпорациях оборачивается сложностями. Почему прототипы ломаются в реальности?

Читать полностью » Microsoft сняла блокировку обновления на Windows 11 для устройств с Intel SST сегодня в 9:18

Проверяй драйвер — и считай до 48: как снять блокировку на Windows 11

Microsoft сняла блокировку обновления Windows 11 для ПК с Intel SST. Ошибка в драйверах устранена, но доступ к 24H2 откроется не сразу.

Читать полностью » Александр Шойтов: у государства нет механизмов, чтобы обязать бизнес закрывать уязвимости сегодня в 8:17

Хакеры нашли дыру — бизнес закрыл глаза: почему компании не устраняют уязвимости

Белые хакеры находят тысячи уязвимостей в российских компаниях, но большинство так и остаётся открытыми. Почему бизнес не спешит их устранять?

Читать полностью » ИИ не снизил спрос на радиологов: количество вакансий продолжает расти сегодня в 7:11

Диагноз от ИИ — да, увольнение врача — нет: как машины помогают, но не заменяют

ИИ учится распознавать болезни на рентгеновских снимках лучше врачей. Но радиологи всё равно в дефиците и зарабатывают рекордные суммы.

Читать полностью » Трамп объяснил реформу H-1B борьбой с чрезмерным использованием виз сегодня в 6:11

Кремниевая долина в замешательстве: Трамп перекрыл кислород иностранным гениям

Дональд Трамп утвердил повышение сбора за визу H-1B до $100 тыс. Руководители IT-компаний разделились во мнениях: одни поддержали, другие промолчали.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Орхидея лучше растёт в прозрачном пластиковом горшке
Спорт и фитнес

Учёные: упражнения не формируют просвет между бёдрами, решающую роль играет генетика
Красота и здоровье

Халва полезна для нервной системы благодаря магнию — Роспотребнадзор
Культура и шоу-бизнес

Стас Пьеха рассказал о драках в хоровом училище Санкт-Петербурга
Садоводство

Газон сохраняет декоративность при ручном удалении сорняков и подсеве семян — отметила Ольга Воронова
Красота и здоровье

Клинический психолог Регина Лазарович: около 13 % людей испытывают сильный страх полётов
Авто и мото

Volkswagen уволил 548 сотрудников за прогулы и нарушения дисциплины в первой половине 2025 года — CarScoops
Туризм

Амфитеатр Таррагоны II века вмещал до 15 тысяч зрителей и остаётся главным символом города
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet