Бесплатный инструмент из PyPI превращает даже новичка в хакера за пару кликов

Появление нового инструмента Villager вызвало бурное обсуждение в сфере кибербезопасности. С одной стороны, он подаётся как мощное решение для пентестинга, с другой — эксперты всё чаще называют его "новым Cobalt Strike", но уже на базе искусственного интеллекта. Масштабы интереса впечатляют: всего за пару месяцев Villager скачали более десяти тысяч раз.

Что такое Villager и как он устроен

Программа размещена в Python Package Index и работает как клиент Model Context Protocol (MCP). Внутри собраны десятки готовых решений: от Kali Linux до сотен инструментов, традиционно применяемых в аудите безопасности. По сути, Villager представляет собой универсальную платформу, где ИИ автоматизирует ключевые рабочие процессы.

Важная особенность — использование моделей DeepSeek. Они позволяют генерировать эксплойты на основе базы из 4201 системного запроса и подбирать варианты атаки, которые сложнее обнаружить защитным ПО. Встроенные механизмы анализа и принятия решений в реальном времени превращают Villager в инструмент, с которым может справиться даже новичок.

"Как и Cobalt Strike, его можно использовать в законных целях, но он также может применяться в злонамеренных сценариях без необходимости специальных знаний, поскольку инструмент полностью автоматизирован", — сказал главный исследователь безопасности ИИ в Straiker Дэн Регаладо.

Подозрительное происхождение

Исследователи из Straiker установили связь Villager с китайской организацией Cyberspike. Эта структура появилась в 2023 году и заявляла себя как разработчика решений в области ИИ, но её деятельность сопровождалась странностями: у компании нет полноценного сайта, информация о сотрудниках отсутствует, а домен долгое время использовался в других проектах.

Более того, ещё в 2023 году продукты Cyberspike были загружены на VirusTotal, где специалисты заметили в них интеграцию с трояном AsyncRAT. Этот инструмент позволяет перехватывать камеры, записывать клавиши, взламывать аккаунты Discord и подключаться к удалённым рабочим столам.

"Наш анализ подтверждает, что Cyberspike интегрировал AsyncRAT в свой продукт Red Team, а также дополнительные плагины для известных хакерских инструментов, таких как Mimikatz", — отметили Регаладо и его коллега Аманда Руссо.

Возможности Villager на практике

В работе Villager использует порт 25989 для централизованного обмена сообщениями и запускает контейнеры Kali Linux для тестирования систем. В зависимости от найденных уязвимостей он может автоматически применять WPScan против WordPress или переходить к анализу API через браузерную автоматизацию. Каждое действие проходит проверку успешности перед переходом к следующему шагу.

Также встроена функция самоуничтожения: контейнеры удаляют журналы активности и результаты сканирования, чтобы усложнить расследование. Дополнительно Villager поддерживает интеграцию с Pydantic AI, что помогает строго соблюдать форматирование данных.

Таким образом, инструмент подходит не только для точечных атак на отдельное веб-приложение, но и для создания сложных цепочек с участием нескольких уязвимостей и сервисов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Автоматизация процессов пентестинга Возможность использования в кибератаках Интеграция с ИИ и DeepSeek Подозрительное происхождение (Cyberspike) Поддержка Linux, Windows, macOS Привязка к троянам и хакерским тулзетам Простота для новичков Скрытые механизмы обхода защиты Гибкость и масштабируемость Высокий риск злоупотребления

Сравнение с Cobalt Strike

Характеристика Villager Cobalt Strike Основа Искусственный интеллект Скриптовая инфраструктура Автоматизация Полная, включая эксплойты Частичная Распространение Python Package Index Прямые загрузки, утечки Легальность Позиционируется как пентест Часто ассоциируется с кибератаками Гибкость Работа с контейнерами и MCP Модульная архитектура

Как действовать компаниям: пошаговые советы

Настроить мониторинг подозрительного сетевого трафика, включая порт 25989. Использовать системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), адаптированные к новым типам эксплойтов. Обновлять веб-приложения (WordPress, API) и закрывать известные уязвимости. Применять ИИ-решения для защиты — автоматизация необходима не меньше, чем у атакующих. Проводить регулярные учения по реагированию на инциденты.

Мифы и правда

Миф: Villager — это просто ещё один пентест-инструмент.

Правда: его архитектура и автоматизация делают его привлекательным для киберпреступников.

Миф: если продукт размещён на PyPI, он безопасен.

Правда: платформа открыта, и там встречаются инструменты с двойным назначением.

Миф: злоумышленникам нужен высокий уровень навыков.

Правда: Villager позволяет запускать атаки даже непрофессионалам.

FAQ

Как выбрать надёжный инструмент для пентеста?

Выбирайте решения от проверенных поставщиков с открытой документацией и поддержкой сообщества.

Сколько стоит Villager?

Инструмент распространяется бесплатно через PyPI, но его использование может обойтись дорого при утечке данных.

Что лучше для компании: Villager или классические сканеры?

Классические сканеры безопаснее с точки зрения легальности, но Villager выигрывает по автоматизации.

Исторический контекст

2012 год — появление Cobalt Strike, ставшего популярным у пентестеров и киберпреступников. 2023 год — регистрация компании Cyberspike в Китае и выпуск первой линейки продуктов. 2025 год — выход Villager и быстрый рост числа загрузок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование неподдерживаемых CMS и старых версий ПО.

Последствие: автоматизированная эксплуатация уязвимостей Villager.

Альтернатива: регулярные обновления и патчи.

А что если…

Villager станет таким же массовым инструментом, как Cobalt Strike? Тогда компании по всему миру будут вынуждены внедрять ИИ-защиту, а рынок кибербезопасности изменится: без автоматизации бороться с новыми угрозами станет невозможно.

