Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Spotify
Spotify
© commons.wikimedia.org by Syced is licensed under CC0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:00

Когда боты поют вместо людей: Spotify объявила войну фальшивым голосам

Spotify удалил 75 миллионов ИИ-треков для защиты прав музыкантов

Spotify решительно взялась за борьбу с музыкой, созданной искусственным интеллектом. В стремлении сохранить честность платформы сервис удалил 75 миллионов треков, загруженных с нарушением правил. Это стало частью более масштабной программы по очистке каталога от сгенерированного контента.

Почему это стало проблемой

Развитие инструментов вроде Suno позволяет легко создавать новые композиции в больших объёмах. Пользователи таких сервисов иногда публикуют музыку под именами известных артистов, чтобы получать роялти. Массовые загрузки и имитация голосов подрывают доверие к платформе и мешают добросовестным музыкантам продвигать свои работы.

Spotify отметила, что случай с ИИ-треками приобрёл масштаб, и компания решила действовать системно. Теперь платформа использует продвинутые алгоритмы для выявления нарушений.

Новый спам-фильтр

Компания внедрила механизм, который автоматически определяет массовые загрузки и дублирующийся контент. Особое внимание уделяется трекам с SEO-оптимизированными названиями — они чаще всего указывают на попытку обмана алгоритмов. При этом фильтр работает в "щадящем" режиме, чтобы не ограничивать легальные публикации.

Как это работает

  1. Анализируется количество загруженных треков за короткий промежуток времени.

  2. Определяются повторы и слишком похожие композиции.

  3. Проверяются названия на предмет чрезмерной оптимизации под поисковые алгоритмы.

Такая система позволяет отсекать фальшивый контент, не мешая музыкантам, которые создают оригинальные произведения.

Запрет на имитацию голосов

Особое внимание Spotify уделила подделке идентичности артистов. Теперь категорически запрещено использовать ИИ для создания клонов голосов. Это касается как известных исполнителей, так и начинающих музыкантов, чьи голоса могут быть подделаны для получения выгоды.

Прозрачность и добровольное раскрытие

Компания также работает с отраслевыми партнёрами над созданием стандарта раскрытия информации о применении ИИ в музыке. Новый механизм позволит авторам указывать, в какой степени использовались алгоритмы, без риска для видимости в поиске и рекомендациях.

"Наша цель — поддерживать честную среду для всех артистов", — заявил представитель Spotify.

А что если ИИ будет использоваться корректно?

Spotify не стремится полностью исключить технологии искусственного интеллекта из музыкальной индустрии. Напротив, при правильном применении они могут ускорять создание новых треков, помогать с аранжировкой и вдохновлять музыкантов на эксперименты. Главное — соблюдение правил платформы и прозрачность использования инструментов.

Плюсы и минусы инициативы Spotify

Плюсы Минусы
Чистая платформа без фальшивых треков Возможны случайные блокировки легальной музыки
Защита прав исполнителей Требуется постоянная настройка фильтров
Прозрачность при использовании ИИ Не все пользователи знакомы с новым стандартом раскрытия
Снижение мошеннических роялти Возможно увеличение нагрузки на алгоритмы модерации

Советы для музыкантов

  1. Использовать ИИ как инструмент, а не для подделки чужих треков.

  2. Не создавать массовые загрузки одной и той же композиции.

  3. Следить за корректностью названий и тегов, чтобы алгоритмы Spotify воспринимали их как оригинальные.

  4. Добровольно указывать степень применения ИИ при публикации.

FAQ

Как узнать, что мой трек не попадёт под фильтр?
Следите за оригинальностью композиции и избегайте массовых повторов.

Можно ли использовать ИИ для аранжировки?
Да, при условии, что голос и мелодия не копируют существующих артистов.

Что делать, если трек ошибочно удалили?
Spotify предоставляет процедуру апелляции через аккаунт автора.

Интересные факты

  1. Массовые загрузки ИИ-треков иногда превышали сотни в день от одного аккаунта.

  2. Некоторые композиции создавались исключительно для тестирования алгоритмов роялти.

