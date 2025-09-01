Тайный список ИИ: какие 7% журналов сочли сомнительными и почему это важно

Искусственный интеллект всё чаще становится инструментом не только в науке, но и в оценке самой научной среды. Недавнее исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что алгоритмы способны выявлять журналы открытого доступа, где качество публикаций вызывает сомнения.

Что удалось выяснить

Учёные проанализировали более 15 тысяч журналов с открытым доступом и обнаружили свыше 1000 изданий, где прибыль, похоже, ставится выше научной достоверности. Это около 7 % всей выборки — внушительная цифра для научного сообщества.

"Меня воодушевляет потенциал этих работ для поддержки решений о выборе журналов", — сказала управляющий директор Directory of Open Access Journals Джоанна Болл.

Новый инструмент основан на библиографических данных, включая цитирование, сведения об авторах и редакционных коллегиях, а также стандарты качества международного каталога DOAJ. Проверку результатов ИИ проводили исследователи и библиотекарь, чтобы снизить риск ошибок.

Какие журналы попадают в "зону риска"

Особенно подозрительными оказались издания, где обещают слишком быстрое рецензирование или допускают чрезмерное цитирование собственных статей. В условиях, когда авторы платят за публикацию, издатели часто стараются увеличить объём выпуска за счёт снижения требований к качеству.

Исследователь из Университета Колорадо в Боулдере Дэниел Акунья отмечает:

"В работе не указаны конкретные журналы или издательства, чтобы избежать судебных исков. По моим данным, большинство сомнительных изданий расположены в развивающихся странах, особенно в Индии и Иране, хотя есть и журналы известных издательств из богатых стран".

Проблемы и ограничения алгоритма

ИИ классифицировал 1092 журнала как сомнительные. Однако он допустил ошибки: 345 добросовестных изданий были ошибочно отнесены к ненадёжным, а 1782 действительно проблемных журналов остались незамеченными. Увеличение чувствительности алгоритма помогало выявлять больше сомнительных публикаций, но повышало число ложных срабатываний.

По словам экспертов, инструмент ещё требует доработки, однако уже сейчас он позволяет сэкономить исследователям время и избежать субъективных оценок, которые часто приводят к спорам.

Почему сомнительные журналы существуют

Проблема "хищных" журналов связана с системой академической оценки. Пока в университетах и научных институтах главным критерием успеха остаётся количество публикаций, издатели будут заинтересованы выпускать больше статей без должного рецензирования.

Исследователь Оттавского университета Келли Коби подчёркивает:

"Сомнительные журналы будут существовать, пока научные институты оценивают исследователей в основном по количеству публикаций. Если перейти к оценке по качеству, многие из таких журналов просто перестанут приносить прибыль".

Масштаб проблемы

По данным команды, число статей в сомнительных журналах с 2000 по 2020 год выросло более чем в десять раз, достигнув примерно 45 тысяч. И эта тенденция продолжает усиливаться. Поэтому создание автоматизированных систем мониторинга становится особенно важным.

Эксперты считают, что алгоритмы нужно регулярно обновлять, ведь журналы меняют названия и тактики, чтобы скрыться от проверки.

Три интересных факта