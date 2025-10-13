Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Эмоции в тексте
Эмоции в тексте
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:39

Глазам больше нельзя верить: простые приёмы, чтобы распознать подделку от нейросети

Эксперт Зубарев: даже специалист не отличит фейковое видео от настоящего

Пранки с помощью искусственного интеллекта становятся всё популярнее, но и всё опаснее. Новое развлечение — показывать родителям сгенерированные фото незнакомцев, якобы находящихся у них дома. Кажется безобидным, но для неподготовленного человека это может стать настоящим стрессом. Эксперты предупреждают: такие "шутки" способны подорвать доверие, вызвать тревожность и даже спровоцировать панику.

Когда игра переходит грань

ИИ сегодня способен создавать изображения с такой точностью, что даже специалисты не всегда могут отличить подделку. Появление реалистичных видео и фото открыло широкие возможности для пранков, но вместе с тем — и для манипуляций. Особенно уязвимыми оказываются пожилые люди, не знакомые с принципами работы нейросетей.

"Даже специалист не может 100-процентно отличить (настоящее видео от сгенерированного). Единственный вариант, который сейчас рассматриваю, — это обязательная маркировка (видео)", — отметил разработчик российского ИИ Сергей Зубарев.

По его словам, некоторые крупные компании уже вводят такую маркировку. Так, OpenAI отмечает созданные искусственным интеллектом ролики, чтобы зрители могли распознать их происхождение.

Почему это важно

Подделки становятся всё более правдоподобными. Нейросети имитируют мимику, движения, голос. Для создания реалистичного видео достаточно нескольких минут исходного материала. Это открывает дорогу не только розыгрышам, но и мошенничеству — от фейковых звонков до вымогательства.

Исследования показывают, что люди всё чаще доверяют визуальному контенту без проверки. Согласно данным компании Pro-Vision Communications, почти каждый пятый россиянин при принятии важных решений обращается к астрологам, тарологам или нумерологам. При этом только 12% доверяют искусственному интеллекту. Но, как отмечают эксперты, именно отсутствие критического мышления делает человека уязвимым перед манипуляциями — как эзотерическими, так и цифровыми.

Как защититься от ИИ-пранков

Чтобы не попасть в ловушку искусственных изображений и видео, достаточно соблюдать несколько простых правил.

  1. Проверяйте источник. Всегда уточняйте, откуда пришел контент — особенно если он вызывает тревогу или шок.

  2. Обращайте внимание на детали. На подделках часто заметны неестественные тени, размытые линии или странные пропорции.

  3. Не спешите делиться. Даже если фото кажется правдоподобным, дайте себе время оценить ситуацию.

  4. Пользуйтесь официальными сервисами проверки. Сегодня уже существуют инструменты, которые помогают определить, создано ли изображение нейросетью.

  5. Развивайте медиаграмотность. Это лучшая защита от любого вида цифрового обмана.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверять всему, что выглядит реалистично.
Последствие: вы становитесь жертвой пранка или фейковой информации.
Альтернатива: проверяйте факты, используйте инструменты для верификации изображений (например, Google Lens, Hive или TruePic).

А что если пранк обернётся бедой?

Шутка, показавшаяся безобидной подростку, может закончиться вызовом полиции, сердечным приступом у родителей или семейным конфликтом. ИИ-пранки способны не только разрушить доверие, но и причинить реальный вред. Психологи советуют помнить: любая манипуляция страхом — это не развлечение, а давление.

Плюсы и минусы технологий ИИ

Плюсы Минусы
Возможность обучения и творчества Риск обмана и утраты доверия
Улучшение коммуникаций и автоматизация Манипуляции и фейковые новости
Помощь людям с ограниченными возможностями Нарушение приватности
Развитие образования и науки Зависимость от технологий

Советы шаг за шагом: как повысить цифровую устойчивость

  1. Регулярно обновляйте знания. Следите за новостями в области ИИ и безопасности.

  2. Устанавливайте фильтры контента. В браузерах и соцсетях есть функции, ограничивающие распространение подозрительных видео.

  3. Обучайте близких. Особенно важно рассказывать пожилым людям, как отличить правду от фейка.

  4. Создайте привычку сомневаться. Если что-то вызывает сильные эмоции — страх, гнев, восторг — это повод остановиться и перепроверить.

FAQ

Как распознать фейковое видео?
Обратите внимание на моргание, отражения в глазах, движение губ и естественность жестов — именно здесь чаще всего видны ошибки нейросети.

Что делать, если я получил пугающее фото?
Не поддавайтесь панике, не пересылайте снимок дальше. Попробуйте проверить его с помощью обратного поиска изображений или специальных сервисов.

Можно ли доверять контенту от друзей?
Даже если фото прислал знакомый, оно могло быть создано нейросетью без злого умысла. Проверка не повредит.

