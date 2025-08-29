Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разгрузочные дни
Разгрузочные дни
© web.archive.org by Jannis Brandt is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:11

ИИ считает калории, но не ошибки: почему диетологи пока незаменимы

Эксперты предупредили: ИИ не учитывает болезни и может навредить при составлении рациона

Сегодня всё больше людей пробуют планировать рацион с помощью нейросетей. Искусственный интеллект действительно упрощает жизнь, но способен ли он полностью заменить работу диетолога?

Преимущества использования ИИ

Искусственный интеллект — это доступный и удобный инструмент, который всё чаще выбирают вместо визита к специалисту.

  • Бесплатность — консультация у врача стоит денег, а ИИ можно использовать без ограничений.

  • Экономия времени — готовый список покупок, рецепты и идеи для блюд формируются мгновенно.

  • Простота — даже новичку легко составить базовый план питания.

По словам диетолога Виолеты Моррис (HuffPost), именно отсутствие затрат и удобство становятся решающими факторами для многих пользователей.

Ограничения и риски

Однако вместе с плюсами есть и серьёзные минусы.

  1. Поверхностность знаний.
    ИИ обобщает доступные данные, тогда как диетологи обладают клинической подготовкой. План от нейросети чаще всего слишком упрощён.

  2. Невозможность учесть индивидуальные особенности.
    По словам Моррис, ИИ не подходит для людей с диабетом, гипертонией и другими заболеваниями, требующими особых рекомендаций.

  3. Зависимость от качества запроса.
    Диетолог Мелани Крам отмечает: чтобы результат был полезным, нужно указывать данные об аллергиях, калорийности, предпочтениях. Но даже этого может оказаться недостаточно.

  4. Риск дисбаланса.
    Патрисиа Колеса предупреждает, что ИИ не всегда учитывает баланс питательных веществ. Такой рацион может оказаться неполным и навредить здоровью.

  5. Ошибки и отсутствие сопровождения.
    ИИ может допускать неточности, тогда как живой специалист способен корректировать план и давать поддержку.

Почему диетологи остаются незаменимыми

Моррис подчёркивает:

"Диетолог может предоставить персонализированное сопровождение по вопросам создания сбалансированного рациона — правильного сочетания углеводов, белков и жиров, — а также поддержку, которую ИИ просто не может заменить".

Таким образом, искусственный интеллект можно использовать как дополнительный инструмент, но заменить квалифицированного диетолога он не способен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диабет и фрукты: врачи рекомендуют 2–3 порции в день по 150 г сегодня в 17:21

Виноград при диабете может обернуться бедой — вот что происходит

Можно ли диабетикам есть виноград и какие фрукты безопаснее включать в рацион? Разбираемся, как выбирать и сочетать плоды без вреда для здоровья.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие средства по уходу за кожей лучше выбирать мужчинам сегодня в 17:15

Пять минут в день — и кожа выглядит моложе: мужской уход без лишних усилий

Узнайте 7 секретов идеального ухода за мужской кожей, чтобы избежать сухости и раздражения. Откройте для себя секреты красоты и здоровья кожи.

Читать полностью » Эксперты назвали продукты, которые снижают риск диабета 2 типа вчера в 16:31

Тихая альтернатива инсулину: как привычные блюда стабилизируют уровень глюкозы

Открывайте для себя, как правильные продукты могут стать вашим естественным лекарством от диабета. Узнайте, что включить в рацион для стабилизации уровня сахара!

Читать полностью » Орехи, семена и бобовые: простые способы обогатить блюда белком без изменения вкуса сегодня в 16:13

Белка больше, чем в стейке: неожиданные продукты для смузи и выпечки

Белок можно добавить почти в любое блюдо — от смузи до овсянки. Узнайте, как увеличить его количество в рационе без однообразия и лишних усилий.

Читать полностью » Врач-диетолог Анна Белоусова: регулярное употребление фастфуда повышает риск рака сегодня в 15:11

Каждый перекус сокращает жизнь: скрытая цена любимых фастфуд-блюд

Регулярное употребление фастфуда увеличивает риск онкозаболеваний. Как глутамат натрия влияет на здоровье и почему его не стоит игнорировать?

Читать полностью » Немецкие учёные: ароматизаторы, красители и подсластители в еде повышают смертность сегодня в 15:07

Подсластители обещают стройность, но приводят к этйо опасности — главный обман диетической индустрии

Новое исследование показало: не все добавки в ультрапереработанных продуктах одинаково опасны. Какие именно связаны с повышенной смертностью?

Читать полностью » Врачи назвали киви суперфудом: в чём польза и как правильно его есть сегодня в 14:15

Секрет идеального пищеварения: почему киви должен быть в вашей тарелке каждый день

Врач-эндокринолог рассказала о пользе киви. Этот фрукт богат витамином C, клетчаткой и ферментом актинидином, что положительно влияет на иммунитет, кожу и пищеварение.

Читать полностью » Врач Мескина: прививка от гриппа снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений сегодня в 14:03

Осень приносит не только дождь, но и вирусы: как защитить организм

Осень приносит с собой вирусы и простуды. Врачи рассказали, как укрепить организм и снизить риск тяжелых осложнений.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Учёные КФУ: глобальное потепление изменяет экосистемы Крыма и расширяет ареалы южных животных
Дом

Специалисты советуют стирать шторы и покрывала минимум раз в месяц для борьбы с пылью
Наука и технологии

Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет
Спорт и фитнес

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома
Наука и технологии

Археологи обнаружили доказательства обширной денежной циркуляции в древней Юго-Восточной Азии
Культура и шоу-бизнес

People: роман Хью Джекмана и Саттон Фостер остаётся крепким
Дом

Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru