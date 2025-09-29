Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:11

Рекрутер, ты уволен? Как стартап из 4 человек заменяет агентства на тысячах вакансий

Стартап Juicebox привлёк $36 млн для развития ИИ-платформы PeopleGPT

Искусственный интеллект давно изменил рынок найма, но долгое время его использование ограничивалось лишь фильтрацией резюме по ключевым словам. Рекрутерам всё равно приходилось вручную просматривать профили, чтобы понять, кто действительно подходит. Настоящий прорыв произошёл, когда молодые предприниматели решили изменить сам принцип поиска талантов.

Как появилась идея Juicebox

Дэвид Паффенхольц и Ишан Гупта были совсем молоды, когда осознали: юридические программы магистратуры умеют находить перспективных студентов быстрее и умнее, чем рекрутеры ищут сотрудников. На основе этой мысли они создали Juicebox — поисковую систему на базе ИИ, которая анализирует сайты, резюме и публичные профили так, будто это делает человек.

Свою разработку они доводили до совершенства почти два года после участия в акселераторе Y Combinator. В конце 2023 года продукт под названием PeopleGPT вышел на рынок и сразу оказался востребованным: от стартапов до таких компаний, как Cognition, Ramp и Perplexity.

Рост и финансирование

За короткое время Juicebox обслужила более 2500 клиентов и вышла на регулярный доход свыше 10 миллионов долларов в год. В 2025 году компания объявила о привлечении инвестиций на 36 миллионов долларов. Основной раунд серии A в размере 30 миллионов возглавил фонд Sequoia.

Партнёр фонда Дэвид Кан признался, что впервые узнал о Juicebox от основателя одного стартапа, который нанял больше десяти сотрудников исключительно с помощью этой платформы. Его поразило, что удалось обойтись без профессионального рекрутера — задача, обычно требующая больших усилий.

"Не уверен, что когда-либо в своей карьере видел компанию из четырех человек, которая при такой небольшой команде могла бы привлечь 2000 клиентов", — сказал партнёр Sequoia Дэвид Кан.

Позже он узнал, что даже внутренний рекрутер Sequoia пробовал сервис в своей работе, что окончательно убедило его в перспективах стартапа.

В чём уникальность Juicebox

Главное отличие PeopleGPT в том, что он делает выводы о кандидатах, а не просто ищет совпадения по ключам. Это позволяет находить специалистов, которых традиционные фильтры упускают.

"Мы помогаем находить новых кандидатов, которых невозможно найти где-либо еще", — отметил Дэвид Паффенхольц.

Инструмент интересен не только небольшим фирмам без HR-отдела, но и крупным корпорациям: он освобождает рекрутеров от рутинного поиска, позволяя сосредоточиться на общении с кандидатами. Более того, система умеет автоматически рассылать письма и планировать первые звонки.

Сравнение: классический рекрутинг и Juicebox

Подход Время поиска Стоимость Точность подбора Масштабируемость
Классический рекрутинг Недели Высокая (услуги агентств) Зависит от опыта HR Ограничена
Автоматизированный поиск Juicebox Часы Ниже за счёт ИИ Высокая за счёт анализа контекста Легко масштабируется

Советы шаг за шагом: как внедрить Juicebox

  1. Зарегистрируйтесь на платформе и настройте профиль компании.

  2. Определите критерии подбора сотрудников (навыки, опыт, уровень образования).

  3. Загрузите описания вакансий и разрешите ИИ анализировать открытые источники.

  4. Получите список кандидатов, которых система нашла и оценила.

  5. Настройте автоматическую рассылку писем и назначение встреч.

Такой процесс помогает экономить время и снижает нагрузку на HR-отдел.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поиск только по ключевым словам.

  • Последствие: подходящие кандидаты остаются "за кадром".

  • Альтернатива: использовать PeopleGPT, который анализирует данные контекстно.

  • Ошибка: полный отказ от ИИ в найме.

  • Последствие: медленный поиск, потеря специалистов.

  • Альтернатива: комбинировать работу рекрутера и ИИ-сервиса.

  • Ошибка: попытка заменить HR полностью.

  • Последствие: холодное общение и низкая вовлеченность кандидатов.

  • Альтернатива: освободить HR от рутины и оставить за ними общение и оценку soft skills.

А что если…

Что будет, если такие системы станут стандартом? Вероятно, компании смогут нанимать людей ещё быстрее, а рынок труда станет прозрачнее. Конкуренция за лучших специалистов усилится, а роль рекрутера изменится: он будет не искать резюме, а строить отношения и создавать ценностное предложение для кандидата.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрота подбора Зависимость от алгоритмов
Снижение затрат на рекрутинг Риск упущенных нюансов "живого" общения
Масштабируемость Необходимость обучения сотрудников работе с системой
Возможность находить редких специалистов Конкуренция с аналогичными решениями (например, Eightfold)

FAQ

Как выбрать инструмент для подбора персонала?
Сравните стоимость подписки, скорость работы и интеграции с вашими HR-системами.

Сколько стоит Juicebox?
Тарифы зависят от количества вакансий и масштабов компании, но обычно это дешевле услуг внешнего рекрутера.

Что лучше — PeopleGPT или классические HR-агентства?
Для массового подбора быстрее работает ИИ. Но если речь идёт о топ-менеджерах, роль человека остаётся ключевой.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ полностью заменит рекрутеров.
    Правда: система берёт на себя рутину, но живое общение всё ещё важно.

  • Миф: такие платформы подходят только стартапам.
    Правда: их используют и корпорации для ускорения найма.

  • Миф: автоматизация ухудшает качество подбора.
    Правда: контекстный анализ ИИ часто повышает точность.

Интересные факты

  1. Первые версии PeopleGPT создавались как инструмент для студентов-юристов.

  2. В компании долгое время работало всего четыре человека, несмотря на тысячи клиентов.

  3. Сервис стал популярным среди венчурных фондов, которые сами начали нанимать через него сотрудников.

Исторический контекст

  • 2015-е годы — активное внедрение машинного обучения в HR.

  • 2020 — бум автоматизации подбора через LinkedIn и агрегаторы.

  • 2022 — участие Juicebox в Y Combinator.

  • 2023 — запуск PeopleGPT.

  • 2025 — привлечение 36 млн долларов инвестиций и признание Sequoia.