Мифы и правда

Миф: ИИ легко отличить по качеству картинки.
Правда: современные нейросети создают изображения с фотореалистичными деталями, заметить подделку без анализа сложно.

Миф: ИИ-пранки — безвредное развлечение.
Правда: для человека, не знающего о существовании подобных технологий, это может стать сильным психологическим потрясением.

Миф: технологии нейросетей угрожают только в интернете.
Правда: их уже используют в звонках, мессенджерах и даже поддельных видеоконференциях.

Сон и психология

Психологи отмечают: чрезмерное доверие визуальной информации и отсутствие критического мышления напрямую связаны с повышенной тревожностью. Люди, которые часто сталкиваются с фейковыми изображениями, начинают сомневаться даже в реальных событиях. Это снижает качество сна и повышает стресс.

Исторический контекст

Появление фейков не ново. В XIX веке подделывали фотографии "призраков", в XX — аудиозаписи и документы. Разница лишь в скорости распространения: если раньше разоблачение занимало недели, то сегодня фейк может облететь мир за часы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные Фуданьского университета создали чип с памятью толщиной в один атом сегодня в 14:26
Кремниевым гигантам пора бояться: новый чип из Шанхая может обрушить рынок электроники

Китайские учёные создали чип с памятью толщиной в один атом. Эта разработка может стать началом новой эры в микроэлектронике, где границы миниатюризации исчезают.

Читать полностью » ЦБ России введёт лимит на количество банковских карт с декабря 2025 года сегодня в 13:17
Больше 5 карт в одном банке? Грядут блокировки, а вы даже не догадывались

Россиянам установят лимит на количество банковских карт — не более пяти в одном банке и двадцати в сумме. Зачем вводят новые правила и как они повлияют на клиентов?

Читать полностью » Библиотека Кембриджа запустила проект Future Nostalgia по сохранению старых дискет сегодня в 12:18
Флоппи-диск, которого боялся сам Google: что восстанавливают в тишине кембриджских архивов

Кембриджская библиотека спасает архивы с дискет, включая файлы Стивена Хокинга. Как инженеры читают данные, которые больше никто не может открыть?

Читать полностью » МГУ откроет факультет искусственного интеллекта в 2026 году сегодня в 11:09
Гарвард в шоке: МГУ запускает факультет, который охотится за мозгами будущего

МГУ открывает новый факультет искусственного интеллекта — проект, который объединит науку, технологии и образование. Что ждёт будущих студентов?

Читать полностью » Xiaomi сворачивает линейки Mix Flip и Civi, сосредоточившись на флагманах и AI-устройствах сегодня в 10:17
Складки не спасли: Xiaomi тихо отменила конкурента Galaxy Z Flip

Xiaomi неожиданно заморозила разработку смартфонов Mix Flip и Civi. Почему компания пересматривает стратегию и какие устройства займут их место?

Читать полностью » Принц Гарри обвинил технологические корпорации в эксплуатации детей ради прибыли сегодня в 9:17
Алгоритмы против детства: принц Гарри обвинил соцсети в эксплуатации детей

На благотворительном вечере в Нью-Йорке принц Гарри и Меган Маркл призвали мир защитить детей от давления социальных сетей. Что именно они предложили?

Читать полностью » GPT-5 и Gemini 2.5 Pro взяли порог сегодня в 8:17
ИИ переписал звёзды: GPT-5 взял "золото" на олимпиаде по астрономии — и не списывал

ИИ-модели впервые стабильно дотянули до «золота» на задачах IOAA. Почему они сильны в формулах, где ломаются на графиках — и что им поможет «видеть» решение?

Читать полностью » Взлом Nintendo: Crimson Collective заявила о доступе к серверам и SDK сегодня в 7:16
Nintendo снова под прицелом: хакеры утверждают, что унесли исходники и секреты

Crimson Collective заявила о взломе серверов Nintendo. Эксперты подозревают связь с LAPSUS$ и вымогательство данных разработчиков.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Турции нашли 5000-летний сосуд с человеческим лицом
Дом
Производители бытовой химии напомнили: для дезинфекции поверхностей нужно выдерживать средство не менее 5 минут
Красота и здоровье
Кардиолог Навин Бхамри: тяжесть в груди и вздутие живота могут быть признаками тихого сердечного приступа
Еда
Гарвардская школа общественного здравоохранения: семена чиа богаты омега-3 и снижают уровень холестерина
Красота и здоровье
Сухость и трещины у крыльев носа зимой связаны с нарушением липидного барьера — эксперты
СФО
Тюменцам рекомендовали телефоны экстренных служб для зимнего сезона
Красота и здоровье
Отказ от увлажнения усиливает выработку себума и провоцирует акне — дерматолог Василь
Туризм
С 12 октября 2025 года в ЕС заработала система EES для фиксации въезда и выезда путешественников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet