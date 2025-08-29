ИИ считает калории, но не ошибки: почему диетологи пока незаменимы
Сегодня всё больше людей пробуют планировать рацион с помощью нейросетей. Искусственный интеллект действительно упрощает жизнь, но способен ли он полностью заменить работу диетолога?
Преимущества использования ИИ
Искусственный интеллект — это доступный и удобный инструмент, который всё чаще выбирают вместо визита к специалисту.
-
Бесплатность — консультация у врача стоит денег, а ИИ можно использовать без ограничений.
-
Экономия времени — готовый список покупок, рецепты и идеи для блюд формируются мгновенно.
-
Простота — даже новичку легко составить базовый план питания.
По словам диетолога Виолеты Моррис (HuffPost), именно отсутствие затрат и удобство становятся решающими факторами для многих пользователей.
Ограничения и риски
Однако вместе с плюсами есть и серьёзные минусы.
-
Поверхностность знаний.
ИИ обобщает доступные данные, тогда как диетологи обладают клинической подготовкой. План от нейросети чаще всего слишком упрощён.
-
Невозможность учесть индивидуальные особенности.
По словам Моррис, ИИ не подходит для людей с диабетом, гипертонией и другими заболеваниями, требующими особых рекомендаций.
-
Зависимость от качества запроса.
Диетолог Мелани Крам отмечает: чтобы результат был полезным, нужно указывать данные об аллергиях, калорийности, предпочтениях. Но даже этого может оказаться недостаточно.
-
Риск дисбаланса.
Патрисиа Колеса предупреждает, что ИИ не всегда учитывает баланс питательных веществ. Такой рацион может оказаться неполным и навредить здоровью.
-
Ошибки и отсутствие сопровождения.
ИИ может допускать неточности, тогда как живой специалист способен корректировать план и давать поддержку.
Почему диетологи остаются незаменимыми
Моррис подчёркивает:
"Диетолог может предоставить персонализированное сопровождение по вопросам создания сбалансированного рациона — правильного сочетания углеводов, белков и жиров, — а также поддержку, которую ИИ просто не может заменить".
Таким образом, искусственный интеллект можно использовать как дополнительный инструмент, но заменить квалифицированного диетолога он не способен.
