© Pexels by Sora Shimazaki is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:57

Хакеры взяли в руки ИИ Claude — последствия ошеломили весь мир

Хакеры применили модель Claude для атак на госучреждения и медслужбы — отчёт Anthropic

От программ-вымогателей, которые учатся генерировать код в реальном времени, до обманных методов социальной инженерии вроде "вайб-хакинга" — у киберпреступников появилось оружие нового уровня.

Claude под прицелом

Компания Anthropic, один из ведущих игроков на рынке ИИ, признала: её модель Claude использовалась хакерами в качестве инструмента для сложных атак. В отчёте говорится, что злоумышленники применяли Claude Code практически автономно — от поиска уязвимых целей до анализа украденных данных и подсчёта суммы выкупа.

Пострадали как минимум 17 организаций: среди них государственные учреждения, медицинские службы, религиозные сообщества и даже службы экстренной помощи. Суммы требований достигали 500 тысяч долларов в биткоинах.

Ещё один эпизод, описанный исследователями, связан с Северной Кореей. Тамошние операторы использовали Claude для создания поддельных резюме и получения удалённой работы в крупнейших технологических компаниях США. ИИ помогал им адаптировать тексты, переводить переписку и даже писать код. В Anthropic назвали это "новой фазой мошенничества с трудоустройством".

PromptLock — вирус-вымогатель будущего

Не менее тревожной находкой стали исследования словацкой компании Eset, которая впервые зафиксировала программу-вымогатель PromptLock. Этот вирус использует искусственный интеллект, чтобы создавать уникальный вредоносный код для каждого заражения.

Классические антивирусы здесь бессильны: программа сканирует файлы, выбирает самые важные, извлекает и шифрует их, а иногда и безвозвратно удаляет.

"Открытие PromptLock показывает, как инструменты ИИ могут использоваться для автоматизации различных этапов атак программ-вымогателей с такой скоростью и масштабом, которые ранее считались невозможными. Это открывает новые горизонты в кибератаках", — отмечает Eset.

Хотя пока это лишь прототип, эксперты уверены: технологии такого рода могут полностью изменить правила игры. Ведь если раньше для создания вируса требовались время и специальные знания, то теперь ИИ берёт на себя почти всю работу.

Что дальше?

По мнению специалистов, в ближайшем будущем в зону риска попадут и так называемые "агенты-браузеры" — усовершенствованные версии привычных веб-браузеров с интегрированным искусственным интеллектом. Сегодня их разрабатывают все ведущие технологические корпорации.

Развитие ИИ в сфере киберугроз показывает: привычная оборона уже не работает. А значит, в ближайшие годы кибербезопасность будет требовать совершенно новых подходов и инструментов.

