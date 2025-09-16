Бесплатный инструмент из PyPI превращает даже новичка в хакера за пару кликов
Появление нового инструмента Villager вызвало бурное обсуждение в сфере кибербезопасности. С одной стороны, он подаётся как мощное решение для пентестинга, с другой — эксперты всё чаще называют его "новым Cobalt Strike", но уже на базе искусственного интеллекта. Масштабы интереса впечатляют: всего за пару месяцев Villager скачали более десяти тысяч раз.
Что такое Villager и как он устроен
Программа размещена в Python Package Index и работает как клиент Model Context Protocol (MCP). Внутри собраны десятки готовых решений: от Kali Linux до сотен инструментов, традиционно применяемых в аудите безопасности. По сути, Villager представляет собой универсальную платформу, где ИИ автоматизирует ключевые рабочие процессы.
Важная особенность — использование моделей DeepSeek. Они позволяют генерировать эксплойты на основе базы из 4201 системного запроса и подбирать варианты атаки, которые сложнее обнаружить защитным ПО. Встроенные механизмы анализа и принятия решений в реальном времени превращают Villager в инструмент, с которым может справиться даже новичок.
"Как и Cobalt Strike, его можно использовать в законных целях, но он также может применяться в злонамеренных сценариях без необходимости специальных знаний, поскольку инструмент полностью автоматизирован", — сказал главный исследователь безопасности ИИ в Straiker Дэн Регаладо.
Подозрительное происхождение
Исследователи из Straiker установили связь Villager с китайской организацией Cyberspike. Эта структура появилась в 2023 году и заявляла себя как разработчика решений в области ИИ, но её деятельность сопровождалась странностями: у компании нет полноценного сайта, информация о сотрудниках отсутствует, а домен долгое время использовался в других проектах.
Более того, ещё в 2023 году продукты Cyberspike были загружены на VirusTotal, где специалисты заметили в них интеграцию с трояном AsyncRAT. Этот инструмент позволяет перехватывать камеры, записывать клавиши, взламывать аккаунты Discord и подключаться к удалённым рабочим столам.
"Наш анализ подтверждает, что Cyberspike интегрировал AsyncRAT в свой продукт Red Team, а также дополнительные плагины для известных хакерских инструментов, таких как Mimikatz", — отметили Регаладо и его коллега Аманда Руссо.
Возможности Villager на практике
В работе Villager использует порт 25989 для централизованного обмена сообщениями и запускает контейнеры Kali Linux для тестирования систем. В зависимости от найденных уязвимостей он может автоматически применять WPScan против WordPress или переходить к анализу API через браузерную автоматизацию. Каждое действие проходит проверку успешности перед переходом к следующему шагу.
Также встроена функция самоуничтожения: контейнеры удаляют журналы активности и результаты сканирования, чтобы усложнить расследование. Дополнительно Villager поддерживает интеграцию с Pydantic AI, что помогает строго соблюдать форматирование данных.
Таким образом, инструмент подходит не только для точечных атак на отдельное веб-приложение, но и для создания сложных цепочек с участием нескольких уязвимостей и сервисов.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Автоматизация процессов пентестинга
|Возможность использования в кибератаках
|Интеграция с ИИ и DeepSeek
|Подозрительное происхождение (Cyberspike)
|Поддержка Linux, Windows, macOS
|Привязка к троянам и хакерским тулзетам
|Простота для новичков
|Скрытые механизмы обхода защиты
|Гибкость и масштабируемость
|Высокий риск злоупотребления
Сравнение с Cobalt Strike
|Характеристика
|Villager
|Cobalt Strike
|Основа
|Искусственный интеллект
|Скриптовая инфраструктура
|Автоматизация
|Полная, включая эксплойты
|Частичная
|Распространение
|Python Package Index
|Прямые загрузки, утечки
|Легальность
|Позиционируется как пентест
|Часто ассоциируется с кибератаками
|Гибкость
|Работа с контейнерами и MCP
|Модульная архитектура
Как действовать компаниям: пошаговые советы
-
Настроить мониторинг подозрительного сетевого трафика, включая порт 25989.
-
Использовать системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), адаптированные к новым типам эксплойтов.
-
Обновлять веб-приложения (WordPress, API) и закрывать известные уязвимости.
-
Применять ИИ-решения для защиты — автоматизация необходима не меньше, чем у атакующих.
-
Проводить регулярные учения по реагированию на инциденты.
Мифы и правда
-
Миф: Villager — это просто ещё один пентест-инструмент.
Правда: его архитектура и автоматизация делают его привлекательным для киберпреступников.
-
Миф: если продукт размещён на PyPI, он безопасен.
Правда: платформа открыта, и там встречаются инструменты с двойным назначением.
-
Миф: злоумышленникам нужен высокий уровень навыков.
Правда: Villager позволяет запускать атаки даже непрофессионалам.
FAQ
Как выбрать надёжный инструмент для пентеста?
Выбирайте решения от проверенных поставщиков с открытой документацией и поддержкой сообщества.
Сколько стоит Villager?
Инструмент распространяется бесплатно через PyPI, но его использование может обойтись дорого при утечке данных.
Что лучше для компании: Villager или классические сканеры?
Классические сканеры безопаснее с точки зрения легальности, но Villager выигрывает по автоматизации.
Исторический контекст
-
2012 год — появление Cobalt Strike, ставшего популярным у пентестеров и киберпреступников.
-
2023 год — регистрация компании Cyberspike в Китае и выпуск первой линейки продуктов.
-
2025 год — выход Villager и быстрый рост числа загрузок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использование неподдерживаемых CMS и старых версий ПО.
-
Последствие: автоматизированная эксплуатация уязвимостей Villager.
-
Альтернатива: регулярные обновления и патчи.
А что если…
Villager станет таким же массовым инструментом, как Cobalt Strike? Тогда компании по всему миру будут вынуждены внедрять ИИ-защиту, а рынок кибербезопасности изменится: без автоматизации бороться с новыми угрозами станет невозможно.
Интересные факты
-
В Китае соревнования CTF (Capture the Flag) используются для отбора перспективных хакеров. Автор Villager — бывший участник одной из таких команд.
-
Villager использует более 4200 системных запросов ИИ — рекордный объём базы для подобных инструментов.
-
У Villager встроена функция удаления следов работы, что сближает его с шпионскими программами.
