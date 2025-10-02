Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:36

Собака потерялась, но ИИ её запомнил: как в Подмосковье нашли тысячу хвостов

В Подмосковье ИИ-сервис помог найти свыше тысячи потерянных животных за год

С конца 2024 года в Подмосковье начал работать необычный сервис "Поиск домашних животных", в основу которого лег искусственный интеллект. За год его использования система помогла найти свыше тысячи потерянных питомцев. Проект, разработанный компанией NtechLab, доказал, что ИИ может быть полезен не только в сфере безопасности, но и в такой чувствительной области, как возвращение животных домой.

Как работает сервис

Алгоритм встроен в портал госуслуг Московской области. Владельцы, потерявшие собаку или кошку, могут загрузить фотографию питомца. Искусственный интеллект сопоставляет снимок с базой найденных животных, куда попадают фотографии от пользователей и волонтёров. Система анализирует изображение и показывает максимально похожие варианты.

Дополнительно доступен поиск по параметрам:

  • пол;

  • возраст;

  • порода;

  • окрас;

  • наличие чипа.

Таким образом, шанс вернуть питомца заметно увеличивается.

Цитаты участников проекта

"Внешность животных уникальна, как и у людей. ИИ мгновенно находит совпадения", — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

"Функция поиска по фото была успешно задействована более 1,3 тысячи раз", — отметила министр госуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

Сравнение: традиционный поиск и поиск с ИИ

Метод Особенности Недостатки
Объявления на улицах Доступен всем, можно разместить быстро Зависит от внимательности прохожих
Соцсети и чаты Массовое распространение информации Информация быстро теряется в потоке
Поиск с ИИ Анализ фото и базы за секунды Пока доступен не во всех регионах

Советы шаг за шагом: что делать, если потерялся питомец

  1. Сразу разместите объявление в сервисе "Поиск домашних животных" с фото и характеристиками.

  2. Уточните дополнительные параметры (порода, возраст, цвет, чип).

  3. Сообщите о пропаже в соцсетях и местных чатах.

  4. Обратитесь в ближайший приют или ветеринарную клинику.

  5. Следите за обновлениями в сервисе: база постоянно пополняется фотографиями найденных животных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отсутствие качественной фотографии питомца.
    Последствие: система не сможет корректно сопоставить изображения.
    Альтернатива: заранее сделайте несколько снимков питомца с разных ракурсов.

  • Ошибка: игнорирование функции чипирования.
    Последствие: затруднённый поиск и меньше шансов на возврат.
    Альтернатива: установить чип у ветеринара и внести данные в базу.

  • Ошибка: надежда только на традиционные методы поиска.
    Последствие: потеря времени и шансов найти животное.
    Альтернатива: использовать ИИ-сервисы вместе с объявлениями и соцсетями.

А что если сервис запустят по всей стране?

Опыт Подмосковья показывает высокий спрос. Если технология распространится в другие регионы, можно будет создать федеральную базу данных домашних животных. Это ускорит поиск не только по городу, но и между регионами — особенно актуально для питомцев, которые могут уехать с людьми в другой населённый пункт.

Плюсы и минусы ИИ-поиска

Плюсы Минусы
Быстрая обработка фото и мгновенные результаты Ограниченная география работы
Возможность поиска по дополнительным параметрам Нужна качественная база снимков
Бесплатный доступ для жителей региона Зависимость от интернет-доступа
Поддержка волонтёров и приютов Требует развития и расширения инфраструктуры

FAQ

Как загрузить фото в сервис?
Функция доступна на портале госуслуг Московской области в разделе "Домашние животные".

Сколько времени занимает поиск?
Система сопоставляет изображения за секунды, после чего выдаёт похожие карточки.

Можно ли искать питомца без фото?
Да, можно использовать фильтры по возрасту, полу, окрасу и другим параметрам.

Нужна ли регистрация?
Да, поиск работает через авторизацию на портале.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ не отличает похожих животных.
    Правда: алгоритм учитывает десятки уникальных параметров и выдает высокую точность.

  • Миф: база данных формируется только государством.
    Правда: её наполняют сами жители и волонтёры, загружая фото найденных питомцев.

  • Миф: сервис доступен только владельцам собак.
    Правда: поиск работает и для кошек, и для других домашних животных.

Три интересных факта

  1. За первый год работы было найдено более тысячи питомцев, вернувшихся домой.

  2. В основе алгоритма лежат технологии распознавания лиц, адаптированные для животных.

  3. В ближайшее время планируется запуск системы ещё в одном российском регионе.

Исторический контекст

  • 2010-е: активное внедрение технологий распознавания лиц в сфере безопасности.

  • 2020-е: первые эксперименты с использованием ИИ для поиска животных.

  • 2024: запуск сервиса "Поиск домашних животных" в Подмосковье.

  • 2025: более тысячи успешных случаев поиска, планы масштабирования на новые регионы.