  3. Spotify планирует внедрять обучение музыкантов работе с ИИ для честного использования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

GPT-5 стал лидером в бенчмарке Among AIs по мотивам игры Among Us сегодня в 8:18

Кто врёт лучше — человек или машина? Среди ИИ нашли настоящего манипулятора

В новом бенчмарке Among AIs шесть моделей соревновались в Among Us. Кто оказался лидером и что это говорит о социальном интеллекте ИИ?

Читать полностью » В Windows 11 сегодня в 7:18

Ваши фото теперь сортирует ИИ: но справится ли он с вашими мемами и чеками от доставки

В Windows 11 появилась новая версия «Фотографий»: ИИ сам сортирует снимки и улучшает качество фото с помощью Super Resolution.

Читать полностью » Тест автономности: iPhone 17 Pro Max работает дольше всех конкурентов — почти 9 часов сегодня в 6:28

iPhone с маленькой батарейкой унизил гигантов: как Apple обошла смартфоны с 6000 мАч

Новый iPhone 17 Pro Max удивил результатами теста автономности: почти 9 часов работы против конкурентов с более ёмкими батареями.

Читать полностью » Средняя цена модулей DDR4 достигла $5,947 — рост почти 7 % за неделю сегодня в 5:29

Прощай, бюджетный апгрейд: память и SSD снова лезут в ценовой потолок

Цены на DDR4 и NAND снова пошли вверх: дефицит и переход производителей на новые стандарты подталкивают рынок к росту. Что ждёт пользователей дальше?

Читать полностью » Electronic Arts подорожала на 15 % на новостях о приватизации — WSJ сегодня в 4:34

Что будет с FIFA и Apex, если EA уйдёт в частные руки: расклады, которые пугают инвесторов

Electronic Arts готовится к рекордной сделке: компанию могут выкупить за $50 млрд и убрать с биржи. Что изменится для игроков и инвесторов?

Читать полностью » Учёные Барселонского университета исследовали организм Марии Браньяс Мореры, прожившей 117 лет сегодня в 3:28

Она дожила до 117 и добровольно стала подопытной: что нашли в теле долгожительницы

Мария Браньяс Морера прожила 117 лет и оставила врачам просьбу изучить её. Ученые нашли сочетание факторов, которые помогли ей победить время.

Читать полностью » iPhone 17 показал скорость зарядки 27–28 Вт в тестах ChargerLAB сегодня в 3:18

Тайный предел iPhone 17: вы даёте 140 Вт, а он всё равно берёт 27

Новый iPhone 17 получил быстрый старт зарядки, но реальные тесты показали неожиданный предел мощности. Узнаем, в чём разница с Pro-версией.

Читать полностью » Питер Тиль сравнил жёсткое регулирование ИИ с ускорением прихода Антихриста сегодня в 2:27

Питер Тиль говорит об Антихристе, а сам работает с разведкой: что на самом деле стоит за его лекциями

Питер Тиль назвал жёсткое регулирование ИИ дорогой к «Антихристу» и тоталитаризму: его лекции вызвали протесты, а бизнес Palantir заключает новые сделки.

Читать полностью »

Новости
Наука

Термиты создали уникальную систему защиты грибных ферм с помощью почвенных микробов
Красота и здоровье

Исследования: сочетание сна и кофеина повышает внимание и снижает усталость
Красота и здоровье

Стилисты: каскад остаётся универсальной стрижкой для длинных и средних волос
Туризм

Туристический гид по Иордании: Петра, Вади-Рам и Мертвое море
Спорт и фитнес

Планка с касанием плеч и выпады с поворотом корпуса задействуют мышцы кора и плечевого пояса
Садоводство

Садовая клюква отличается разнообразием сортов и даёт урожай даже в суровом климате
Наука

Археологи нашли древний культовый комплекс Пьедра-Летра, связанный с солнечным циклом и дождём
Красота и здоровье

Кардиолог Кондрахин: в аптечке должны быть только актуальные препараты по назначению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet