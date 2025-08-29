ИИ считает калории, но не ошибки: почему диетологи пока незаменимы

Сегодня всё больше людей пробуют планировать рацион с помощью нейросетей. Искусственный интеллект действительно упрощает жизнь, но способен ли он полностью заменить работу диетолога?

Преимущества использования ИИ

Искусственный интеллект — это доступный и удобный инструмент, который всё чаще выбирают вместо визита к специалисту.

Бесплатность — консультация у врача стоит денег, а ИИ можно использовать без ограничений.

Экономия времени — готовый список покупок, рецепты и идеи для блюд формируются мгновенно.

Простота — даже новичку легко составить базовый план питания.

По словам диетолога Виолеты Моррис (HuffPost), именно отсутствие затрат и удобство становятся решающими факторами для многих пользователей.

Ограничения и риски

Однако вместе с плюсами есть и серьёзные минусы.

Поверхностность знаний.

ИИ обобщает доступные данные, тогда как диетологи обладают клинической подготовкой. План от нейросети чаще всего слишком упрощён. Невозможность учесть индивидуальные особенности.

По словам Моррис, ИИ не подходит для людей с диабетом, гипертонией и другими заболеваниями, требующими особых рекомендаций. Зависимость от качества запроса.

Диетолог Мелани Крам отмечает: чтобы результат был полезным, нужно указывать данные об аллергиях, калорийности, предпочтениях. Но даже этого может оказаться недостаточно. Риск дисбаланса.

Патрисиа Колеса предупреждает, что ИИ не всегда учитывает баланс питательных веществ. Такой рацион может оказаться неполным и навредить здоровью. Ошибки и отсутствие сопровождения.

ИИ может допускать неточности, тогда как живой специалист способен корректировать план и давать поддержку.

Почему диетологи остаются незаменимыми

Моррис подчёркивает:

"Диетолог может предоставить персонализированное сопровождение по вопросам создания сбалансированного рациона — правильного сочетания углеводов, белков и жиров, — а также поддержку, которую ИИ просто не может заменить".

Таким образом, искусственный интеллект можно использовать как дополнительный инструмент, но заменить квалифицированного диетолога он не способен.